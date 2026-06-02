Monialainen yhteistyö vahvisti lasten suun terveyden edistämistä Sievissä
2.6.2026 13:16:05 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Sievin lasten ja nuorten suun terveyden edistämiseksi toteutettiin yhteistyö, jonka avulla toteutettiin konkreettisia ja koko ikäluokkia tavoittavia suun terveyttä edistäviä toimia. Yhteistyö käynnistettiin elokuussa 2025.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen suun terveydenhuolto kehitti Sievissä kunnan ja koulujen kanssa lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä. Yhteistyön vahvistamisen tavoitteena oli parantaa lasten suun terveydentilaa sekä lisätä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta.
Yhteistyön tuloksena toteutettiin useita konkreettisia toimenpiteitä. Sievin kunnan toteuttama hammaskampanja tavoitti koko ikäluokan, johon osallistettiin lapset ja nuoret esikouluikäisistä aina 9-luokkalaisiin saakka. Kampanja sisälsi muun muassa harjauspassin, teemapäiviä ja palkitsemista. Lisäksi kunta jakoi lapsille ja nuorille suunhoitovälineitä arjen terveystottumusten tukemiseksi.
Erityisesti alakouluikäiset osallistuivat kampanjaan aktiivisesti ja toiminta sai myönteistä palautetta. Kouluissa järjestetyt suun terveyden teemapäivät lisäsivät kiinnostusta aiheeseen ja tukivat terveellisten toimintatapojen omaksumista.
Yhteistyössä korostui myös se, että eri toimijat veivät hampaiden ja suun hoidon osaksi lasten ja nuorten arkiympäristöjä. Kun eri ammattilaiset kannustivat ja ohjasivat terveellisiin elämäntapoihin, kuten hampaiden säännölliseen harjaukseen, viesti vahvistui ja sen vaikuttavuus lisääntyi.
– Yhteistyön aikana nousi vahvasti esiin, että suun terveydenhuollon ja kunnan välinen yhteistyö on tärkeä. Kun samaa viestiä tuodaan esille yhdessä, se näkyy myös paremmin lasten ja nuorten arjessa, toteaa suuhygienisti Kati Karjalainen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja jatkaa:
– Iloitsen vahvasta yhdessä tekemisen meiningistä, joka meillä oli Sievissä. Kunta ja koulut lähtivät avoimesti mukaan ja innostuivat ideoimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä.
Yhteistyössä korostui myös osallisuus: lapset ja nuoret osallistuivat toiminnan ideointiin lapsiparlamentin kautta. Lisäksi huoltajille viestittiin aktiivisesti kampanjan tavoitteista ja tuloksista. Kampanja sai myös paikallista näkyvyyttä, kun Sieviläinen-lehti huomioi sen artikkeleissaan.
Yhteistyö käynnistyi elokuussa 2025 avoimena vuoropuheluna Pohteen suun terveydenhuollon ja kunnan toimijoiden välillä ja eteni kohti yhteisiä, sovittuja toimintamalleja. Toimijat sitoutuivat jatkamaan yhteistyötä ja kehittämään toimintaa edelleen, jotta lasten suun terveyttä voidaan vahvistaa pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.
Yhteyshenkilöt
Kati Karjalainen
Suuhygienisti, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
kati.karjalainen@pohde.fi
puh. 040 635 9818
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Avoin tilaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta 2.6. peruttu2.6.2026 11:42:16 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus palauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksen tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn. Syynä uudelleenkäsittelylle on esteellisyyteen liittyvä menettelyvirhe, joka mahdollisesti on tapahtunut lautakunnan käsittelyssä.
Voit nyt hoitaa omia sosiaalihuollon asioitasi Omapohde.fi:ssä2.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat nyt hakea sosiaalipalveluja Omapohde.fi:ssä. Uudistus sujuvoittaa ja nopeuttaa tuen saamista. Myös paperiset lomakkeet jäävät käyttöön.
Tulevaisuuslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen vuosille 2027–203029.5.2026 15:03:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.5.2026 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle aluehallituksen käsittelyn jälkeen.
Pelastustoiminnan henkilöstövalinnat tehty ja rekrytointi käynnistyy29.5.2026 13:53:54 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde uudistaa pelastustoiminnan palvelualueen organisaatiota. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 9.4.2026. Henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon on edennyt osaamiskartoitusten pohjalta. Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.9.2026.
Terttu-säätiöltä 120 000 euroa tutkimukseen28.5.2026 15:26:10 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö eli Terttu-säätiö jakoi yhteensä 60 000 euroa kolmelle lupaavalle tutkimusryhmälle. Jokainen ryhmä sai 20 000 euroa. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää tutkimusta, joka kohdentuu palvelujärjestelmään. Tänä vuonna haluttiin palkita etenkin uusia, lupaavia tutkimusryhmiä.
