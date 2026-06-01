SuPerin Inberg NORDCARE3-raportista: Hoitajien epäasialliseen kohteluun on puututtava

Pohjoismainen NORDCARE3-seurantatutkimus tarkastelee suomalaisen vanhustyön kehitystä 20 vuoden ajalta vuosina 2005–2025. Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden hoidon tarve on kasvanut sekä asiakkaiden määrän että heidän hoitoisuuden kasvun myötä, ja se myös näyttäytyy työn tekijöiden fyysisen, henkisen ja eettisen kuormituksen kasvuna. Sama tulos nähtiin myös SuPerin huhtikuussa julkaistussa selvityksessä ikääntyneiden palveluista.

Erityisen huolestuttavana SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg pitää tutkimustulosta, jonka mukaan työn mielekkyys on vähentynyt ja alan pitovoima romahtanut. Erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa enää vain hieman yli puolet työntekijöistä pitää työtään mielekkäänä.

– Tulos ei ole yllätys, mutta vakavaksi se kyllä laittaa, Inberg sanoo. – Tiedämme, että lähihoitajat kokevat työnsä syvästi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. He haluavat tehdä työtään, ja tehdä sen hyvin. Jatkuvasti huonontuneet työolosuhteet, heikentynyt työhyvinvointi ja haasteet palkkauksessa ajavat osan meidän hoitajista muille aloille.

SuPer vaatii henkilöstön vähimmäismitoituksen nostamista tasolle 0,7. – Tosiasiallinen henkilöstömitoitus määräytyy aina asiakkaiden hoitoisuuden mukaan, muistuttaa Inberg.

Tuore NORDCARE3-tutkimusraportti kertoo, että hoitoalan työympäristön turvallisuus on heikentynyt. Väkivalta ja sen uhka sekä seksuaalinen häirintä ovat lisääntyneet. Viimeisen 10 vuoden aikana asiakkailta tai omaisilta kuultu rasistinen tai muu vihamielinen kommentointi on lisääntynyt.

– Vihamielinen käytös, rasismi ja häirintä tulee tuomita ehdottomasti ja yksiselitteisesti, Inberg painottaa. – On työnantajan vastuulla luoda työolosuhteet, jotka tukevat myös työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia työpaikalla. Pitää olla selvä ohjeistus, miten mahdollisessa häirintätilanteessa toimitaan.

Myös SuPer on luonut ohjeistuksen monikulttuurisen työpaikan arkeen, ja järjestää jäsenille ja luottamusedustajille koulutusta vieraskielisten työntekijöiden kohtaamisiin. Lisäksi SuPer on mukana STM:n seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi laaditussa sitoumuksessa.

– On tärkeää kehittää toimintatapoja ja ohjeistuksia alati muuttuvaan työarkeen, mutta päättäjien ei tule keskittyä vain hoitamaan kriisin oireita perussyyhyn puuttumisen kustannuksella, Inberg muistuttaa. – Henkilökuntaa on oltava riittävästi kaikissa vuoroissa.