Viikkokatsaus 8.–12.6.2026

Tiedote ke 10.6.

Kuntien päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä kasvaa

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin neljä prosenttia, mutta tieliikenne vastaa jo lähes kolmanneksesta päästöistä. Suomen ympäristökeskuksen 10.6. julkaistava tiedote paljastaa tuoreimmat kuntien ja maakuntien päästötiedot sekä päästökehityksen taustalla olevat muutokset.

Lisätiedot ja embargopyynnöt: erikoissuunnittelija Jari Rantsi, puh. 029 525 1274 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa

etunimi.sukunimi@syke.fi

Webinaari ke 10.6. klo 9.30–11.30

Meriroskat, vedenalainen melu ja pienveneilyn vaikutukset meriluontoon

LIFE IP Biodiversea -projektin vuosiwebinaarissa esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia ihmistoiminnan vaikutuksista meriluontoon. Biodiversea on laaja yhteistyöhanke, joka vahvistaa meriluonnon monimuotoisuutta ja suojelua Suomessa.



Webinaarin aiheina ovat meriroskat, vedenalainen melu ja pienveneilyn vaikutukset Itämeren herkässä ympäristössä. Tilaisuus kokoaa yhteen merialan toimijoita ja meriluonnosta kiinnostuneita. Samalla esitellään Meriverkkoa, meritoimijoiden yhteistyöverkostoa.

Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu (syke.fi)

Liity Meriverkkoon (webropolsurveys.com)

Kuivuus

Seuraa Suomen kuivuustilannetta tiistaisin viikkokatsauksesta

Kuivuustilanne jatkuu Suomessa edelleen monin paikoin huolestuttavana ja poikkeuksellisena. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa, mutta myös maaperä kuivuu ja maastopaloriskit kasvavat. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote kuivuuskatsauksista 30.4.2026 (sttinfo.fi)

Sosiaalisessa mediassa

Maailman merien päivä ma 8.6.





Huomasitko jo nämä?

Suomen ympäristökeskus ei julkaise viikoittaisia sinilevätiedotteita tänä kesänä säästötoimien takia



Alkavan kesän aikana Suomen ympäristökeskus (Syke) ei julkaise perinteisiä viikoittaisia tiedotteitaan yleisestä sinilevätilanteesta. Syynä tähän ovat valtion rahoitusleikkaukset. Sinilevätilanne ja -levähavainnot ovat nähtävillä verkkopalveluissa.



Sisävesien levätilannetta seuraa Lupa- ja valvontavirasto, joka tiedottaa tilanteesta tarpeen mukaan. Virallisten uimarantojen sinilevätilanteen ja veden laadun seurannasta vastaavat kunnat ja kaupungit, jotka tiedottavat niistä omilla tiedotuskanavillaan.



Sinilevätilanne ja -havainnot Suomen ympäristökeskuksen verkkopalveluissa:



Sinilevätilanne (jarviwiki.fi)



Satelliittikuvat ja maastosta saadut sinilevähavainnot avomereltä ja rannikolta (tarkka.syke.fi)

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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