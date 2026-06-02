Aluehallitus esittää lisäajan hakemista alijäämän kattamiseen vuoden 2027 loppuun
2.6.2026 17:27:29 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 2.6.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Pohde hakee alijäämien kattamiselle lisäaikaa vuoden 2027 loppuun.
Pohde hakee alijäämien kattamisajan jatkamista
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä hyvinvointialueilla on mahdollisuus kattaa niille kertyneet alijäämät pidennetyssä määräajassa. Määräaikaa voidaan jatkaa vain sen verran, kuin on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä.
Aluevaltuuston 15.12.2025 tekemän päätöksen mukaisesti Pohde on valmistautunut hakemaan alijäämien kattamiseen lisäaikaa. Pohde katsoo, että jos vuosina 2023–2024 kertyneet alijäämät pyrittäisiin kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä, on riskinä, että palveluja ei kaikilta osin pystyttäisi järjestämään perustuslain ja muun lainsäädännön velvoittamalla tavalla.
Vuoden 2025 tilinpäätöksen jälkeen Pohteella on alijäämää 68,6 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio vuodelle 2026 on 58 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Huhtikuun 2026 lukujen valossa talousarvioon pääseminen näyttää haasteelliselta.
Hyvinvointialuejohtaja sekä strategia- ja talousjohtaja ovat käyneet valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa taustoittavan keskustelun alijäämien kattamisen määräajan jatkamisesta. Keskustelun perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että ministeriöt eivät katso määräajan jatkamisen kahdella vuodella olevan perusteltua Pohteen kohdalla.
– Olemme haastavassa tilanteessa. Meidän on katettava valtion rahoituksesta myös ensimmäisten toimintavuosien aikana kertyneet alijäämät. Aiemmin emme tienneet, onko Pohteen mahdollista saada lisäaikaa alijäämien kattamiseen ja jos on, kuinka monta vuotta. Taustoittava ohjauskeskustelu ministeriöiden kanssa viittaa siihen, että valitettavan ennakoidusti Pohde tulee saamaan alijäämien kattamiseen enintään yhden vuoden lisäaikaa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.
Pohde tunnistaa haasteet, joita määräajan jatkaminen vain yhdellä vuodella aiheuttaa siinä tapauksessa, että vuoden 2026 ylijäämä ei toteutuisi vähintään muutetun talousarvion mukaisena eli 58 miljoonan tasolla.
Kuitenkin, jos hyvinvointialue hakisi määräajan jatkamista pidemmälle ajalle kuin valtiovarainministeriön arvion mukaan on perusteltua myöntää, asiaa voitaisiin selvittää tarvittaessa tarkemmin valtion ohjauksen menettelyissä, kuten ennakollisessa talouden ohjauksen menettelyssä.
Aluehallitus esittää talouden tilannekuvan ja ministeriöiden kanssa käydyn taustakeskustelun perusteella, että alijäämän kattamisen määräaikaa jatkettavaksi yhdellä vuodella. Aluevaltuuston on määrä päättää asiasta kokouksessaan 15.6.2026.
Tuleva päätös alijäämien kattamisajasta täytyy ottaa huomioon päivitettävässä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa ja talousarviossa 2027.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos palautetaan valmisteluun
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuoteen 2030 saakka sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028.
Pohteen tulevaisuuslautakunta on työstänyt suunnitelmaa. Lisäksi on järjestetty suunnitelman valmisteluun liittyviä tilaisuuksia ja kuultu asukkaita, henkilöstöä ja eri sidosryhmiä siitä, mikä heille on tärkeää.
Aluehallitus päätti kokouksessaan palauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksen tulevaisuuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi käsittelyssä todennäköisesti tapahtuneen esteellisyyteen liittyvän menettelyvirheen korjaamiseksi.
− Suunnitelma on tärkeimpiä asiakirjojamme ja haluamme varmistaa, että se laaditaan erityisen huolellisesti. Siksi päätimme palauttaa luonnoksen tulevaisuuslautakunnan valmisteltavaksi. Lausuntokierroksen aikataulu siirtyy vastaavasti, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Tulevaisuuslautakunta käsittelee asiaa uudelleen ylimääräisessä kokouksessaan 5.6.2026. Aluevaltuuston on määrä päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta 14.9.2026.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Huhtikuun 2026 kuukausikatsaus
- Vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman suunnitteluohje ja suunnittelukehykset
- Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen ja vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaa koskevan esityksen toimittaminen vastuuministeriöille
- Vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma vuoden 2027 lainanottovaltuuden muutosprosessin pohjaksi
- Hallintosäännön ja konserniohjeen päivittäminen
- OYS 2030 -uudistamisohjelman vaiheen 2.2 eli C-rakennuksen laajennus
- Yhteistyösopimus Kontinkankaan kampuksen kehittämisestä Oulun yliopiston kanssa
- Pohteen ja NordLabin välisissä sopimuksissa käytettävä tietosuojaliite
- Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus 2026–2030
- Palvelusetelin arvo siivouspalveluissa sekä omaishoidon tuen vapaan kotiin annettavassa palvelussa 1.10.2026 alkaen
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 9.6.2026.
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 9.6.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
