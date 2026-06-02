Jyväskylän yliopisto menestyi vuoden 2026 CWUR-yliopistovertailussa
2.6.2026 12:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto arvioitiin sijalle 657 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) -yliopistovertailussa, jossa oli mukana lähes 21 300 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa. JYU on siis maailman parhaiden 3 prosentin joukossa.
Vertailluista yliopistoista 2 000 parhaalle annettiin sijoitus, joka perustuu koulutuksen ja opetuksen laatua sekä tutkimuksen laatua mittaaviin indikaattoreihin. Viime vuonna JYU:n sijoitus oli 632.
Jyväskylä sijoittui arvioinnissa seitsemänneksi suomalaisyliopistoista. Eurooppalaisten yliopistojen joukossa JYU:n sijoitus oli 254. CWUR mittaa muun muassa opetuksen laatua, alumnien työllistymistä, julkaisuja, vaikuttavuutta ja patentteja. Vertailun kärjessä ovat yhdysvaltalaiset yliopistot Harvard, Massachusetts Institute of Technology ja Stanford.
CWUR-yliopistovertailua on julkaissut saudiarabialainen konsultointiorganisaatio vuodesta 2012 lähtien.
Liisa Harjula viestintäpäällikkö Puh: 040 805 4403 viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä.
