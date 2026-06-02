Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Avoin tilaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta 2.6. peruttu

2.6.2026 11:42:16 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus palauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksen tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn. Syynä uudelleenkäsittelylle on esteellisyyteen liittyvä menettelyvirhe, joka mahdollisesti on tapahtunut lautakunnan käsittelyssä.

Koska asia palautuu tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn, avoin tilaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta 2.6. kello 17 perutaan. Tilaisuudelle ilmoitetaan uusi ajankohta, kun tulevaisuuslautakunta on käsitellyt asiaa uudelleen. Suunnitelman valmistelun etenemisestä ja tilaisuudesta viestitään erikseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

