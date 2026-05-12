Solita valittiin yhdeksi Anthropicin ensimmäisistä valtuutetuista jälleenmyyjistä Euroopassa Amazon Bedrockin kautta

Anthropicin kanssa solmitun sopimuksen myötä Solita voi jälleenmyydä Claude-tekoälymalleja asiakkaille AWS Bedrock API -rajapinnan kautta osana Solitan AWS-pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä tai Solitan toteuttamia tekoälyratkaisuja. Claude on Anthropicin kehittämä huipputason suurten kielimallien (LLM) tuoteperhe. Anthropic edellyttää kumppaneiltaan tiukan hyväksyntäprosessin läpäisemistä ennen pääsyä jälleenmyyntiohjelmaan.

Mahdollistaa datan säilytyksen EU:n alueella

Kun Anthropicin Claude-malleja käytetään suoraan Anthropicin palveluista, palvelu hyödyntää globaaleja hosting-vaihtoehtoja eikä datan säilytystä EU:n alueella voida taata. Tämä muodostaa merkittävän esteen julkishallinnon organisaatioille ja tiukasti säännellyille toimialoille, joiden tulee taata datan säilyminen EU:n alueella.

Solitan ja Anthropicin sopimus mahdollistaa, että asiakkaat voivat täyttää datan sijaintivaatimukset EU:n alueella ja silti hyödyntää uusimman sukupolven Claude-malleja. Tämä poistaa keskeisen kaupallisen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvän esteen eurooppalaisilta organisaatioilta. Yhdistämällä Claude-mallit EU:n alueella toimivan Solitan pilvi-, ohjelmisto-, data- ja tekoälyosaamiseen asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä huipputason tekoälyratkaisuja yhden luotettavan kumppanin kautta EU-lainsäädännön mukaisesti.

Eurooppalaisille yrityksille yhteistyö tuo seuraavia mahdollisuuksia:

Anthropicin tekoälymallien hyödyntäminen säilyttäen datan EU-alueella. Infrastruktuuri toimii AWS:n ympäristössä, ja laskenta sekä mallit sijaitsevat Euroopassa. Dataa ei reititetä Anthropicin Yhdysvalloissa sijaitsevaan infrastruktuuriin.

Nopeampi siirtyminen tekoälypiloteista tuotantokäyttöön – sopimukset, laskutus ja toimittajahallinta yksinkertaistuvat.

Sopii vaativampiin yritystason ratkaisuihin. Anthropicin tekoälymallit yhdistettynä hallinta-, tietoturva-, lokitus- ja/tai monitorointipalveluihin, jotka toteuttaa eurooppalainen pilvipalvelujen MSP (Managed Services Provider) -kumppani, kuten Solita.



”Olemme ylpeitä, että Solita on valittu yhdeksi Anthropicin ensimmäisistä eurooppalaisista jälleenmyyjistä. Tämä poistaa merkittävän kaupallisen esteen organisaatioilta, jotka haluavat hyödyntää Claude-malleja varmistaen datan säilyttämisen Euroopassa. Voimme tarjota Anthropicin Claude-malleja joko itsenäisenä palveluna tai osana laajempia tekoälyratkaisujamme ja -kiihdyttimiämme”, sanoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Suurin osa asiakkaistamme pohtii tällä hetkellä uusia toimintatapoja ja uudenlaisia arvon tuottamisen malleja tekoälyn aikakaudella. On merkityksellistä, että voimme jatkaa tätä matkaa yhdessä Anthropicin, Amazonin sekä laajan pilvi-, data- ja tekoälykumppaniverkostomme kanssa.”

Eurooppalaisessa pilvessä toimivista kielimalleista räätälöityihin tekoälykiihdyttimiin

Anthropicin Claude on tällä hetkellä ainoa frontier-tason tekoälymalli, joka on asiakkaiden saatavilla kaikilla maailman kolmella suurimmalla pilvialustalla: AWS:ssä (Bedrock), Google Cloudissa (Vertex AI) ja Microsoft Azuressa (Foundry) – joiden kaikkien kanssa Solita tekee yhteistyötä.

Tämä antaa Solitan asiakkaille joustavuutta ottaa Claude käyttöön osana nykyistä pilvistrategiaansa yhdessä Solitan tekoälykiihdyttimien ja konsultointipalveluiden kanssa, mikä nopeuttaa tuotantokäyttöön siirtymistä.

Amazon Bedrock on generatiivisten tekoälysovellusten ja agenttien rakentamiseen tarkoitettu alusta tuotantotason mittakaavassa. Sitä käyttää yli 100 000 organisaatiota maailmanlaajuisesti.