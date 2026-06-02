Monialainen yhteistyö vahvisti lasten suun terveyden edistämistä Sievissä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen suun terveydenhuolto kehitti Sievissä kunnan ja koulujen kanssa lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä. Yhteistyön vahvistamisen tavoitteena oli parantaa lasten suun terveydentilaa sekä lisätä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta.

Yhteistyön tuloksena toteutettiin useita konkreettisia toimenpiteitä. Sievin kunnan toteuttama hammaskampanja tavoitti koko ikäluokan, johon osallistettiin lapset ja nuoret esikouluikäisistä aina 9-luokkalaisiin saakka. Kampanja sisälsi muun muassa harjauspassin, teemapäiviä ja palkitsemista. Lisäksi kunta jakoi lapsille ja nuorille suunhoitovälineitä arjen terveystottumusten tukemiseksi.

Erityisesti alakouluikäiset osallistuivat kampanjaan aktiivisesti ja toiminta sai myönteistä palautetta. Kouluissa järjestetyt suun terveyden teemapäivät lisäsivät kiinnostusta aiheeseen ja tukivat terveellisten toimintatapojen omaksumista.

Yhteistyössä korostui myös se, että eri toimijat veivät hampaiden ja suun hoidon osaksi lasten ja nuorten arkiympäristöjä. Kun eri ammattilaiset kannustivat ja ohjasivat terveellisiin elämäntapoihin, kuten hampaiden säännölliseen harjaukseen, viesti vahvistui ja sen vaikuttavuus lisääntyi.

– Yhteistyön aikana nousi vahvasti esiin, että suun terveydenhuollon ja kunnan välinen yhteistyö on tärkeä. Kun samaa viestiä tuodaan esille yhdessä, se näkyy myös paremmin lasten ja nuorten arjessa, toteaa suuhygienisti Kati Karjalainen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja jatkaa:

– Iloitsen vahvasta yhdessä tekemisen meiningistä, joka meillä oli Sievissä. Kunta ja koulut lähtivät avoimesti mukaan ja innostuivat ideoimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä.

Yhteistyössä korostui myös osallisuus: lapset ja nuoret osallistuivat toiminnan ideointiin lapsiparlamentin kautta. Lisäksi huoltajille viestittiin aktiivisesti kampanjan tavoitteista ja tuloksista. Kampanja sai myös paikallista näkyvyyttä, kun Sieviläinen-lehti huomioi sen artikkeleissaan.

Yhteistyö käynnistyi elokuussa 2025 avoimena vuoropuheluna Pohteen suun terveydenhuollon ja kunnan toimijoiden välillä ja eteni kohti yhteisiä, sovittuja toimintamalleja. Toimijat sitoutuivat jatkamaan yhteistyötä ja kehittämään toimintaa edelleen, jotta lasten suun terveyttä voidaan vahvistaa pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.