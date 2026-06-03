Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä

Hanke sijaitsee Pirkanmaalla, noin kolme kilometriä Parkanon keskustaajaman länsipuolella. Hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikaalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle.

YVA-selostusvaiheessa tarkastellaan viittä hankevaihtoehtoa, joissa tuulivoiman rinnalla tarkastellaan osassa vaihtoehdoista myös aurinkovoimaa. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Arviointiohjelmavaiheen jälkeen eri hankevaihtoehtojen tuulivoimaloiden määriä ja sijoittelua on tarkennettu, ja myös aurinkovoima-alueita on rajattu ja jaettu kahteen eri vaihtoehtoon. Sähkönsiirron liityntää varten suunnitellaan vaihtoehdosta riippuen 12-28 km voimajohto Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtolinjaan Kuivasjärvellä tai Luomankulmalla, tai Caruna Oy:n Teiharju-Parkano voimajohtolinjaan Paununperällä.

Arviointiselostuksesta toimitettiin 14 lausuntoa ja 21 mielipidettä

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisaikana 14 lausuntoa ja 21 mielipidettä.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.

Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävät kielteiset vaikutukset kohdistuvat tuuli- ja aurinkovoimaloiden osalta linnustoon sekä ihmisten elinoloihin, asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön, ja toteaa, että maisemavaikutukset voivat muodostua paikallisesti merkittäviksi. Yhteysviranomainen katsoo, että osassa hankevaihtoehdoista myös meluvaikutukset nousevat merkittäviksi. Sähkönsiirron osalta merkittävimmät kielteiset vaikutukset kohdistuvat arvokkaisiin luontokohteisiin, Natura-suojeluperusteisiin ja valtion suojelutarkoituksiin varattuun alueeseen, sekä eri sähkönsiirtoreittien yhteisvaikutuksena ekologisiin yhteyksiin. Hankkeen kielteiset yhteisvaikutukset muiden alueen tuulivoimahankkeiden kanssa korostuvat myös maakotkan ja maiseman osalta.

Arviointimenettelyssä tarkasteltujen hankevaihtoehtojen kohdalla yhteysviranomainen katsoo hankevaihtoehdoilla VE1A ja VE1B olevan suurimmat haitalliset vaikutukset alueen luontoarvoihin. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen osalta yhteysviranomainen yhtyy tehtyyn arvioon, että luontoon kohdistuvat haitallisimmat vaikutukset aiheutuvat vaihtoehdoista SVE1 ja SVE2.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen arviointi Kaidatvedet-Natura-alueelle (FI0336005). Natura-arviointia tulee Lupa- ja valvontaviraston mukaan täydentää lieventämistoimenpiteiden ja seurannan osalta, mikäli Kangaslammin hankkeessa edistetään sähkönsiirron osalta hankevaihtoehtoa SVE2.

Arviointiselostus sekä Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/Kangaslammin-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA.