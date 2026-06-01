Poronhoitolain uudistus tuo selkeyttä, mutta jättää maanomistajien asemaan vielä epävarmuutta

Uudistetussa laissa säädetään paliskunnille velvollisuus laatia porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat kymmenen vuoden välein. Kullekin alueelle pitää suunnitella sopivat pitkäjänteiset käytännöt, jotka tukevat laidunten kestävää käyttöä ja ehkäisevät esimerkiksi pensoittumista, metsittymistä ja jäkälikköjen kulumista, maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan. Laki astui voimaan 1.6.2026.

”Uudistus luo hyvät raamit kestävälle porojen laiduntamiselle. Maaston kuluminen koskettaa laajasti myös alueen maanomistajia. Käytäntöjen tarkentaminen selkeyttää elinkeinojen toimintaa alueella”, MTK:n Lapin kenttäpäällikkö Aino Kurtti kommentoi.

MTK:n mukaan lain toimeenpanossa keskeistä on se, miten maanomistajien osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet lopulta toteutuvat käytännössä. Parhaat elinkeinojen toimintaedellytykset luodaan yhteistyöllä vastakkainasettelun sijaan.

”Maanomistajia tulee kuulla kattavasti koko poronhoitoalueella, ja uuden lain kirjaukset onkin tulkittava maanomistajien oikeudet varmistaen. Nyt olisi ollut oikea hetki rakentaa toimivat ja selkeät vuorovaikutuskanavat maanomistajien ja paliskuntien välille koko poronhoitoalueella, myös saamelaisten kotiseutualueella. Tämä vahvistaisi luottamusta ja vähentäisi ristiriitoja eri maankäyttömuotojen välillä”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.

Lisätietoja:

Aino Kurtti, kenttäpäällikkö, Lappi, MTK

p. +358 50 302 6516

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK

p. +358 40 502 6810