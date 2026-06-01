Inka Hopsu: Ammatillisen koulutukseen tarvitaan lähiopetustakuu – opiskelijoilta puuttuu jopa lukukauden verran opetusta
2.6.2026 14:53:47 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
OAJ:n tuore selvitys osoittaa ammatillisen koulutuksen opetuksen riittämättömyyden: kolme neljästä oppivelvollisesta opiskelijasta saa vähemmän opetusta kuin vähimmäistaso edellyttää. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta pikaisia toimia ja muistuttaa vihreiden ehdotuksesta lähiopetustakuusta.
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta pikaisia toimia ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen lisäämiseksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tuore selvitys kertoo, että suurin osa alle 18-vuotiaista ei saa edes minimimäärää opetusta.
– Tilanne on vakava. Nuorilta puuttuu keskimäärin lähes lukukauden verran opetusta kolmen vuoden opintojen aikana. Emme voi hyväksyä sitä, että tulevat lähihoitajat, sähköasentajat, putkiasentajat tai merkonomit joutuvat valmistumaan ilman riittäviä valmiuksia työelämään. Tätä viestiä kuitenkin tulee jo työelämästä, Hopsu sanoo.
Orpon hallitus on leikannut ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa. OAJ:n selvityksestä ilmenee, että opiskelijat saavat keskimäärin opetusta 15 prosenttia alle vähimmäistason. Erityisen huolestuttava tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa opetuksen puute voi näkyä suoraan potilas- ja asiakasturvallisuudessa.
– Kyse ei ole opettajien osaamisesta tai opetuksen laadusta. Ongelma on se, että opetusta on yksinkertaisesti liian vähän. Ammatillinen koulutus ei saa perustua oletukselle, että opiskelijat oppivat keskeiset työelämätaidot omalla ajallaan tai työpaikoilla ilman riittävää ohjausta, Hopsu toteaa.
Hopsu vaatii hallitusta varmistamaan, että jokaisella oppivelvollisella on oikeus kokonaisiin koulupäiviin, riittävään tukiopetukseen ja erityisopettajan tukeen. Alkuvuodesta vihreät ehdottivat lähiopetustakuuta eli lähiopetustuntien määrän lisäämistä oppivelvollisille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille niin, että lähiopetuksen minimimäärä kasvaisi 12 tunnista 18 tuntiin osaamispistettä kohden.
– Lähiopetuksen lisäämisen puolesta puhuu myös se, että ryhmässä opiskelu tukee opiskelumotivaation ylläpitämistä, vahvistaa sosiaalisia taitoja, joita myös työelämässä tarvitaan, ja edistää myös muuta hyvinvointia tukemalla säännöllistä arkirytmiä, liikuntaa liikuntatunneilla ja säännöllistä ruokailua kouluruokailujen yhteydessä, Hopsu listaa.
Hopsu vaatii myös, että ammatillisen koulutuksen opetuksen määrän toteutumista ryhdytään valvomaan nykyistä järjestelmällisemmin ja että eduskunta saa asiasta kattavan selvityksen.
– Oppivelvollisuuden laajentamisen tarkoitus oli taata jokaiselle nuorelle riittävä koulutus. Jos opiskelijat eivät saa edes lain lähtökohtana olevaa opetuksen vähimmäismäärää, järjestelmä ei toteuta lupaustaan. Tämä on korjattava, Hopsu painottaa.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Mari Holopainen: Lukukausimaksut eivät ole oikea ratkaisu koulutustason nostamiseen1.6.2026 09:57:02 EEST | Tiedote
Useampi taho on väläytellyt korkeakoulujen lukukausimaksuja ratkaisuksi koulutusasteen nostolle. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen tyrmää ehdotuksen ja vaatii muilta puolueilta avoimuutta sen suhteen, edistäisivätkö ne lukukausimaksuja hallituksessa ollessaan.
Fatim Diarra jyrähtää lukukausimaksuista29.5.2026 10:34:57 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vastustaa Vesa Vihriälän ajatusta lukukausimaksuista Suomeen.
Vihreiden uusi puolueohjelma julki: Tältä näyttää vaihtoehto Suomessa vallalla olleelle politiikalle28.5.2026 13:10:32 EEST | Tiedote
Vihreiden uusi puolueohjelma "Hyvä elämä maapallon rajoissa" on nyt kokonaisuudessaan luettavissa. Ohjelmatyön puheenjohtajien Krista Mikkosen ja Atte Harjanteen mukaan ohjelma piirtää näkyväksi sen vaihtoehdon, jota Suomessa ei ole vielä uskallettu kokeilla: yhteiskunnan, jossa talous tukee hyvinvointia ja sopeutuu luonnon rajoihin, sosiaaliturva ei jätä ketään väliinputoajaksi ja saastuttaja vastaa kustannuksistaan. Ohjelma toimii pohjana vihreiden kaikelle politiikalle sekä vuoden 2027 eduskuntavaaliohjelmalle.
Vihreiden Virta: Virkahenkilötkin peräänkuuluttavat kunnianhimoisempia ilmastotoimia – Vihreät haastaa muut puolueet kertomaan keinonsa28.5.2026 10:47:54 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan virkanäkemys vahvistaa tarpeen tehdä ensi vaalikaudella mittavia korjausliikkeitä Suomen ilmastopolitiikassa. Vihreät on ainoana puolueena julkaissut konkreettisen mallin siitä, miten hiilineutraalius voidaan edelleen saavuttaa vuoteen 2035 mennessä.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: marja-alalle tarvitaan pikaisesti muutos - työntekijöiden hyväksikäytön loputtava27.5.2026 16:42:37 EEST | Tiedote
Krista Mikkonen vaatii hallitukselta toimia työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan kitkemiseksi. Samalla hän haastaa kauppaketjut ja ruoka-alan yritykset varmistamaan marjojen alkuperän kestävyyden sekä julkisten hankintojen hyödyntämistä niiden käytön vauhdittamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme