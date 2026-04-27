Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Heinolassa – vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle

Heinolassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Heinolan kirkonkylän itäpuolella sijaitseva työmaa keskittyy Marjokorven ja Hujanlahden väliselle alueelle. Kaivuutyöt alkavat työmaalla heinäkuun aikana. Vanhaa ja myrskyissä helposti vikaantuvaa ilmajohtolinjaa korvataan maakaapelilla.

Ilmajohtoa puretaan 14 kilometriä, ja maakaapeliojaa kaivetaan yhteensä 16 kilometriä. Uusi runkoyhteys rakennetaan maakaapelilla Kouvolantien ja Muikkusalmetien varteen. Vesistöisellä alueella osa verkosta rakentuu vesikaapelilla. Kouvolantieltä haarautuu uusi vesikaapeliyhteys Isosaareen. Jonasaarten välinen vesikaapeli puolestaan vaihdetaan poikkipinnaltaan suurempaan kaapeliin, joka mahdollistaa suuremmat tehonsiirrot saarikohteeseen.

Työt etenevät Kouvolantien ja Muikkusalmentien varrella kesän aikana. Työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään minimoimaan alueella liikkumiselle aiheutuvat haitat. Pieneen viiveeseen Kouvolan ja Heinolan kirkonkylän välisellä matkalla on hyvä varautua.

Marjokorpi–Hujanlahti-verkostotyömaan alueella on 87 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista 46 prosenttia on loma-asuntoja. Maantieteellisesti pienen työmaan vaikutukset ulottuvat kauas.

– Myrskyssä linjoille kaatuneet puut ovat haitanneet sähkönjakelua laajalla alueella. Häiriötilanteet vähenevät verkon parannustöiden valmistuttua, ja sähkön toimitusvarmuus paranee merkittävästi, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen.

Investoinnin arvo on noin miljoona euroa. Urakoitsijana toimii Verkonrakentaja Wire Oy.

Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Järvi-Suomen Energia investoi sähköverkkoon Päijät-Hämeessä tänä vuonna yhteensä

yli 5 miljoonaa euroa. Hankkeita on kolme, joista kaksi sijaitsee Heinolassa ja yksi Hartolassa (aiemmin julkaistut tiedotteet).

Päijät-Hämeen hankkeet ovat Järvi-Suomen Energian tämän vuoden suurimpia investointeja. Ensi vuonna työt jatkuvat Heinolan ja Kouvolan välisellä alueella.

Marjokorpi–Hujanlahti -verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.

Verkostotyömaa voi hidastaa alueen liikennettä. Teillä liikkujia pyydetään huomioimaan nopeusrajoitukset ja noudattamaan varovaisuutta. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisesti.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.