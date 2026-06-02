Kempower tuo ChargEye-alustalle kattavan analytiikkanäkymän sähköautojen latausverkoston hallinnan optimoimiseksi

Kempower on tuonut pilvipohjaiseen ChargEye-latauksenhallintajärjestelmäänsä parannetun näkymän analytiikasta. Kaikkien ChargEye-ohjelmiston tilaajien saatavilla oleva uusi analytiikkanäkymä tarjoaa sähköautojen latausoperaattoreille ensimmäistä kertaa yhdessä näkymässä kattavan yleiskuvan koko latausverkostosta samasta näkymästä.

Uusi näkymä keskittää tärkeät operatiiviset suoriutumisen seurannan mittarit, jotta käyttäjä saa nopeasti yleiskuvan latausverkoston kokonaistehokkuudesta, käyttötottumuksista, käytettävyydestä ja latureiden luotettavuudesta ilman tarvetta tarkastella yksittäisiä latausasemia.

Analytiikkanäkymä tuo asiakkaille koko latausverkoston kattavan näkyvyyden kokonaisresursseihin (sijainnit, sähköautojen latausasemat, latauspisteet ja asennettu teho), päivittäisiin latauskertoihin, toimitettuun tehoon, tehon ja pistokkeiden käyttöasteeseen, laturin suorituskykyyn, yhteyksiin ja latausten onnistumisasteisiin.

Aikajanaisista analytiikkagraafeista saa käsityksen siitä, milloin laturit ovat tyypillisesti käytössä tai käyttämättöminä, ja yksityiskohtaisemmasta asemakohtaisesta näkymästä käyttäjä voi tarkistaa yksittäisen laturin tiedot.

Yksityiskohtaisen erittelyn tarkoituksena on auttaa ChargEyen käyttäjiä tekemään dataan perustuvia päätöksiä ja tunnistamaan vajaakäytössä olevat latauspisteet, luotettavuusongelmat sekä mahdollisuudet latausverkoston suorituskyvyn optimointiin.

”Sähköautojen latausverkostojen laajentuessa operaattorit tarvitsevat selkeämmän kuvan siitä, miten niiden laitteet toimivat eri paikoissa, ja ChargEye tuottaa dataa jokaisesta latauspisteestä. ChargEyen analytiikkanäkymän avulla käyttäjät saavat tärkeät ylätason tiedot aiempaa nopeammin ja helpommin dataan perustuvan päätöksenteon tueksi. Näin heillä jää enemmän aikaa muihin tehtäviin asemiensa tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, sanoo Kempowerin tuotejohtaja Antti Vuola.

ChargEye on OCPP-yhteensopiva sähköautojen lataushallintajärjestelmä, joka tukee OCPI- ja REST API -integraatioita, OpenADR:ää sekä VDV463/VDV261-standardeja ajoneuvojen latauksen optimoimiseksi ja esilämmitystä varten. ChargEyen käytettävyys on yli 99,7 prosenttia. ChargEye ja sen kehitystyö ovat ISO27001-sertifioituja, alusta on GDPR-yhteensopiva. ChargEye on suunniteltu ja kehitetty Suomessa, ja tiedot tallennetaan EU:n alueelle.

