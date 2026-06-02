Jyväskylän yliopisto rekrytoi kansainvälisen soveltavan kielentutkimuksen huippututkijan Suomen Akatemian rahoituksella
2.6.2026 16:23:28 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 22,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Rahoituksen turvin kaikkiaan yhdeksän kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä. Jyväskylän yliopistoon myönnettiin 2,5 miljoonan euron rahoitus professori Maria Kuteevan rekrytointiin.
Maria Kuteeva toimii parhaillaan englannin kielen professorina Tukholman yliopistossa, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien. Hän on väitellyt tohtoriksi englannin kielestä Manchesterin yliopistossa vuonna 2000. Kuteeva on maailman siteeratuimpien tutkijoiden joukossa alallaan. Professori Kuteeva aloittaa soveltavan kielentutkimuksen professorina Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa sekä kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa 1.1.2027.
Kuteeva on tutkimuksessaan keskittynyt englannin kielen käyttöön monikielisissä yliopistoympäristöissä. JYU:ssa hän johtaa LADiTS-profilointihanketta (Kieli, monimuotoisuus ja osallistuminen teknologiapainotteisessa yhteiskunnassa). Kuteeva ryhmineen aikoo tutkia kielen yhteiskunnallisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia.
Hankkeessa tutkitaan myös tekoälyn vaikutusta kielen käyttöön, kielelliseen monimuotoisuuteen ja osallisuuteen sekä teknologian roolia viestinnässä. Lisäksi tutkimus käsittelee eroja etuoikeutettujen ja marginalisoitujen monikielisyydessä.
Hanke tukee Jyväskylän yliopiston tavoitetta kehittää suomen ja ruotsin kielen opetusta ja tutkimusta toisena kielenä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, jotta yhä useampi maahanmuuttajataustainen nuori osallistuisi korkeakoulutukseen. Samalla tutkitaan, miten teknologian kehitys vaikuttaa ihmisten toimintaan, luovuuteen, oppimiseen ja tiedon tuottamiseen.
Rahoitus liittyy yliopistojen tutkimusprofiilin vahvistamiseen. Kuteevan hanke vahvistaa ja uudistaa Jyväskylän yliopiston profilointialoja RECLAS ja MultiLEAP.
”On suuri kunnia liittyä Jyväskylän yliopiston dynaamiseen ja vilkkaaseen soveltavan kielitieteen yhteisöön, ja odotan innolla tätä uutta haastetta”, Kuteeva toteaa.
”Iloitsen siitä, että saamme Jyväskylän arvostettuun soveltavan kielentutkimuksen tutkijajoukkoon näin merkittävän vahvistuksen. Akatemian rahoituksella professori Kuteeva saa myös tutkimusryhmän, jolloin hän pääsee ripeästi liikkeelle tutkimustyössä hyvin ajankohtaisista teemoista. Voimme odottaa korkeatasoisia tutkimustuloksia, joilla on huomattavaa vaikuttavuutta”, vararehtori Kaisa Miettinen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
