Osaaminen ei ole kaupan: SOOL vastustaa maksullista väylää korkeakoulutukseen

Hallituksen esitys avoimena korkeakouluopetuksena järjestettävästä tutkintokoulutuksesta saa opettajaksi opiskelevilta jyrkän vastauksen. Uudistus olisi perustavanlaatuinen särö suomalaisessa maksuttoman koulutuksen perinteeseen.

– Suomeen ei kuulu maksullinen väylä tutkintokoulutukseen. Maksukyky ei saa määrittää mahdollisuutta korkeakoulututkintoon, painottaa SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen.

Erityisen kriittisesti SOOL suhtautuu esityksen vaikutuksiin opettajankoulutuksessa. Esityksen mukaisessa mallissa ei arvioida hakijan soveltuvuutta tai opiskeluvalmiuksia muuten kuin kielitaidon osalta, mikä on opetus- ja kasvatusalalla kestämätöntä.

– Opettajaksi ei voi päästä pelkällä maksukyvyn osoittamisella. Opettajankoulutukseen kuuluu vahva soveltuvuuden arviointi, koska kyse on koulutuksen laadusta sekä myös lasten ja nuorten turvallisuudesta, Lahtinen toteaa.

SOOL vaatii, että mikäli maksullisia tutkinto-opintoja edistetään, opettajankoulutus tulee rajata niiden ulkopuolelle jo lainsäädännön tasolla.

Korkeakoulujen resurssit jo nyt äärirajoilla

SOOL varoittaa, että uusi järjestelmä lisäisi korkeakoulujen hallinnollista taakkaa ja opetushenkilöstön työpainetta. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa sisäänottomääriä on jo kasvatettu niin paljon, etteivät tilat ja henkilöstön jaksaminen kestä uusia rasitteita.

Liiton mukaan esityksen vaikutusarviot ovat puutteellisia erityisesti korkeakoulujen resurssien, henkilöstövaikutusten ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. SOOL pitää esityksen voimaantulon aikataulua (1.8.2028) epärealistisena näin laajan järjestelmämuutoksen toteuttamiseksi.

SOOL vaatii päättäjiä huomioimaan, että esitystä vastustavat laajasti juuri ne toimijat, joita asia eniten koskettaa: korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt.