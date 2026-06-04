Viikkokatsaus 8.–12.6.2026
4.6.2026 12:38:58 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote ke 10.6.
Kuntien päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä kasvaa
Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin neljä prosenttia, mutta tieliikenne vastaa jo lähes kolmanneksesta päästöistä. Suomen ympäristökeskuksen 10.6. julkaistava tiedote paljastaa tuoreimmat kuntien ja maakuntien päästötiedot sekä päästökehityksen taustalla olevat muutokset.
Lisätiedot ja embargopyynnöt: erikoissuunnittelija Jari Rantsi, puh. 029 525 1274 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@syke.fi
Webinaari ke 10.6. klo 9.30–11.30
Meriroskat, vedenalainen melu ja pienveneilyn vaikutukset meriluontoon
LIFE IP Biodiversea -projektin vuosiwebinaarissa esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia ihmistoiminnan vaikutuksista meriluontoon. Biodiversea on laaja yhteistyöhanke, joka vahvistaa meriluonnon monimuotoisuutta ja suojelua Suomessa.
Webinaarin aiheina ovat meriroskat, vedenalainen melu ja pienveneilyn vaikutukset Itämeren herkässä ympäristössä. Tilaisuus kokoaa yhteen merialan toimijoita ja meriluonnosta kiinnostuneita. Samalla esitellään Meriverkkoa, meritoimijoiden yhteistyöverkostoa.
Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu (syke.fi)
Liity Meriverkkoon (webropolsurveys.com)
Kuivuus
Seuraa Suomen kuivuustilannetta tiistaisin viikkokatsauksesta
Kuivuustilanne jatkuu Suomessa edelleen monin paikoin huolestuttavana ja poikkeuksellisena. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa, mutta myös maaperä kuivuu ja maastopaloriskit kasvavat. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote kuivuuskatsauksista 30.4.2026 (sttinfo.fi)
Sosiaalisessa mediassa
- Maailman merien päivä ma 8.6.
Huomasitko jo nämä?
- Suomen ympäristökeskus ei julkaise viikoittaisia sinilevätiedotteita tänä kesänä säästötoimien takia
Alkavan kesän aikana Suomen ympäristökeskus (Syke) ei julkaise perinteisiä viikoittaisia tiedotteitaan yleisestä sinilevätilanteesta. Syynä tähän ovat valtion rahoitusleikkaukset. Sinilevätilanne ja -levähavainnot ovat nähtävillä verkkopalveluissa.
Sisävesien levätilannetta seuraa Lupa- ja valvontavirasto, joka tiedottaa tilanteesta tarpeen mukaan. Virallisten uimarantojen sinilevätilanteen ja veden laadun seurannasta vastaavat kunnat ja kaupungit, jotka tiedottavat niistä omilla tiedotuskanavillaan.
Sinilevätilanne ja -havainnot Suomen ympäristökeskuksen verkkopalveluissa:
Sinilevätilanne (jarviwiki.fi)
Satelliittikuvat ja maastosta saadut sinilevähavainnot avomereltä ja rannikolta (tarkka.syke.fi)
- Syken uutiskirje 2/2026: Kestävä energiasiirtymä on ajankohtaisempi kuin koskaan (uutiskirje.syke.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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