Vuoden 2027 vierasvenesatama -äänestys on käynnissä – anna äänesi suosikillesi!
2.6.2026 11:43:02 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Suomen vierasvenesatamat kilpailevat jälleen arvostetuista Vuoden vierasvenesatama 2027 -titteleistä. Palkinnot jaetaan tuttuun tapaan kahdessa sarjassa: rannikkoalueella sekä Järvi-Suomessa. Tunnustus on merkittävä osoitus laadukkaasta palvelusta ja onnistuneesta asiakaskokemuksesta, ja se kannustaa satamia kehittämään toimintaansa sekä tarjoamaan veneilijöille entistä parempia palveluita ja elämyksiä.
Veneilijät ovat kilpailussa keskeisessä roolissa, sillä voittajat valitaan käyttäjäkokemusten perusteella. Arviointi tapahtuu helposti Nautics Sailmate -sovelluksessa, jossa satamia voi arvostella milloin tahansa esimerkiksi heti vierailun yhteydessä. Käyttäjät voivat antaa palautetta satamien palveluista sekä kokonaisarvosanan omiin kokemuksiinsa perustuen.
Mukana äänestyksessä on noin 250 virallista vierasvenesatamaa, joissa on yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja ja oheispalveluita. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan kunnialaatalla ja omalla osastolla Vene 27 Båt -messuilla, missä voittajat myös julkistetaan.
Äänestysaika kattaa 1.6.–30.9.2026 välisenä aikana annetut arviot ja palautteet. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lippupaketteja Venemessuille. Lataa Sailmate sovelluskaupastasi tai satamassa.fi.
Vuoden 2026 vierasvenesatama -tittelin veivät Örö rannikkoalueella ja Spahotel Casino Savonlinnassa Järvi-Suomessa.
Yhteyshenkilöt
Nautics Sailmate, Nautics Oy: Tatu Karlström, tatu.karlstrom@nautics.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry: Hanna Grann, viestinnän asiantuntija, hanna.grann@spv.fi, puh. 040 661 5202
Messukeskus: Teija Armanto, viestinnän asiantuntija, teija.armanto@messukeskus.com, puh. 050 376 0804
https://www.satamassa.fi/
Vene 27 Båt -messut
12.–21.2.2027 Helsingin Messukeskus
www.venemessut.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. Liittoon kuuluu noin 300 jäsenseuraa ja 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on yli 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
