Kasvu Open

Puhe pk-yritysten rahoitusvajeesta vaihtuu strategiseen ryhtiliikkeeseen, joka kääntää Suomen nousuun

3.6.2026 08:45:01 EEST | Kasvu Open | Tiedote

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Kasvu Openin Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisu todistaa, että median ja päättäjien on aika päivittää tilannekuvansa: yritysten kasvua ei enää haasta rahoitusvaje, vaan johtamisen ja strategian pullonkaulat. Julkaisu antaa faktat sille, mihin huomio on nyt siirrettävä, jotta Suomen talous ja työllisyys saadaan nousuun.

Näkymiä pk-yrityste kasvusta -julkaisu on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se tarjoaa suoran ja tuoreen näkymän Suomen talouden moottoreihin.
Näkymiä pk-yrityste kasvusta -julkaisu on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se tarjoaa suoran ja tuoreen näkymän Suomen talouden moottoreihin. Kasvu Open

Näkymiä pk-yritysten kasvusta läpivalaisee suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvunäkymää ja haasteita. Kun onnistumme tukemaan yrityksiä kasvussa, rakennamme samalla kestävää tulevaisuutta Suomelle.

”Pk-yritykset ovat Suomen talouden selkäranka, mutta niiden arjen haasteet ja kasvupotentiaali hukkuvat usein yleiseen talouspuheeseen. Haluamme auttaa näitä yrityksiä kasvamaan tarjoamalla päättäjille ajankohtaista tietoa”, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

JOHTAMINEN PK-YRITYSTEN KASVUN MOOTTORINA

Julkaisu perustuu pk-yritysten antamiin tietoihin vuosina 2021–2026 (n ≈ 2100). Julkaisussa tarkastellaan vuoden 2026 tietoja (n = 277) ja niitä verrataan aiempien vuosien tietoihin. Julkaisusta selviää muun muassa:

  • Johtaminen ja strategia haastavat yrityksiä enemmän kuin rahoitus. Muutos viestii yritysten kypsymisestä; kasvua ei haeta enää pelkällä polttoaineella, vaan varmistamalla, että moottori on kunnossa.
  • Suomalaisyritykset ovat perinteisesti luottaneet insinööritaitoon, mutta nyt tärkeimmäksi kilpailueduksi on noussut tiimin osaaminen. Asiantuntijuus ja kyky ratkaista asiakkaan ongelmia ovat nyt asioita, jotka luovat kestävää kasvua.
  • Pk-yrityskenttä on siirtynyt voimakkaista kiihdytyksistä kohti hallittua skaalaamista. Tämä luo Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyisempää Mittelstand-luokkaa, joka kestää markkinoiden heilahtelut.

Julkaisussa nähdään myös asiantuntijoiden ajankohtaiset kommentit uudistumisen johtamisesta, kasvun kulttuurista ja asiakaskeskeisestä kasvusta. Asiantuntijakirjoituksista vastaavat: 

  • Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen
  • Johdon agendalla perustaja Riikka Tanner
  • Frankly Partnersin toimitusjohtaja Mikko Hovi

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LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
+358 50 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.co

Avainsanat

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Näkymiä pk-yrityste kasvusta -julkaisu on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se tarjoaa suoran ja tuoreen näkymän Suomen talouden moottoreihin.
Näkymiä pk-yrityste kasvusta -julkaisu on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se tarjoaa suoran ja tuoreen näkymän Suomen talouden moottoreihin.
Kasvu Open
Lataa
Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä
Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä
Kasvu Open
Lataa
Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä
Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä
Kasvu Open
Lataa

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Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen. Lue lisää

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