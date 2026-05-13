Fieseler Storch OH-FSA saapui Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon
2.6.2026 10:06:27 EEST | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote
Fieseler Fi 156 K-1 Storch OH-FSA on palannut historiallisille juurilleen Vesivehmaalle. Suomen Ilmailumuseo on sopinut ilma-aluksen pitkäaikaislainasta Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämään Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon, jossa se on nyt yleisön nähtävänä. Kone siirrettiin Vantaalta Vesivehmaalle näyttävänä erikoiskuljetuksena. Ilma-alus säilyy Suomen Ilmailumuseosäätiön omistuksessa koko laina-ajan.
Vuonna 1939 Saksassa valmistunut Storch palveli Suomen Ilmavoimissa tunnuksella ST-112 vuosina 1939–1960. Kone toimi muun muassa Ilmavoimien esikunnan yhteyskoneena ja palveli myöhemmin Hämeen Lennostossa ennen siirtymistään siviilikäyttöön.
Vuonna 1960 kone hankittiin Lahteen, jossa Veljekset Stanley Oy, eli Arent ja Oswald Stanley rekisteröivät sen tunnukselle OH-VSF. Vuonna 1964 ilma-aluksen omistajaksi muuttui Göran Hollsten, Dragsfjärdistä, ja se rekisteröitiin lokakuussa 1964 tunnuksella OH-FSA. Ilma-aluksen omisti marraskuusta 1969 alkaen Wihuri-yhtymä Oy Lentohuolto. Wihuri-yhtymä Oy Lentohuolto poisti ilma-aluksen rekisteristä 29.12.1971 ja lahjoitti sen Ilmailumuseoyhdistys ry:n ylläpitämän Suomen Ilmailumuseon omistukseen vuonna 1973.
Museokoneena yli 50 vuotta
Ilma-alus on kuulunut Suomen Ilmailumuseon kokoelmaan vuodesta 1973 alkaen. 1970-luvun aikana sitä säilytettiin sekä Vesivehmaan lentokentän hallissa että Helsingin Malmin lentoasemalla odottamassa Suomen Ilmailumuseon silloisten uusien tilojen valmistumista Vantaalle. Ilma-alus on ollut esillä museon perusnäyttelyssä museon avaamisesta syyskuussa 1981 lähtien.
Suomen Ilmailumuseon kokoelmat omistaa ja museotoimintaa ylläpitää nykyisin Suomen Ilmailumuseosäätiö sr. Säätiö rakentaa parhaillaan Uutta Ilmailumuseota Vantaalle, jonka avajaisia päästään juhlimaan joulukuussa 2027.
Vahvat yhteydet Vesivehmaan lentokenttään
Fieseler Storch oli ensimmäinen lentokonetyyppi, joka laskeutui vasta valmistuneelle Vesivehmaan lentokentälle toukokuussa 1940.
Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitinen pitää sijoituspaikkaa luontevana:
”On hienoa, että Storch OH-FSA pääsee esille juuri Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon Vesivehmaalla. Kenttä oli tämän koneyksilön kotikenttä 1960-luvun alussa, ja näin kone säilyy yleisön nähtävänä myös Suomen Ilmailumuseon näyttelyuudistuksen aikana. Uuden Ilmailumuseon valmistelu tuo mukanaan muutoksia näyttelykokonaisuuksiin, ja tällainen yhteistyö mahdollistaa sen, että historiallisesti merkittävät ilma-alukset ovat edelleen yleisön saavutettavissa. Vesivehmaa on Storchille erityisen osuva sijoituspaikka sen oman historian vuoksi.”
Storchin paluu Vesivehmaalle toteutui näyttävästi, kun ilma-alus kuljetettiin Suomen Ilmailumuseosta Vantaalta erikoiskuljetuksena Lahden moottoritietä pitkin Vesivehmaan lentokentälle. Huomiota herättänyt leveä kuljetus onnistui erinomaisesti Suomen Ilmailumuseon asiantuntevan museohenkilökunnan ja kuljetuksesta vastanneen yrityksen yhteistyönä. Vesivehmaalla kone sijoitettiin nähtäväksi Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon.
Koneen historia liittyy myös lahtelaiseen ilmailuvaikuttajaan Oswald Stanleyhin, joka omisti ilma-aluksen 1960-luvun alussa. Stanley oli Lahden Ilmasillan perustajajäsen, mukana perustamassa Ilmailumuseoyhdistystä sekä vaikuttamassa Päijät-Hämeen Ilmailumuseon syntyyn.
Lahden Ilmasilta ry:n puheenjohtaja Jarmo Näppi korostaa lainan merkitystä museolle:
”Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että kansainvälisesti arvokas ja harvinainen Storch tulee pitkäaikaisesti osaksi näyttelyämme. Kiinnostavan museon elinehto on sen kyky uudistua ja tuoda vaihtelua yleisölleen. Koneella on vahva yhteys alueeseen, ja uskomme sen kiinnostavan niin ilmailun kuin sotahistoriankin ystäviä.”
OH-FSA on nyt yleisön nähtävänä Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa Vesivehmaan lentokentällä.
Yhteyshenkilöt
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
Matias LaitinenIntendenttiSuomen Ilmailumuseo
Matias Laitinen on meriarkeologi ja kokoelmista vastaava intendentti Suomen Ilmailumuseossa.
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Museon toimintaa ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo, jota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
Lahden Ilmasilta ry
Lahden Ilmasilta ry (LIS) perustettiin 15.11.1962. LIS kokoaa ilmailulle elämässään omistautuneet ja sen parissa yhä toimivat ihmiset yhteen. Säännölliseen ja perinteiseen toimintaan kuuluvat jäsenistölle sekä kaikille ilmailuhistoriasta kiinnostuneille vapaat kuukausikokoukset, joiden teemat liittyvät maanpuolustukseen, ilmailuun ja ilmailuhistoriaan. Ilmailumuseotoimintaan LIS osallistuu ylläpitämällä Päijät-Hämeen Ilmailumuseota Lahti-Vesivehmaan (EFLA) lentokentällä.
