Vihreät - De Gröna

Inka Hopsu: Ammatillisen koulutukseen tarvitaan lähiopetustakuu – opiskelijoilta puuttuu jopa lukukauden verran opetusta

2.6.2026 14:53:47 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

OAJ:n tuore selvitys osoittaa ammatillisen koulutuksen opetuksen riittämättömyyden: kolme neljästä oppivelvollisesta opiskelijasta saa vähemmän opetusta kuin vähimmäistaso edellyttää. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta pikaisia toimia ja muistuttaa vihreiden ehdotuksesta lähiopetustakuusta.

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta pikaisia toimia ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen lisäämiseksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tuore selvitys kertoo, että suurin osa alle 18-​vuotiaista ei saa edes minimimäärää opetusta.

– Tilanne on vakava. Nuorilta puuttuu keskimäärin lähes lukukauden verran opetusta kolmen vuoden opintojen aikana. Emme voi hyväksyä sitä, että tulevat lähihoitajat, sähköasentajat, putkiasentajat tai merkonomit joutuvat valmistumaan ilman riittäviä valmiuksia työelämään. Tätä viestiä kuitenkin tulee jo työelämästä, Hopsu sanoo.

Orpon hallitus on leikannut ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa. OAJ:n selvityksestä ilmenee, että opiskelijat saavat keskimäärin opetusta 15 prosenttia alle vähimmäistason. Erityisen huolestuttava tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa opetuksen puute voi näkyä suoraan potilas- ja asiakasturvallisuudessa.

– Kyse ei ole opettajien osaamisesta tai opetuksen laadusta. Ongelma on se, että opetusta on yksinkertaisesti liian vähän. Ammatillinen koulutus ei saa perustua oletukselle, että opiskelijat oppivat keskeiset työelämätaidot omalla ajallaan tai työpaikoilla ilman riittävää ohjausta, Hopsu toteaa.

Hopsu vaatii hallitusta varmistamaan, että jokaisella oppivelvollisella on oikeus kokonaisiin koulupäiviin, riittävään tukiopetukseen ja erityisopettajan tukeen. Alkuvuodesta vihreät ehdottivat lähiopetustakuuta eli lähiopetustuntien määrän lisäämistä oppivelvollisille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille niin, että lähiopetuksen minimimäärä kasvaisi 12 tunnista 18 tuntiin osaamispistettä kohden.

– Lähiopetuksen lisäämisen puolesta puhuu myös se, että ryhmässä opiskelu tukee opiskelumotivaation ylläpitämistä, vahvistaa sosiaalisia taitoja, joita myös työelämässä tarvitaan, ja edistää myös muuta hyvinvointia tukemalla säännöllistä arkirytmiä, liikuntaa liikuntatunneilla ja säännöllistä ruokailua kouluruokailujen yhteydessä, Hopsu listaa.

Hopsu vaatii myös, että ammatillisen koulutuksen opetuksen määrän toteutumista ryhdytään valvomaan nykyistä järjestelmällisemmin ja että eduskunta saa asiasta kattavan selvityksen.

– Oppivelvollisuuden laajentamisen tarkoitus oli taata jokaiselle nuorelle riittävä koulutus. Jos opiskelijat eivät saa edes lain lähtökohtana olevaa opetuksen vähimmäismäärää, järjestelmä ei toteuta lupaustaan. Tämä on korjattava, Hopsu painottaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiden uusi puolueohjelma julki: Tältä näyttää vaihtoehto Suomessa vallalla olleelle politiikalle28.5.2026 13:10:32 EEST | Tiedote

Vihreiden uusi puolueohjelma "Hyvä elämä maapallon rajoissa" on nyt kokonaisuudessaan luettavissa. Ohjelmatyön puheenjohtajien Krista Mikkosen ja Atte Harjanteen mukaan ohjelma piirtää näkyväksi sen vaihtoehdon, jota Suomessa ei ole vielä uskallettu kokeilla: yhteiskunnan, jossa talous tukee hyvinvointia ja sopeutuu luonnon rajoihin, sosiaaliturva ei jätä ketään väliinputoajaksi ja saastuttaja vastaa kustannuksistaan. Ohjelma toimii pohjana vihreiden kaikelle politiikalle sekä vuoden 2027 eduskuntavaaliohjelmalle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye