Uusi säätiö pelasti arvokkaan vanhan metsän Somerolla
2.6.2026 10:15:40 EEST | Suojametsäsäätiö | Tiedote
Suojametsä säätiö on ostanut ja suojelee pysyvästi 22 hehtaarin vanhan metsän Somerolta. Myllysillan tilan järeäpuustoinen alue on yksi merkittävimmistä yksityisistä metsänsuojeluteoista Varsinais-Suomessa vuosiin.
Runsaasti laho- ja maapuuta sisältävä metsä täyttää vaativatkin suojelukriteerit. Alueen puiden keski-ikä on sata vuotta.
Myllysillan tilan metsäalueella on tuoretta kangasmetsää, luonnontilaista korpea ja lehtomaista kangasta. Suojeluarvoa nostavat myös alueella sijaitsevat lähde ja noro.
Suojametsä säätiön toiminta alkoi vuonna 2025. Säätiön tarkoituksena on arvokkaiden metsien, soiden, vesistöjen sekä kulttuurimaisemien hankkiminen ja niiden pysyvä suojelu.
Someron Myllysillan tila on säätiön toinen ja toistaiseksi merkittävin hankinta. Ensimmäinen kohde oli saari Puulalla.
"Investointi Someron metsään on aloittavalle säätiölle iso, ja se lohkaisi merkittävän osan tämän vuoden budjetistamme", kertoo Suojametsä säätiön hallituksen puheenjohtaja Lasse Kallioniemi.
"Suojelunarvoisia luontokohteita häviää kovaa vauhtia. Sama kohtalo olisi voinut olla Someron Myllysillan metsällä", sanoo säätiön toiminnanjohtaja Esko Tuomisto.
Myllysillan metsä nousi julkisuuteen vuosi sitten, kun paikalliset asukkaat huolestuivat sen kohtalosta (HS 29.6.2025).
Säätiön ostaman Myllysillan tilan kokonaispinta-ala on metsineen ja peltoineen 30,5 hehtaaria.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esko TuomistoToiminnanjohtajaSuojaMetsä säätiö srPuh:+358 40 090 6060esko@suoiametsa.fi
Lasse KallioniemiHallituksen puheenjohtajaSuojaMetsä säätiö srPuh:+358 44 5484 352
Kuvat
SuojaMetsä säätiö sr
Olemme voittoa tavoittelematon luonnonsuojeluun keskittynyt organisaatio. Ostamme luontoarvoiltaan merkityksellisiä kohteita ja suojelemme ne pysyvästi.
SuojaMetsä säätiö sr
Kolistimentie 117
04370 Rusutjärvi
https://suojametsa.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suojametsäsäätiö
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme