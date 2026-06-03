Jyväskylän yliopisto

Psykologia 2026 kokoaa alan asiantuntijat Jyväskylään – tutkimus tarjoaa ratkaisuja hyvinvoinnin, työelämän ja mielenterveyden haasteisiin

3.6.2026 09:30:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Kansallinen psykologian ja sen lähialojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden Psykologia 2026 -kongressi järjestetään Jyväskylän yliopistossa 10.-12.6.2026. Kongressiin odotetaan noin 250 osallistujaa ympäri Suomen. Kolmipäiväinen kongressi tuo yhteen tutkijat, asiantuntijat ja opiskelijat korkeatasoisen tieteellisen ohjelman, keskustelujen ja verkostoitumisen äärelle.

Jari Kivelä Jyväskylän yliopisto

Psykologia 2026 -kongressi järjestetään 10.–12.6.2026 Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa ja Liikunta-rakennuksessa. Kongressin ohjelmassa on 31 symposiumia ja työpajaa sekä 40 posteria. Kongressi tarjoaa laajan katsauksen psykologian eri osa-alueisiin, jotka ovat tärkeitä paitsi tutkijoille ja ammattilaisille myös koko yhteiskunnalle. 

”Toivomme, että osallistuville asiantuntijoille kongressi tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen, ajatusten vaihtoon ja yhteistyön vahvistamiseen sekä inspiroi jatkamaan psykologisen tutkimuksen ja käytännön työn kehittämistä”, Jyväskylän yliopiston professori Piia Astikainen toteaa järjestelytoimikunnan puolesta. 

Kutsuluennoissa katse vuorovaikutukseen, väkivaltaan, työuupumukseen ja kiusaamiseen 

Kongressin kutsuttuina puhujina ovat professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta, professori Juha Holma Jyväskylän yliopistosta, professori Anne Mäkikangas Tampereen yliopistosta sekä professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta. 

”Olemme saaneet kongressiin poikkeuksellisen hienon joukon luennoitsijoita. Jokainen pääpuhujistamme on oman alansa huippututkija, jonka työ on vaikuttanut merkittävästi suomalaisen psykologisen tutkimuksen sekä käytännön sovellusten kehitykseen Suomessa”, Astikainen kertoo. 

Jari Hietasen kutsuluento tarkastelee katseen merkitystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sitä, miten katsekontakti vaikuttaa kasvojen havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja tunnekokemuksiin. Juha Holma puolestaan käsittelee lähisuhdeväkivallan interventioita ja tutkimusta Jyväskylässä 30 vuoden ajalta. 

Anne Mäkikankaan luento pureutuu työuupumuksen tutkimukseen ja käytännön ratkaisuihin uuden tutkimustiedon valossa. Christina Salmivalli tarkastelee kiusaamisilmiötä, sen dynamiikkaa, seurauksia sekä näyttöön perustuvia interventioita puolen vuosisadan tutkimusperinteen kautta.

Kutsu medialle

Median edustajat ovat tervetulleita kuulemaan kutsuluennoitsijoita ja osallistumaan tervetulotilaisuuteen, jonka yhteydessä on posteriesittelyjä.

Ilmoittautumiset ennakolta sähköpostitse: psykologia2026@jyu.fi

Lisätieota ohjelmasta kongressin verkkosivuilta.

Avainsanat

kongressipsykologia

Yhteyshenkilöt

prof. Piia Astikainen
piia.astikainen@jyu.fi

psykologia2026@jyu.fi

Linkit

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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