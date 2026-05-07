Osaaminen ei ole kaupan: SOOL vastustaa maksullista väylää korkeakoulutukseen

2.6.2026 13:52:28 EEST | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote

Opettajaksi Opiskelevien Liitto on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseen avoimena korkeakouluopetuksena annettaviin tutkintoihin. SOOL tyrmää lakiesityksen avointen korkeakoulujen tutkinnonanto-oikeudesta. Suunniteltu maksullinen reitti tutkinto-opintoihin romuttaa suomalaisen koulutuspolitiikan tasa-arvoperinteen ja vaarantaa opettajankoulutuksen laadun ohittamalla soveltuvuuskokeet.

Kuvassa SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen
Maksukyky ei saa määrittää mahdollisuutta korkeakoulututkintoon, sanoo SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen. SOOL

Hallituksen esitys avoimena korkeakouluopetuksena järjestettävästä tutkintokoulutuksesta saa opettajaksi opiskelevilta jyrkän vastauksen. Uudistus olisi perustavanlaatuinen särö suomalaisessa maksuttoman koulutuksen perinteeseen.

– Suomeen ei kuulu maksullinen väylä tutkintokoulutukseen. Maksukyky ei saa määrittää mahdollisuutta korkeakoulututkintoon, painottaa SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen.

Erityisen kriittisesti SOOL suhtautuu esityksen vaikutuksiin opettajankoulutuksessa. Esityksen mukaisessa mallissa ei arvioida hakijan soveltuvuutta tai opiskeluvalmiuksia muuten kuin kielitaidon osalta, mikä on opetus- ja kasvatusalalla kestämätöntä.

– Opettajaksi ei voi päästä pelkällä maksukyvyn osoittamisella. Opettajankoulutukseen kuuluu vahva soveltuvuuden arviointi, koska kyse on koulutuksen laadusta sekä myös lasten ja nuorten turvallisuudesta, Lahtinen toteaa.

SOOL vaatii, että mikäli maksullisia tutkinto-opintoja edistetään, opettajankoulutus tulee rajata niiden ulkopuolelle jo lainsäädännön tasolla.

Korkeakoulujen resurssit jo nyt äärirajoilla

SOOL varoittaa, että uusi järjestelmä lisäisi korkeakoulujen hallinnollista taakkaa ja opetushenkilöstön työpainetta. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa sisäänottomääriä on jo kasvatettu niin paljon, etteivät tilat ja henkilöstön jaksaminen kestä uusia rasitteita.

Liiton mukaan esityksen vaikutusarviot ovat puutteellisia erityisesti korkeakoulujen resurssien, henkilöstövaikutusten ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. SOOL pitää esityksen voimaantulon aikataulua (1.8.2028) epärealistisena näin laajan järjestelmämuutoksen toteuttamiseksi.

SOOL vaatii päättäjiä huomioimaan, että esitystä vastustavat laajasti juuri ne toimijat, joita asia eniten koskettaa: korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt. 

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.

SOOL julkaisi uudet suositukset opetusharjoitteluiden toteutukseen7.5.2026 12:06:28 EEST | Tiedote

Opetusharjoittelu on keskeinen osa opettajankoulutusta, kun opiskelija pääsee turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan opettajan työtä ohjatusti. Harjoitteluiden tulee vastata työelämän tarpeita, ja nopeasti muuttuvassa maailmassa niiden sisältöä tulee kehittää jatkuvasti. Uudistettuun Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisuun on koottu Opettajaksi Opiskelevien Liiton näkemykset harjoitteluiden toteutuksesta.

