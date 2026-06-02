Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Venetsialaisten ilotulitus voi jatkossa vaatia erillisen ilmoituksen Pohjois-Pohjanmaalla

3.6.2026 09:25:21 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on avannut kyselyn, jossa voi kertoa mielipiteensä venetsialaisten ilotulitukseen liittyvistä järjestelyistä. Kysely on avoinna sunnuntaihin 14.6.2026 saakka.

Venetsialaiset juhlistavat elokuun viimeisenä viikonloppuna veneily- ja mökkeilykauden päättymistä. Juhlia on perinteisesti vietetty iltojen pimetessä esimerkiksi nuotioiden äärellä, ja osaan juhlintaa ovat kuuluneet myös ilotulitukset.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on aiempina vuosina sallinut päätöksellään yksityisen ilotulituksen venetsialaisten aikaan ilman erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Tämä on koskenut taajama-alueiden ulkopuolella, vesistöjen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa ilotulitusta.

Ehtoja ei kuitenkaan ole noudatettu. Havaintojen mukaan ilotulitteita on käytetty yhä enemmän taajamissa sekä muualla kuin ranta-alueilla, ja myös sallittua käyttöaikaa on rikottu. Venetsialaisten aikainen ilotulitus on lisännyt erityisesti taajamissa ja kaupunkialueilla häiriökäyttäytymistä sekä herättänyt negatiivista palautetta asukkailta.

Pelastuslaitos harkitsee vakavasti, että vuodesta 2026 alkaen venetsialaisviikonlopulle ei enää tehtäisi kemikaaliturvallisuuslain (390/2005, 92 §) mukaista päätöstä, joka sallii ilotulitteiden käytön ilman ennakkoilmoitusta tiettynä aikana.

Jatkossa tämä tarkoittaisi, että ilotulittajan tulee tehdä kemikaaliturvallisuuslain (390/2005, 91 § 3 mom.) mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään viisi vuorokautta ennen käyttöä.

Ilmoituksen käsittelystä ja päätöksestä peritään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 hinnaston mukainen 66,96 euron maksu, kun ilotulitteita käytetään muuna kuin asetuksessa sallittuna aikana (31.12. kello 18 – 1.1. kello 2).

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tehdään Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivulla.

Pelastuslaitos on avannut kyselyn, jossa voi kertoa mielipiteensä venetsialaisten ilotulitukseen liittyvistä järjestelyistä. Kysely on avoinna sunnuntaihin 14.6.2026 saakka.

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Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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