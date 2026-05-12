Solita valittiin yhdeksi Anthropicin ensimmäisistä valtuutetuista jälleenmyyjistä Euroopassa Amazon Bedrockin kautta
3.6.2026 08:33:54 EEST | Solita | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita on valittu Anthropic Authorised Reseller -jälleenmyyjäksi. Jatkossa Solitan asiakkaat voivat hankkia Anthropicin Claude-tekoälymalleja suoraan Solitalta Amazon Bedrockin kautta ja täyttää samalla datan säilyttämistä EU:n alueella koskevat vaatimukset. Solita nousee näin harvalukuiseen joukkoon eurooppalaisia kumppaneita, jotka mahdollistavat Claude-tekoälymallien yritystasoisen hyödyntämisen hallintamalleineen AWS:n kautta ja säilyttäen datan EU:n alueella. Tästä hyötyvät erityisesti organisaatiot säännellyillä toimialoilla, joilla on tietoturvan ja datan säilytyksen suhteen erityisen tiukat vaatimukset.
Anthropicin kanssa solmitun sopimuksen myötä Solita voi jälleenmyydä Claude-tekoälymalleja asiakkaille AWS Bedrock API -rajapinnan kautta osana Solitan AWS-pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä tai Solitan toteuttamia tekoälyratkaisuja. Claude on Anthropicin kehittämä huipputason suurten kielimallien (LLM) tuoteperhe. Anthropic edellyttää kumppaneiltaan tiukan hyväksyntäprosessin läpäisemistä ennen pääsyä jälleenmyyntiohjelmaan.
Mahdollistaa datan säilytyksen EU:n alueella
Kun Anthropicin Claude-malleja käytetään suoraan Anthropicin palveluista, palvelu hyödyntää globaaleja hosting-vaihtoehtoja eikä datan säilytystä EU:n alueella voida taata. Tämä muodostaa merkittävän esteen julkishallinnon organisaatioille ja tiukasti säännellyille toimialoille, joiden tulee taata datan säilyminen EU:n alueella.
Solitan ja Anthropicin sopimus mahdollistaa, että asiakkaat voivat täyttää datan sijaintivaatimukset EU:n alueella ja silti hyödyntää uusimman sukupolven Claude-malleja. Tämä poistaa keskeisen kaupallisen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvän esteen eurooppalaisilta organisaatioilta. Yhdistämällä Claude-mallit EU:n alueella toimivan Solitan pilvi-, ohjelmisto-, data- ja tekoälyosaamiseen asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä huipputason tekoälyratkaisuja yhden luotettavan kumppanin kautta EU-lainsäädännön mukaisesti.
Eurooppalaisille yrityksille yhteistyö tuo seuraavia mahdollisuuksia:
-
Anthropicin tekoälymallien hyödyntäminen säilyttäen datan EU-alueella. Infrastruktuuri toimii AWS:n ympäristössä, ja laskenta sekä mallit sijaitsevat Euroopassa. Dataa ei reititetä Anthropicin Yhdysvalloissa sijaitsevaan infrastruktuuriin.
-
Nopeampi siirtyminen tekoälypiloteista tuotantokäyttöön – sopimukset, laskutus ja toimittajahallinta yksinkertaistuvat.
-
Sopii vaativampiin yritystason ratkaisuihin. Anthropicin tekoälymallit yhdistettynä hallinta-, tietoturva-, lokitus- ja/tai monitorointipalveluihin, jotka toteuttaa eurooppalainen pilvipalvelujen MSP (Managed Services Provider) -kumppani, kuten Solita.
”Olemme ylpeitä, että Solita on valittu yhdeksi Anthropicin ensimmäisistä eurooppalaisista jälleenmyyjistä. Tämä poistaa merkittävän kaupallisen esteen organisaatioilta, jotka haluavat hyödyntää Claude-malleja varmistaen datan säilyttämisen Euroopassa. Voimme tarjota Anthropicin Claude-malleja joko itsenäisenä palveluna tai osana laajempia tekoälyratkaisujamme ja -kiihdyttimiämme”, sanoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Suurin osa asiakkaistamme pohtii tällä hetkellä uusia toimintatapoja ja uudenlaisia arvon tuottamisen malleja tekoälyn aikakaudella. On merkityksellistä, että voimme jatkaa tätä matkaa yhdessä Anthropicin, Amazonin sekä laajan pilvi-, data- ja tekoälykumppaniverkostomme kanssa.”
Eurooppalaisessa pilvessä toimivista kielimalleista räätälöityihin tekoälykiihdyttimiin
Anthropicin Claude on tällä hetkellä ainoa frontier-tason tekoälymalli, joka on asiakkaiden saatavilla kaikilla maailman kolmella suurimmalla pilvialustalla: AWS:ssä (Bedrock), Google Cloudissa (Vertex AI) ja Microsoft Azuressa (Foundry) – joiden kaikkien kanssa Solita tekee yhteistyötä.
Tämä antaa Solitan asiakkaille joustavuutta ottaa Claude käyttöön osana nykyistä pilvistrategiaansa yhdessä Solitan tekoälykiihdyttimien ja konsultointipalveluiden kanssa, mikä nopeuttaa tuotantokäyttöön siirtymistä.
Amazon Bedrock on generatiivisten tekoälysovellusten ja agenttien rakentamiseen tarkoitettu alusta tuotantotason mittakaavassa. Sitä käyttää yli 100 000 organisaatiota maailmanlaajuisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Solita, Ossi Lindroos, CEO,
ossi.lindroos@solita.fi, +358 40 750 7637
Solita, Lasse Girs, Head of AI Office,
lasse.girs@solita.fi, +358 40 591 8106
Kuvat
Solita
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa jastrategistaymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2200 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solita
Tutkimus: Lähes puolella suomalaisista sama havainto – tekoälyosaamista liioitellaan työpaikoilla12.5.2026 09:01:00 EEST | Tiedote
Lähes puolet (42 %) suomalaisista on havainnut ihmisten tai yritysten liioittelevan omia tekoälytaitojaan tai tekoälytyökalujen hyödyntämistä. Ruotsissa vastaava luku on 36 % ja Tanskassa 43 %. Tulokset käyvät ilmi teknologiayhtiö Solitan Pohjoismaissa teettämästä laajasta tutkimuksesta.
Solita Health julkaisi tekoälyagenttikirjaston– vähentää rutiinitöiden kognitiivista kuormaa28.4.2026 09:13:10 EEST | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita on julkistanut terveyden ja hyvinvoinnin toimialalle asiantuntijatyöhön suunnatun tekoälyagenttikirjaston. Ratkaisu on tuotantovalmis kokonaisuus, joka yhdistää kielimallit ja niiden validoidun tuotantoprosessin, auttaen automatisoimaan monimutkaisia työnkulkuja tietohallinnosta hankintoihin ja projektinhallintaan. Rutiinityön automatisoituessa organisaation kognitiivista kapasiteettia voidaan keskittää enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin, kuten päätöksentekoon, ihmisten kohtaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.
Solita ja Celonis kumppanoituivat vauhdittamaan yritysten tekoälymurrosta16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö Solita ilmoitti tänään kumppanuudesta prosessilouhintaan ja -analytiikkaan erikoistuneen Celoniksen kanssa. Yhteistyö tukee organisaatioiden tekoälytransformaatiota auttamalla yrityksiä kehittämään tekoälyratkaisuja tukemaan operatiivista toimintaa ja organisaation prosesseja.
Solita lanseeraa tekoälyagenttien orkestrointiratkaisun yritystason ohjelmistokehitykseen31.3.2026 08:52:43 EEST | Tiedote
Suomalainen tekoäly- ja datayhtiö Solita julkisti tänään uudenlaisen, erikoistuneiden tekoälyagenttien ohjaamiseen perustuvan työkalun, joka mahdollistaa ohjelmistotuotannon tehokkuuden skaalaamisen myös monimutkaisissa suuryritysympäristöissä. Solita RoadCrewAO™ edustaa merkittävää edistysaskelta agenttisessa ohjelmistokehityksessä ja siinä, miten ohjelmistoja suunnitellaan, rakennetaan ja operoidaan.
Laaja pohjoismainen tutkimus: Tekoälyn käytön voi suomalaisten mielestä aloittaa aikaisintaan 13-vuotiaana11.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset suhtautuvat kriittisesti lasten ja nuorten tekoälyn käyttöön, kertoo teknologiayhtiö Solitan tuore tutkimus. Suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että alle 13-vuotiaat lapset eivät saisi käyttää tekoälyä. Suomalaisista 38 % ajattelee, että lasten tulisi aloittaa tekoälytyökalujen käyttö aikaisintaan 16-vuotiaina. Ruotsalaiset (39 %) ja tanskalaiset (40 %) ovat asiasta suomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Joka kymmenes suomalainen on sitä mieltä, ettei lasten tulisi käyttää tekoälytyökaluja ollenkaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme