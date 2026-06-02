Jyväskylän yliopisto käynnistää uuden kansainvälisen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelman
2.6.2026 07:30:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa alkaa syyslukukaudella 2027 uusi englanninkielinen Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Education ‑kandidaattiohjelma. Koulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen korkeasti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja asiantuntijoista sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Kolmivuotinen, 180 opintopisteen laajuinen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma tarjoaa tutkimusperustaisen koulutuksen varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi keskittyen alan pedagogiikkaan sekä lasten kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Ohjelma antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana Suomessa.
“Uusi ohjelma yhdistää suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvan pedagogisen perinteen ja kansainvälisen näkökulman. Se tarjoaa opiskelijoille pätevöittävän urapolun varhaiskasvatuksen opettajaksi ja asiantuntijaksi”, kertoo yliopistonopettaja Olli Merjovaara Jyväskylän yliopistosta. Merjovaara on uuden kandidaattiohjelman tutkinto-ohjelmavastaava.
Englanninkielinen opetus ja vahva tuki suomen kielen oppimiseen
Tutkinto-ohjelma on toiminnallisesti kaksikielinen. Opintojen suorituskieli on englanti ja opintojen edetessä suomen kielen opintoja integroidaan osaksi erityisesti varhaiskasvatuksen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Suomen kielen oppimista ja työllistymistä varhaiskasvatuksen tehtäviin Suomessa tuetaan myös tarjoamalla laajasti suomen kielen opintoja. Suomen työmarkkinoille tähtäävät opiskelijat voivatkin sisällyttää tutkintoonsa jopa 25 opintopistettä suomen kielen opintoja osana kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaavalintaisia opintoja.
“Tutkinto-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelija saa kelpoisuuden toimia Suomessa varhaiskasvatuksenopettajana myös esiopetuksessa. Esiopetuksessa toimivalla opettajalla tulee olla erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito opetuskielessä”, Olli Merjovaara kertoo.
Merjovaara muistuttaa kuitenkin, että kielitaito on osoitettava virallisella kokeella. Oma aktiivisuus kielenopiskelussa onkin ratkaisevaa.
“Ohjelma tukee kielitaidon kehittymistä, mutta tutkinto-ohjelma ei takaa automaattisesti suomenkielisessä opetuksessa vaadittua kielitaitoa. Siihen tarvitaan myös opiskelijan omaa motivaatiota ja harrastuneisuutta.”
Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvot keskiössä
Kandidaattiohjelman opinnoissa korostuvat suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet: lapsen osallisuus ja toimijuus, leikki ja leikin pedagogiikka sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Ohjelmasta valmistuneet osaavat tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista huomioiden jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet.
Varhaiskasvatuksen englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan voi hakea korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21.1.2027. Koulutukseen on haettavana 25 opiskelupaikkaa.
Opinnot alkavat elokuussa 2027 orientaatiojaksolla.
Lisää tietoa ohjelman verkkosivuilla: www.jyu.fi/earlyedu
Olli Merjovaara
olli.z.merjovaara@jyu.fi
puh. +358408053251
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
The University of Jyväskylä is launching a new international bachelor’s degree programme in early childhood education2.6.2026 07:30:00 EEST | Press release
The University of Jyväskylä will launch a new English-medium bachelor’s degree programme in the autumn semester of 2027. The Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Education addresses the growing need for highly educated early childhood education teachers and experts both in Finland and internationally.
