Keskuskauppakamari: Puolustusteollisuus tärkeä kasvuala Suomelle – Nato-kilpailutuskelpoisuuksista huolehdittava
2.6.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamari arvioi, että puolustusteollisuus nousee nopeasti Suomen talouden ja viennin kannalta keskeiseksi kasvualaksi muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan nyt on ratkaisevaa, että suomalaisyritykset varmistavat paikkansa Nato-hankinnoissa ja täyttävät sen kilpailutuskelpoisuudet.
Puolustusteollisuuden investoinnit, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä vientimahdollisuudet voivat vauhdittaa laajasti suomalaista elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja myös perinteisen puolustussektorin ulkopuolelle.
“Nyt on varmistettava, että suomalaisyritykset pääsevät mukaan tähän kasvuun. Maailmantilanne on muuttunut nopeasti, ja puolustusteollisuudella on entistä suurempi merkitys myös huoltovarmuuden kannalta. Suomella on vahvaa osaamista, jota kannattaa määrätietoisesti viedä kansainvälisille markkinoille”, sanoo Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin mukaan suomalaisyritysten on aktiivisesti varmistettava, että ne täyttävät Naton kilpailutuskelpoisuudet.
“Nato-kilpailutuskelpoisuus on käytännön edellytys sille, että yritys voi päästä mukaan puolustusliiton hankintakilpailuihin. Tämä koskee paljon laajempaa yritysjoukkoa kuin usein ajatellaan: esimerkiksi teknologia-, logistiikka-, koulutus- ja muonituspalveluja tarjoavat yritykset voivat kaikki hyötyä uusista mahdollisuuksista”, Romakkaniemi toteaa.
Romakkaniemen mukaan puolustusteollisuus poikkeaa monista muista vientialoista, sillä se on normaalia tiiviimmässä kytköksessä valtioihin, sääntelyyn ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Tämä korostaa yritysten ja viranomaisten välisen yhteistyön merkitystä.
“Puolustusteollisuus on vaativa ja säädelty toimintaympäristö. Onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja kansainvälisten kumppanien välillä. Tässä myös kauppakamarit ovat valmiita tukemaan yritysten kansainvälistymistä”, Romakkaniemi sanoo.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
