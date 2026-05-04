Järjestöt tarjoavat merkittävän osan lähisuhdeväkivallan avusta - valmistelussa oleva ehdotus ei saa vaarantaa apua
2.6.2026 12:58:20 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto | Tiedote
Suomessa järjestöt auttavat vuosittain tuhansia ihmisiä lähisuhdeväkivallan eri tilanteissa. Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) jäsenyhdistysten tekemä työ on keskeinen osa väkivallan katkaisemista ja sen seurauksista selviämistä. THL:n valmistelussa oleva lainsäädäntöehdotus voisi muuttaa merkittävästi järjestöjen rahoituspohjaa ja samalla ihmisten mahdollisuuksia saada apua.
Vuonna 2025 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väkivaltatyön palveluissa autettiin lähes 12 000 ihmistä. Avunhakijoiden määrä on kasvanut yli 60 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana, mikä kertoo sekä tarpeen kasvusta että siitä, että yhä useampi hakee apua aiemmin.
– Järjestöt tarjoavat merkittävän osan lähisuhdeväkivallan eri osapuolille tarjottavasta avusta Suomessa. Työmme tavoittaa väkivaltaa kokeneet, väkivaltaa käyttävät sekä väkivallalle altistuneet lapset ja nuoret, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen.
Järjestöjen palvelut täydentävät julkista järjestelmää
Lähisuhdeväkivallan torjuminen edellyttää monipuolisia palveluja. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat apua kahdessa keskeisessä muodossa: turvakodit tarjoavat välitöntä suojaa väkivaltaa kokeneille, ja avopalvelut tarjoavat matalan kynnyksen keskusteluapua, neuvontaa ja työskentelyä väkivallan katkaisemiseksi hyvin erilaisissa väkivaltatilanteissa.
Avopalvelut on suunnattu kaikille väkivallan osapuolille. Järjestöjen työssä autetaan väkivaltaa kokeneita aikuisia, väkivaltaa käyttäneitä henkilöitä sekä väkivallalle altistuneita ja väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria. Väkivallan katkaiseminen vaatii useimmiten monen toimijan yhteistyötä ja siitä esimerkki on muun muassa MARAK-työryhmät, joissa usein arvioinnin jälkeen ohjataan väkivaltaa kokenut järjestön palveluiden piiriin. ETKL:lla on 20 jäsenyhdistystä ympäri Suomen, joissa autetaan väkivaltaa käyttäneitä Turvallisille raiteille – lähisuhdeväkivallan katkaisu -ohjelman avulla.
– Väkivaltaa käyttäneiden auttaminen on keskeinen osa väkivallan ehkäisyä. Ilman tätä työtä väkivallan kierre ei katkea, Muukkonen sanoo.
Avopalveluissa autetaan nykyisin säännöllisesti enemmän ihmisiä kuin turvakodeissa, mikä kertoo siitä, että väkivaltatyön avopalvelut ovat vastaavat monen väkivaltaa kokeneen tai sitä käyttäneen tarpeeseen, Muukkonen sanoo. Turvakotien lisäksi tarvitaan kattavat väkivaltatyön avopalvelut, tästä olemme THL:n ja muiden järjestöjen kanssa hyvin samaa mieltä.
Matalan kynnyksen apu tavoittaa ajoissa
Järjestöt tarjoavat apua myös helposti saavutettavissa kanavissa, kuten ETKL:n Apua väkivaltaan -chatissa, Nettiturvakoti.fi -palvelussa sekä jäsenyhdistysten kasvokkaisissa ja etäpalveluissa. Matalan kynnyksen palvelut tavoittavat ihmisiä jo ennen kuin tilanne kärjistyy. Tämä ehkäisee vakavampia seurauksia ja vähentää inhimillistä kärsimystä.
– On tärkeää, että apua saa silloin kun sitä tarvitaan, sekä tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä, Muukkonen korostaa.
– On tyypillistä, että lähisuhdeväkivalta raaistuu ja muuttuu vakavammaksi ajan myötä, joten mitä varhaisemmin pääsemme tarjoamaan apua, sen parempi.
Järjestöjen rooli on keskeinen koko palvelujärjestelmässä
Lähisuhdeväkivallan vastaista työtä tekevät Suomessa monet järjestöt yhdessä viranomaisten kanssa. Järjestöjen vahvuus on matalan kynnyksen apu, ihmislähtöisyys ja kyky tavoittaa myös niitä, jotka eivät hakeudu viranomaispalveluihin tai eivät ole saaneet sieltä tarvitsemaansa apua.
– Järjestöt täydentävät julkista palvelujärjestelmää merkittävällä tavalla. Ilman tätä työtä moni jäisi kokonaan avun ulkopuolelle, Muukkonen sanoo.
Lakimuutoksen riskit: apu ei saa heiketä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esillä oleva lainsäädäntövalmistelu lähisuhdeväkivallan palveluiden järjestämisestä herättää järjestöissä huolta.
Jos väkivaltatyö määriteltäisiin yksiselitteisesti julkisen sektorin vastuulle, se voisi käytännössä kaventaa järjestöjen mahdollisuuksia tuottaa nykyisiä avopalveluja tai peräti lopettaa sen. Tämä vaarantaisi osan matalan kynnyksen avusta, jota ihmiset nyt saavat.
– Lakimuutoksia valmisteltaessa on huolehdittava siitä, että apu ei vähene. Tärkeintä on varmistaa, että jokainen väkivaltaa kokenut tai sitä käyttänyt saa tarvitsemansa tuen, riippumatta siitä, kuka palvelun tuottaa, Muukkonen painottaa.
Ensi- ja turvakotien liitto kannattaa lainsäädännön kehittämistä, mutta edellyttää, että samalla turvataan järjestöjen tekemä työ ja sen mahdollistama apu; lähisuhdeväkivallan ehkäisy on hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteinen tehtävä.
Ensi- ja turvakotien liitto korostaa, että hyvinvointialueille tulee määritellä selkeä koordinaatiovastuu väkivaltatyössä ja varmistaa, että yhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa kirjataan lainsäädäntöön Istanbulin sopimuksen mukaisesti. Samalla on huolehdittava siitä, ettei sosiaalihuoltolain uudistaminen vaaranna järjestöjen toimintaedellytyksiä tai valtionavustusten saatavuutta. Yhteistyön velvoitteet ja rakenteet voidaan kirjata osaksi voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, jolloin erillistä rakennelakia ei tarvita.
Tiina Muukkonenkehittämispäällikkö, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimiPuh:044 526 5256tiina.muukkonen@etkl.fi
Ensi- ja turvakotien liitto - Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.
Luonto lievittää vauvaperheiden stressiä – jo lyhyt ulkoilu parantaa jaksamista4.5.2026 11:29:45 EEST | Tiedote
Luonto on yksi merkittävimmistä vauvaperheiden hyvinvointia tukevista tekijöistä. Tutkimusten ja vanhempien omien kokemusten mukaan lyhytkin ulkoilu vauvan kanssa voi lievittää stressiä, tukea jaksamista ja vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Ensi‑ ja turvakotien liitto kehittää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa luontolähtöisiä menetelmiä vauvaperheiden tukemiseen.
Tarja Filatov jatkaa ETKL:n puheenjohtajana, hallitukseen uusia jäseniä27.4.2026 13:40:50 EEST | Tiedote
Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Tarja Filatov (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Elias Janhunen (Lapsen kengissä ry), Hanna Hämäläinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry) ja Marianna Roine (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry).
Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL): Lisäleikkaus sotejärjestöiltä on 50 miljoonaa pois apua tarvitsevilta27.4.2026 13:28:07 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä tekemä päätös leikata sosiaali‑ ja terveysalan järjestöjen valtionavustuksista vielä 50 miljoonaa euroa on raskas lisäleikkaus apua tarvitsevien ihmisten turvaverkkoon.
Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä ennätyslukemissa – nuorten seurusteluväkivalta on kasvava ilmiö5.3.2026 09:43:15 EET | Tiedote
Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä on noussut ennätykselliseksi. ETKL:n jäsenyhdistysten väkivaltatyön palveluissa autettiin lähes 12 000 ihmistä vuonna 2025. Määrä on kasvanut yli 60 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana. Uutena nousussa olevana ilmiönä korostuu nuorten kokema seurusteluväkivalta.
Vanhemmaksi neurokirjolla – avoin verkkokurssi lisää ymmärrystä ja auttaa vauva-arjessa3.2.2026 12:34:37 EET | Tiedote
Maksuton uusi kurssi tarjoaa tukea vauvan vanhemmille, joilla on neurokirjon piirteitä. Verkkokurssi auttaa sekä vanhemmuuteen valmistautuvia että pienen vauvan kanssa eläviä vanhempia löytämään keinoja arjen sujuvoittamiseen ja oman jaksamisen vahvistamiseen. Kurssi sopii myös ammattilaisille.
