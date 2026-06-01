Yli puolet johtajista ennakoi yrityksensä kohtaavan vakavan tietoturvatapahtuman vuoden sisällä
2.6.2026 09:45:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Erityisesti suurissa, yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, yrityksissä uskotaan vakavan tietoturvatapahtuman todennäköisyyteen muita yrityksiä enemmän.
Telian tuore yrityspäättäjille tekemä kysely kertoo Suomen yrityskentän tietoturvavarautumisesta ristiriitaisen kuvan. Yritysten arki koetaan likimain yksimielisen tietoturvalliseksi ja yli puolet yrityspäättäjistä luottaa siihen, että ongelmat havaitaan ajoissa. Toisaalta kaksi kolmesta heistä kertoo edustamansa yrityksen kohdanneen viimeisen vuoden aikana ainakin joitain tietoturvaan liittyviä ongelmia.
”Varautuminen on selvästi toiminut. Yritykset ovat kohdanneet tietoturvaan liittyviä ongelmia, mutta ne eivät ole onnistuneet horjuttamaan liiketoiminnan jatkuvuutta”, Telian kyberturvaliiketoiminnan johtaja Pirkko Filtness arvioi.
Näkemyserot jakavat yrityspäättäjiä kysyttäessä tulevista kyberhaasteista. Kyselyyn vastanneista 45 prosenttia ei pidä lainkaan tai kovin todennäköisenä, että heidän yrityksensä kohtaisi vakavan tietoturvatapahtuman seuraavan vuoden aikana, mutta vastaavasti 51 prosenttia arvioi tämän vähintään melko todennäköiseksi.
”Erityisesti suurissa, yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, yrityksissä uskotaan muita yrityksiä enemmän vakavien tietoturvatapahtumien todennäköisyyteen vuoden sisällä. Kyseisessä vastaajajoukossa korostuu muita useammin se, että johtajat pitävät vakavia tietoturvatapahtumia erittäin todennäköisenä”, Filtness sanoo.
Näkemyseroja tietoturvasta löytyy myös toimialojen välillä. Kaupan alan yrityksissä peräti 65 prosenttia päättäjistä ei pidä vakavia tietoturvatapahtumia seuraavan vuoden aikana kovin todennäköisinä. Vastaavasti teollisuusalan yrityspäättäjistä puolet arvioi lähitulevaisuuden vakavat tietoturvatapahtumat melko tai erittäin todennäköisiksi.
”Tärkeintä on varautuminen tietoturvauhkiin. Päättäjistä 43 prosenttia arvioikin, että yritys on erittäin hyvin valmistautunut tietoturvatapahtumien aiheuttamiin häiriöihin”, Filtness summaa.
Lisätietoa kyselytutkimuksesta
Telian Kantarilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 120 suomalaista tietoturvan parissa työskentelevää yrityspäättäjää. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluna ja aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on enimmillään noin ±9 prosenttiyksikköä (95 % luottamustaso, n=120).
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
