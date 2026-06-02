Jyväskylän yliopisto käynnistää uuden kansainvälisen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelman

Kolmivuotinen, 180 opintopisteen laajuinen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma tarjoaa tutkimusperustaisen koulutuksen varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi keskittyen alan pedagogiikkaan sekä lasten kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Ohjelma antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana Suomessa.

“Uusi ohjelma yhdistää suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvan pedagogisen perinteen ja kansainvälisen näkökulman. Se tarjoaa opiskelijoille pätevöittävän urapolun varhaiskasvatuksen opettajaksi ja asiantuntijaksi”, kertoo yliopistonopettaja Olli Merjovaara Jyväskylän yliopistosta. Merjovaara on uuden kandidaattiohjelman tutkinto-ohjelmavastaava.

Englanninkielinen opetus ja vahva tuki suomen kielen oppimiseen

Tutkinto-ohjelma on toiminnallisesti kaksikielinen. Opintojen suorituskieli on englanti ja opintojen edetessä suomen kielen opintoja integroidaan osaksi erityisesti varhaiskasvatuksen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Suomen kielen oppimista ja työllistymistä varhaiskasvatuksen tehtäviin Suomessa tuetaan myös tarjoamalla laajasti suomen kielen opintoja. Suomen työmarkkinoille tähtäävät opiskelijat voivatkin sisällyttää tutkintoonsa jopa 25 opintopistettä suomen kielen opintoja osana kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaavalintaisia opintoja.

“Tutkinto-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelija saa kelpoisuuden toimia Suomessa varhaiskasvatuksenopettajana myös esiopetuksessa. Esiopetuksessa toimivalla opettajalla tulee olla erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito opetuskielessä”, Olli Merjovaara kertoo.

Merjovaara muistuttaa kuitenkin, että kielitaito on osoitettava virallisella kokeella. Oma aktiivisuus kielenopiskelussa onkin ratkaisevaa.

“Ohjelma tukee kielitaidon kehittymistä, mutta tutkinto-ohjelma ei takaa automaattisesti suomenkielisessä opetuksessa vaadittua kielitaitoa. Siihen tarvitaan myös opiskelijan omaa motivaatiota ja harrastuneisuutta.”

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvot keskiössä

Kandidaattiohjelman opinnoissa korostuvat suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet: lapsen osallisuus ja toimijuus, leikki ja leikin pedagogiikka sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Ohjelmasta valmistuneet osaavat tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista huomioiden jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet.

Varhaiskasvatuksen englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan voi hakea korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21.1.2027. Koulutukseen on haettavana 25 opiskelupaikkaa.

Opinnot alkavat elokuussa 2027 orientaatiojaksolla.

Lisää tietoa ohjelman verkkosivuilla: www.jyu.fi/earlyedu