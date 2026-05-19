Hoitajat tapaavat kotihoidon asiakkaita yhä useammin etänä - TAKKin uusi koulutus vahvistaa vuorovaikutustaitoja etähoivassa

Etähoivassa hoitaja kohtaa asiakkaan teknologian välityksellä fyysisen kotikäynnin sijaan tai sen rinnalla. Ilmiö ei ole enää marginaalinen: Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) noin kymmenen prosenttia kotihoidon asiakkaista oli jo etäkäyntien piirissä vuonna 2023, ja tavoitteena on kasvattaa osuus viiteentoista prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Etähoivan lisäämiselle on asetettu selkeitä tavoitteita myös hallitusohjelmassa, ja etähoiva on nyt lisätty osaksi sote-alan perustutkinnon kriteerejä.

TAKKin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki näkee etähoivan kasvun väistämättömänä.

– Ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti, ja kotihoidon roolia painotetaan yhteiskunnassa yhä enemmän. Etähoiva tukee itsenäistä arkea ja voi mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Tiedossa on myös, että nykyisten hoitajien eläköityessä hoitajia ei tulevaisuudessa välttämättä ole riittävästi. Etähoiva on yksi merkittävä vastaus tähän haasteeseen, Kuivamäki sanoo.

Hän korostaa, ettei etähoiva ole uhka inhimilliselle kohtaamiselle, vaan pikemminkin uusi toimintamuoto fyysisten kotikäyntien rinnalle.

– Kaikki asiakkaat eivät edes tarvitse fyysistä kotikäyntiä, ja osa saattaa itsekin toivoa, että käynnit toteutetaan etävälitteisesti. Etähoiva tarjoaa aidosti uusia mahdollisuuksia sekä asiakkaille että ammattilaisille.

Kuivamäen mukaan hoitajien aikaa pystytään etäpalveluiden avulla kohdentamaan paremmin ja toisaalta priorisoimaan fyysisiä käyntejä henkilöille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Vuorovaikutusosaaminen on kriittinen puuttuva pala

Sote-alalla on jo jonkin verran koulutusta etähoivalaitteiden tekniseen käyttöön, mutta TAKKin kouluttaja Anu Matilainen nostaa esiin merkittävän aukon: vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen keskittyvää etähoivakoulutusta ei ole aiemmin juuri ollut tarjolla.

Lähihoitajakoulutuksessa etähoivasta ei puhuttu vielä muutama vuosi sitten, joten alalla on paljon ammattilaisia, joiden peruskoulutukseen se ei ole sisältynyt lainkaan.

– Etävälitteinen vuorovaikutus vaatii hoitajalta erilaista osaamista kuin perinteinen kasvokkainen työ. Ruudun välityksellä ei voi hyödyntää kosketusta tai istua asiakkaan viereen, Matilainen selventää.

Tähän tarpeeseen TAKK vastaa uudella Voimavaralähtöinen vuorovaikutus etähoivassa -koulutuksella, joka sai alkunsa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankeavustuksesta. Koulutusta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Etähoiva tuo kohtaamisia, joita ei syntyisi muuten

TAKKin koulutuksen suorittanut ja Pirhalla kouluttajana työskentelevä lähihoitaja Milla Lavikainen nostaa esiin etähoivan konkreettisia hyötyjä, jotka jäävät helposti ennakkoluulojen varjoon.

Hän mainitsee asiakkaiden ja hoitajien välimatkat.

– Kun hoitajalla olisi muuten pitkä matka asiakkaan luokse, etähoivan avulla kohtaamisia voidaan järjestää jopa useammin.

Lavikainen näkee etähoivassa myös uusia mahdollisuuksia mielenterveystyöhön, jossa kynnys osallistumiseen voi madaltua, kun asiakkaan ei tarvitse ottaa toista ihmistä fyysisesti omaan tilaansa.

Lavikainen kertoo, että kotoa käsin toteutettava etäpäivätoiminta tai etähoiva on tietyille asiakkaille erittäin tervetullut ratkaisu, joka säästää heidän yksilöllisiä voimavarojaan. Hänelle on jäänyt elävästi mieleen tilanteet, joissa ikäihmiset vastustivat taksimatkaa fyysiseen päivätoimintaan.

– Vaikka he palasivat sieltä onnellisina, matka ja tuntemattomien ihmisten kanssa oleminen vieraassa ympäristössä saattoi olla hyvinkin raskasta.

Asiakkaiden palaute on puhutellut: etähoiva lisää vapauden tunnetta, itsevarmuutta ja yksityisyyttä. Moni asiakas on saanut uutta pystyvyyden tunnetta käyttäessään etähoivalaitetta.

Etähoivalla on myönteisiä vaikutuksia myös hoitajiin. Se mahdollistaa työuran jatkumisen esimerkiksi fyysisistä rajoitteista huolimatta pitäen arvokasta osaamista alan käytössä.

Lavikainen suosittelee koulutusta laajasti kaikille etähoivan parissa jo työskenteleville sekä muuta hoitotyötä tekeville.

– Vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat keskeisiä taitoja hoitajan ammatissa. Verkostoituminen eri yksiköistä ja hyvinvointialueilta tulevien osallistujien kesken on koulutuksen yksi merkittävimmistä anneista.