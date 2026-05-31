Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 2.6.2026
2.6.2026 17:19:54 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 2.6.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Nuorisojaosto käsitteli kokouksessaan nuorisoyhdistysten avustuksia vuodelle 2026. Jaosto myönsi starttiavustuksia kolmelle toimintansa käynnistävälle yhdistykselle. Lisäksi jaosto ratkaisi Tule mukaan ry:n toiminta-avustushakemuksen, jonka käsittely oli siirtynyt aiemmasta kokouksesta lisäselvitysten vuoksi. Nuorisojaosto päätti olla myöntämättä Tule mukaan ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2026.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
