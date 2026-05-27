Helsingin siviilivihkimiset siirtyvät Pasilaan – ensimmäinen vihkipäivä 2.6. houkuttelee pareja
2.6.2026 13:00:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietoviraston (DVV) siviilivihkimiset Helsingissä järjestetään jatkossa Pasilassa. Viraston Helsingin toimipaikka siirtyi Sörnäisistä Pasilaan 1.6.2026, ja muutoksen myötä myös vihkimiset siirtyivät uusiin tiloihin.
Ensimmäinen vihkipäivä Pasilassa on tiistaina 2.6.2026. Päivämäärä (2.6.26) kiinnostaa monia pareja. Päivän kaikki vihkiajat on varattu, ja naimisiin menee arviolta 22 paria.
– On hienoa aloittaa vihkimiset uusissa tiloissa juuri tällaisena erityisenä päivänä. Monelle parille päivämäärä on tärkeä osa juhlaa, sanoo johtava asiantuntija Tanja Tams Digi- ja väestötietovirastosta.
Yli puolet pareista valitsee siviilivihkimisen
Avioliitto on säilyttänyt suosionsa viime vuosina. Vuosittain yli puolet kaikista vihittävistä pareista valitsee siviilivihkimisen. DVV vihkii vuosittain tuhansia pareja eri puolilla Suomea, ja virastoa kutsutaankin myös Rakkausvirastoksi.
Myös erikoiset päivämäärät kiinnostavat. Esimerkiksi aiemmat tasapäivät ja numerosarjoja sisältävät päivämäärät ovat olleet suosittuja vihkimispäiviä.
Paikan päällä virastossa tapahtuvan vihkimisen lisäksi vihkijää voi tiedustella maksua vastaan haluamaansa paikkaan vihkimään.
– Vaikka toiveita ei aina voida toteuttaa, usein voidaan. Virasto onkin vihkinyt mitä erilaisimmissa paikoissa, niin maalla, merellä kuin ilmassakin, Tams kertoo.
Pasilassa on hyvät puitteet vihkimisille
Pasilan virastokeskus tarjoaa modernit ja esteettömät tilat siviilivihkimisille. Tiloihin on helppo saapua eri puolilta pääkaupunkiseutua ja kauempaakin julkisilla kulkuvälineillä.
– Haluamme tarjota sujuvan ja arvokkaan vihkimisen kaikille pareille. Uudet tilat Pasilassa tukevat tätä tavoitetta hyvin, Tams kertoo.
DVV palvelee pareja ajanvarauksella. Vihkiajan voi varata dvv.fi-verkkosivujen kautta.
Avioliiton esteiden tutkinta pitää olla tehtynä ennen vihkimistä. Esteiden tutkinta kannattaa tehdä jo ennen vihkiajan varaamista.
Tanja Tamsjohtava asiantuntijaPuh:+358 295 536 347tanja.tams@dvv.fi
