Kempower tuo ChargEye-alustalle kattavan analytiikkanäkymän sähköautojen latausverkoston hallinnan optimoimiseksi
2.6.2026 10:30:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower on tuonut ChargEye-ohjelmistoalustaansa uuden analytiikkanäkymän
- Parannettu analytiikkanäkymä antaa sähköautojen latausoperaattoreille kattavan yleiskuvan koko latausverkostosta dataan perustuvan päätöksenteon tueksi
- Latausoperaattorit voivat helposti seurata latausverkostonsa suorituskykyä, tunnistaa vikoja ja optimoida latauskapasiteetin käyttöä sekä latausten toteutumista
Kempower on tuonut pilvipohjaiseen ChargEye-latauksenhallintajärjestelmäänsä parannetun näkymän analytiikasta. Kaikkien ChargEye-ohjelmiston tilaajien saatavilla oleva uusi analytiikkanäkymä tarjoaa sähköautojen latausoperaattoreille ensimmäistä kertaa yhdessä näkymässä kattavan yleiskuvan koko latausverkostosta samasta näkymästä.
Uusi näkymä keskittää tärkeät operatiiviset suoriutumisen seurannan mittarit, jotta käyttäjä saa nopeasti yleiskuvan latausverkoston kokonaistehokkuudesta, käyttötottumuksista, käytettävyydestä ja latureiden luotettavuudesta ilman tarvetta tarkastella yksittäisiä latausasemia.
Analytiikkanäkymä tuo asiakkaille koko latausverkoston kattavan näkyvyyden kokonaisresursseihin (sijainnit, sähköautojen latausasemat, latauspisteet ja asennettu teho), päivittäisiin latauskertoihin, toimitettuun tehoon, tehon ja pistokkeiden käyttöasteeseen, laturin suorituskykyyn, yhteyksiin ja latausten onnistumisasteisiin.
Aikajanaisista analytiikkagraafeista saa käsityksen siitä, milloin laturit ovat tyypillisesti käytössä tai käyttämättöminä, ja yksityiskohtaisemmasta asemakohtaisesta näkymästä käyttäjä voi tarkistaa yksittäisen laturin tiedot.
Yksityiskohtaisen erittelyn tarkoituksena on auttaa ChargEyen käyttäjiä tekemään dataan perustuvia päätöksiä ja tunnistamaan vajaakäytössä olevat latauspisteet, luotettavuusongelmat sekä mahdollisuudet latausverkoston suorituskyvyn optimointiin.
”Sähköautojen latausverkostojen laajentuessa operaattorit tarvitsevat selkeämmän kuvan siitä, miten niiden laitteet toimivat eri paikoissa, ja ChargEye tuottaa dataa jokaisesta latauspisteestä. ChargEyen analytiikkanäkymän avulla käyttäjät saavat tärkeät ylätason tiedot aiempaa nopeammin ja helpommin dataan perustuvan päätöksenteon tueksi. Näin heillä jää enemmän aikaa muihin tehtäviin asemiensa tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, sanoo Kempowerin tuotejohtaja Antti Vuola.
ChargEye on OCPP-yhteensopiva sähköautojen lataushallintajärjestelmä, joka tukee OCPI- ja REST API -integraatioita, OpenADR:ää sekä VDV463/VDV261-standardeja ajoneuvojen latauksen optimoimiseksi ja esilämmitystä varten. ChargEyen käytettävyys on yli 99,7 prosenttia. ChargEye ja sen kehitystyö ovat ISO27001-sertifioituja, alusta on GDPR-yhteensopiva. ChargEye on suunniteltu ja kehitetty Suomessa, ja tiedot tallennetaan EU:n alueelle.
Lue lisää ChargEyesta verkkosivuiltamme. Lisätietoja siitä, miten Kempower lähestyy kyberturvallisuutta ChargEyessa, saat lataamalla ChargEye-kyberturvallisuusraportin.
Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Kempower launches network-wide analytics dashboard in ChargEye to optimize EV charging network management2.6.2026 10:30:00 EEST | Press release
Kempower announces Analytics View, a new feature within its ChargEye software platform The enhanced analytics dashboard gives EV charging operators a high-level overview of their entire EV charging network to support data-driven decision making Charging operators can easily monitor their charging network performance, identify faults and optimize charging utilization and session delivery
