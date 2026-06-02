Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Raitiovaunuhankinta lainvoimainen - Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa

2.6.2026 12:37:41 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Havainnekuva Stadlerin raitiovaunusta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valinnut kiskokalustovalmistaja Stadlerin pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi.

Korkein hallinto-oikeus on 2.6.2026 ilmoittanut hylänneensä pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta tehdyn valituslupahakemuksen, koska valitusluvan myöntämisen perusteet eivät täyttyneet. Valituslupahakemus koski Markkinaoikeuden 27.3.2026 antamaa lainvoimaista päätöstä, jonka mukaisesti kilpailusta poissuljettu tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja että hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea tarjous pois kilpailusta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen 18.11.2025 tekemä hankintapäätös raitiovaunuhankinnasta pysyy täten KHO päätöksen myötä lainvoimaisena ja hankinnan täytäntöönpanoa voidaan edistää.

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

