Vuoden Yritysneuvoja 2026 on lohjalainen Terja Patama

Terja on toiminut yritysneuvojana vuodesta 2018 ja noussut vuosien aikana alansa vahvaksi asiantuntijaksi. Hän tuntee yrittäjyyden ja yrittäjäksi ryhtymisen kaikki puolet myös omakohtaisen yrittäjätaustansa ansiosta. Terja on neuvojana tunnollinen, tarkka sekä poikkeuksellisen selkeä ja muistaa varmistaa aina, että asiakas todella tietää ja ymmärtää mitä hänen tulee tehdä seuraavaksi. Terja kertoo asiat rehellisesti ja realistisesti, myös silloin kun vastaus ei ole se helpoin. Jos suunnitelmat tai laskelmat osoittavat, ettei yrittäjyyteen kannata juuri nyt lähteä, Terja uskaltaa sanoa sen ääneen asiakkaan parhaaksi.

Myös työyhteisössään Terja tunnetaan loistavana tiimipelaajana, joka osallistuu aktiivisesti

yritystapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekee tiivistä yhteistyötä niin työllisyysalueen toimijoiden kuin koko Uusyrityskeskusten verkoston kanssa.

Yritysneuvonnan terävintä kärkeä

Vuoden yritysneuvoja -palkinnon muoto sopii osuvasti kuvaamaan Uusyrityskeskus-verkoston yritysneuvontaa, joka on selkeää, terävänäköistä, vaikuttavaa ja olennaiseen pureutuvaa.

– Uusyrityskeskuksen neuvonta-asiakkaiden yritykset ovat tutkitusti elinkelpoisempia ja niiden kasvu on vahvempaa. 5–10 vuoden jälkeen yritykset työllistävät jopa noin 30 % enemmän ja tuottavat lähes 20 % enemmän liikevaihtoa kuin ne yritykset, jotka eivät ole käyneet laatusertifioidussa yritysneuvonnassamme. Yritysneuvojiemme tekemällä työllä on siis aivan ratkaiseva merkitys, korostaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Anneli Komi.

Fennia haluaa tukea suomalaista yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa. Vuoden yritysneuvoja -palkinto on erinomainen tapa antaa tunnustusta yritysneuvojien tekemälle tärkeälle ja vaikuttavalle työlle.

– Yritysneuvojat ovat tärkeä voimavara kannattavan yritystoiminnan perustamisessa ja he ansaitsevat tunnustuksensa työstä. Yritysneuvojat ovat auttaneet tuhansia aloittavia yrittäjiä ja tukevat alkavia yrittäjiä heidän alkutaipaleellaan. On kunnia olla jakamassa palkintoa tänä vuonna, kertoo Fennian kumppanuuspäällikkö Satu Valtonen.

Lämpimät onnittelut Terjalle!

Lisätietoja:

Anneli Komi, toimitusjohtaja, Suomen Uusyrityskeskukset ry

anneli.komi@uusyrityskeskus.fi, puh. 045 122 0142

Satu Valtonen, kumppanuuspäällikkö, Fennia

satu.valtonen@fennia.fi, puh. 040 5421 220

Mika Hämeenniemi, yrityspalvelupäällikkö, YritysLohja/Lohjan Uusyrityskeskus

mika.hameenniemi@lohja.fi, puh. 044 767 4923