Suojametsäsäätiö

Uusi säätiö pelasti arvokkaan vanhan metsän Somerolla

2.6.2026 10:15:40 EEST | Suojametsäsäätiö | Tiedote

Jaa

Suojametsä säätiö on ostanut ja suojelee pysyvästi 22 hehtaarin vanhan metsän Somerolta. Myllysillan tilan järeäpuustoinen alue on yksi merkittävimmistä yksityisistä metsänsuojeluteoista Varsinais-Suomessa vuosiin.

Suojametsä säätiön hallituksen puheenjohtaja Lasse Kallioniemi Myllysillan tilan metsässä Somerolla. Järeä kuusi on kellahtanut omia aikojaan. Uutta puuta kasvaa luontevasti vapautuneeseen aukkoon.
Suojametsä säätiön hallituksen puheenjohtaja Lasse Kallioniemi Myllysillan tilan metsässä Somerolla. Järeä kuusi on kellahtanut omia aikojaan. Uutta puuta kasvaa luontevasti vapautuneeseen aukkoon. Kuva: Esko Tuomisto

Runsaasti laho- ja maapuuta sisältävä metsä täyttää vaativatkin suojelukriteerit. Alueen puiden keski-ikä on sata vuotta.

Myllysillan tilan metsäalueella on tuoretta kangasmetsää, luonnontilaista korpea ja lehtomaista kangasta. Suojeluarvoa nostavat myös alueella sijaitsevat lähde ja noro.

Suojametsä säätiön toiminta alkoi vuonna 2025. Säätiön tarkoituksena on arvokkaiden metsien, soiden, vesistöjen sekä kulttuurimaisemien hankkiminen ja niiden pysyvä suojelu.

Someron Myllysillan tila on säätiön toinen ja toistaiseksi merkittävin hankinta. Ensimmäinen kohde oli saari Puulalla.

"Investointi Someron metsään on aloittavalle säätiölle iso, ja se lohkaisi merkittävän osan tämän vuoden budjetistamme", kertoo Suojametsä säätiön hallituksen puheenjohtaja Lasse Kallioniemi.

"Suojelunarvoisia luontokohteita häviää kovaa vauhtia. Sama kohtalo olisi voinut olla Someron Myllysillan metsällä", sanoo säätiön toiminnanjohtaja Esko Tuomisto.

Myllysillan metsä nousi julkisuuteen vuosi sitten, kun paikalliset asukkaat huolestuivat sen kohtalosta (HS 29.6.2025).

Säätiön ostaman Myllysillan tilan kokonaispinta-ala on metsineen ja peltoineen 30,5 hehtaaria.

Avainsanat

suojametsäsäätiösomeromyllysillan tilaluonnonsuojelumetsänsuojelu

Yhteyshenkilöt

Lasse KallioniemiHallituksen puheenjohtajaSuojaMetsä säätiö sr

Puh:+358 44 5484 352

Kuvat

Someron Myllysillan tilan metsässä on valoa ja varjoa.
Someron Myllysillan tilan metsässä on valoa ja varjoa.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Myllysillan tilan metsässä isot männyt ja kuuset kurottavat korkeuksiin.
Myllysillan tilan metsässä isot männyt ja kuuset kurottavat korkeuksiin.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Käsittelemättömässä metsässä luonnon kiertokulku on selvästi havaittavissa. Uutta ja vanhaa puuta kasvaa vieri vieressä.
Käsittelemättömässä metsässä luonnon kiertokulku on selvästi havaittavissa. Uutta ja vanhaa puuta kasvaa vieri vieressä.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Puut voivat kasvaa kookkaiksi hyvin lähellä toisiaan. Maisemassa on nähtävissä luonnonmetsän merkkejä.
Puut voivat kasvaa kookkaiksi hyvin lähellä toisiaan. Maisemassa on nähtävissä luonnonmetsän merkkejä.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Nämä Myllysillan koivut ovat saavuttaneet koivuille korkean iän. Maassa on varvikkoa ja ketunleipää eli käenkaalia. Ketunleipä on lehtomaisten kankaiden indikaattorilaji.
Nämä Myllysillan koivut ovat saavuttaneet koivuille korkean iän. Maassa on varvikkoa ja ketunleipää eli käenkaalia. Ketunleipä on lehtomaisten kankaiden indikaattorilaji.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Luonnontilaisessa metsässä on kerroksellisuutta ja monen ikäistä puustoa. Myllysillan tilan metsää.
Luonnontilaisessa metsässä on kerroksellisuutta ja monen ikäistä puustoa. Myllysillan tilan metsää.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa
Myllytilan metsän suojeluarvoa nostaa metsässä sijaitseva lähde.
Myllytilan metsän suojeluarvoa nostaa metsässä sijaitseva lähde.
Kuva: Esko Tuomisto
Lataa

SuojaMetsä säätiö sr

Olemme voittoa tavoittelematon luonnonsuojeluun keskittynyt organisaatio. Ostamme luontoarvoiltaan merkityksellisiä kohteita ja suojelemme ne pysyvästi. 

SuojaMetsä säätiö sr
Kolistimentie 117
04370 Rusutjärvi
https://suojametsa.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suojametsäsäätiö

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye