Poronhoitolain uudistus tuo selkeyttä, mutta jättää maanomistajien asemaan vielä epävarmuutta
2.6.2026 12:12:41 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Tasavallan presidentti vahvisti poronhoitolain muutoslain 28. toukokuuta. Uudistettu laki ottaa selkeästi kantaa maaston kulumiseen ja sopivien poromäärien ylläpitoon. Muutokset terävöittävät lainsäädäntöä ja tehostavat osaltaan sen noudattamista lisäten samalla elinkeinojen toimintaedellytyksiä, MTK kommentoi.
Uudistetussa laissa säädetään paliskunnille velvollisuus laatia porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat kymmenen vuoden välein. Kullekin alueelle pitää suunnitella sopivat pitkäjänteiset käytännöt, jotka tukevat laidunten kestävää käyttöä ja ehkäisevät esimerkiksi pensoittumista, metsittymistä ja jäkälikköjen kulumista, maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan. Laki astui voimaan 1.6.2026.
”Uudistus luo hyvät raamit kestävälle porojen laiduntamiselle. Maaston kuluminen koskettaa laajasti myös alueen maanomistajia. Käytäntöjen tarkentaminen selkeyttää elinkeinojen toimintaa alueella”, MTK:n Lapin kenttäpäällikkö Aino Kurtti kommentoi.
MTK:n mukaan lain toimeenpanossa keskeistä on se, miten maanomistajien osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet lopulta toteutuvat käytännössä. Parhaat elinkeinojen toimintaedellytykset luodaan yhteistyöllä vastakkainasettelun sijaan.
”Maanomistajia tulee kuulla kattavasti koko poronhoitoalueella, ja uuden lain kirjaukset onkin tulkittava maanomistajien oikeudet varmistaen. Nyt olisi ollut oikea hetki rakentaa toimivat ja selkeät vuorovaikutuskanavat maanomistajien ja paliskuntien välille koko poronhoitoalueella, myös saamelaisten kotiseutualueella. Tämä vahvistaisi luottamusta ja vähentäisi ristiriitoja eri maankäyttömuotojen välillä”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.
Lisätietoja:
Aino Kurtti, kenttäpäällikkö, Lappi, MTK
p. +358 50 302 6516
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK
p. +358 40 502 6810
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK: Puutteellinen data vääristää kuvaa peltoviljelyn päästöistä1.6.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Maatalouden päästöjen osuus Suomen kasvihuonekaasulaskennassa perustuu edelleen osittain puutteelliseen tietoon. MTK pitää tilannetta viljelijöiden kannalta ongelmallisena, sillä tarkempaa ja ajantasaisempaa mittausdataa olisi ollut käytettävissä jo vuosia. Kun tietoa ei hyödynnetä, peltoviljelyn päästöt näyttävät todellisuutta suuremmilta ja epävarmemmilta kuin ne ovatkaan.
Maailman maitopäivä 1.6. - suomalainen maitoketju rakentaa elinvoimaa koko Suomeen29.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa tuotetaan yli kaksi miljardia litraa maitoa vuodessa. Maailman maitopäivänä 1.6. MTK muistuttaa, että suomalainen maitoketju on tärkeä osa kotimaista ruoantuotantoa, kriisinkestävyyttä ja alueiden elinvoimaa.
Komission esitys ei ratkaise lannoitemarkkinoiden kriisiä - ruoantuotannon turvaaminen vaatii kansallisia päätöksiä19.5.2026 19:07:07 EEST | Tiedote
Euroopan komissio julkisti tiistaina lannoitteita koskevan toimintasuunnitelmansa. Komissio esittää suunnitelmassaan ratkaisuja lannoitesektorin Iranin sodasta johtuvan kriisitilanteen helpottamiseksi. MTK pitää komission avausta tärkeänä, mutta korostaa, että esitettyjen toimien on oltava mittaluokaltaan riittäviä vastaamaan tilanteen vakavuuteen.
Uusi hanke tukee metsänomistajia ilmastoviisaissa valinnoissa19.5.2026 13:43:31 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry on saanut Juuret tiedossa -hankekokonaisuudesta merkittävän rahoituksen Ilmastoviisas metsänomistaja: tieto, toiminta ja omistajuus (ILMO) -hankkeelle. Juuret tiedossa -kokonaisuuden tavoitteena on edistää ilmastokestäviä metsänhoidon käytäntöjä, vahvistaa talousmetsien kasvukykyä ja kasvattaa hiilinieluja nyt ja pitkällä aikavälillä.
MTK:n Hemmilä: Droonit voivat mullistaa viljelyn tarkkuuden – sääntely ei saa hidastaa käyttöönottoa19.5.2026 09:29:38 EEST | Tiedote
Raskailla maatalousdrooneilla voidaan saada suomalaisille maatiloille lisää tehokkuutta, tarkkuutta ja säästöjä viljelyyn sekä vahvistaa satovarmuutta muuttuvissa oloissa. Suomen on tärkeää pysyä mukana nopeasti etenevässä maatalousteknologian kehityksessä. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa ei saa hidastaa pitkillä lupaprosesseilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme