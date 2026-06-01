Vuoden 2027 vierasvenesatama -äänestys on käynnissä – anna äänesi suosikillesi!

Olympiapurjehdus: ILCA- ja iQFoil-luokkien EM-kilpailut päätökseen 22.5.2026 20:26:37 EEST | Tiedote

ILCA-luokkien EM-kisaviikko Kroatian Kaštelassa tarjosi puuskaisia tuulia, ukkosta sekä tuuletonta säätä. Suomen purjehdusmaajoukkueen Valtteri Uusitalo oli lopputuloksissa 20:s. Hän sai kisaviikkoonsa erinomaisen startin ottamalla lähtövoiton ensimmäisessä lähdössä, mutta loppuviikko ei sujunut aivan yhtä hyvin. ”Tänään oli kaksi lähtöä maatuulessa. Oli hyvin epästabiilit olosuhteet ja oli vaikeata lukea tuulia. Keskinkertainen päivä. Kokonaisuudessaan kilpailu alkoi hyvin: eka päivä meni hyvin, toinen ok ja sitten alkoi pikkuhiljaa olemaan vähän turhan aikaisin kehosta energiat loppu. Ei auta jossitella, tämänhetkinen taso on tämä. Tästä lähdetään harjoittelemaan lisää ja sitä kautta parantamaan”, Uusitalo kertoi. Nooa Laukkasen sijoitus oli 25:s. ”Haastavat tuulet ei ollut ainoa haasteeni kisaviikolla, koska sairastuin juuri ennen kisaa. Yritin sulkea kausiflunssan mielestäni, mutta alussa se väkisinkin söi terävyyttä. Viimeiset päivät kultafleetissä lupasivat jo hyvää tuleviin MM-k