Arkkitehtialan suhdannekyselyssä näkyy merkkejä elpymisestä, mutta kriisi ei ole ohi

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) toteuttamaan arkkitehtialan suhdannekyselyyn tuli 286 vastausta, joista vajaa neljäsosa oli yrittäjiä ja loput palkansaajia. Vastaajista maisema-arkkitehteja oli yhteensä 50.

Vuoden 2024 lopulla koettiin alan aallonpohja, josta toipuminen on ollut hidasta. Puolessatoista vuodessa lomautukset ovat kuitenkin lähes puolittuneet. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 24 prosenttia kertoi lomauttaneensa henkilöstöään kuluneen puolen vuoden aikana, kun vuoden 2024 lopulla vastaava luku oli 42 prosenttia.

Palkansaajien lomautustilanne on kohentunut yrittäjiä hitaammin. Vuoden 2024 lopulla työpaikkansa lomautuksista ilmoitti 48 prosenttia, nyt luku on laskenut 39 prosenttiin.

Yrittäjien irtisanomisaikeet ovat vähentyneet hiukan: 7,5 prosenttia yrittäjistä ilmoitti aikovansa irtisanoa henkilöstöä, kun vastaava luku oli vuoden 2024 lopulla vajaat yhdeksän prosenttia.

Vastavalmistuneiden arkkitehtien tilanne on huolestuttava

Työvoimahallinnon KEHA-keskuksen ja korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOn tilastot tarkentavat kuvaa alan lomautusten ja työttömyyden kehityksestä.

“KEHAn tilaston mukaan lomautusten huippu saavutettiin jo keväällä 2024, ja siitä lähtien lomautusten määrä on lähes puolittunut. Seuraavassa suhdannekyselyssä aiomme pureutua tarkemmin lomautusten kestoon ja osa-aikaisten lomautusten osuuteen”, Safan erityisasiantuntija Pia Selroos toteaa.

“Huolestuttavinta on vastavalmistuneiden arkkitehtien tilanne. Heidän työttömyysluvuissaan ei näy vielä merkkejä paranemisesta”, Selroos sanoo.

Rekrytoinnit lisääntyneet

Rekrytoinnit ovat kyselyn perusteella lisääntyneet, joskin hitaasti. Vuoden 2024 lopulla toteutuneista rekrytoinneista kertoi 20 prosenttia yrittäjistä ja 39 prosenttia palkansaajista – nyt luku oli noussut yrittäjillä 28 prosenttiin ja palkansaajilla 48 prosenttiin. Alan epävarmuutta kuvastaa kuitenkin se, että 27 prosenttia yrittäjistä ei osannut arvioida tulevia rekrytointejaan.

"Kyselyssä näkyy varovaisia merkkejä paremmasta, mutta arkkitehtitoimistojen todellisuus on etenkin asuntorakentamisessa edelleen poikkeuksellisen synkkä. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömyyden raju kasvu. Alan toipuminen vie aikaa, sillä tilauskannat eivät seuraa yleistä suhdannetta yhtä nopeasti", ATL:n toiminnanjohtaja Kalle Euro arvioi.

Maisema-arkkitehdit selvinneet arkkitehteja paremmin

Maisema-arkkitehdeilla työllisyys on säilynyt viime vuosina arkkitehteja paremmalla tasolla. Maisema-arkkitehtiyrittäjistä 10 prosenttia ilmoitti lomautuksista kuluneen puolen vuoden aikana, palkansaajista 8 prosenttia. Yhdelläkään yrittäjällä ei ollut irtisanomis- tai lomautusaikeita lähimmän puolen vuoden aikana.

"Lomautukset näyttävät selvästi laskeneen. Puolitoista vuotta sitten tehdyssä kyselyssä lomautuksista kertoi vielä 37 prosenttia maisema-arkkitehdeista”, MARK:in puheenjohtaja Varpu Mikola sanoo.

Hankkeiden peruuntuminen yleistä, mutta odotukset valoisammat

Hankkeiden peruuntuminen on arkkitehtialalla edelleen yleistä: vajaa kolmannes yrittäjistä ja 28 prosenttia palkansaajista kertoi kyselyssä peruuntuneista hankkeista.

Odotukset ovat kuitenkin selvästi tämänhetkistä tilannetta valoisammat: 42 prosenttia yrittäjistä arvioi tilanteensa puolen vuoden päästä hyväksi tai erinomaiseksi. Heikoimmillaan, vuoden 2024 lopulla, vastaava luku oli 21 prosenttia.

Taustatietoja: