Eurooppalaiset paikallis- ja aluejohtajat kokoontuvat Rovaniemelle keskustelemaan varautumisesta, resilienssistä ja EU:n tulevasta budjetista
3.6.2026 09:25:14 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) kokoaa yli sata kaupunginjohtajaa, alueellista päättäjää ja kansallisten kuntaliittojen edustajaa eri puolilta Eurooppaa johtajien huippukokoukseen Rovaniemelle 4.–5.6.2026. Keskusteluissa käsitellään varautumista, EU:n tulevaa budjettia, paikallishallintojen globaalia roolia, kestävää kehitystä sekä ilmastotoimia.
Tapahtuma osuu aikaan, jolloin paikallis- ja aluehallintojen on navigoitava yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä geopoliittisten jännitteiden, taloudellisen epävarmuuden, väestömuutosten ja ilmastopaineiden keskellä.
"CEMR:in huippukokouksen järjestäminen Suomessa on vahva osoitus siitä, että suomalaiset kaupungit, kunnat ja alueet nauttivat luottamusta eurooppalaisina kumppaneina. Rovaniemellä käytävät keskustelut ennakoinnista ja varautumisesta sekä tulevista vaikuttamisprioriteeteistä – kuten EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä – ovat paitsi ajankohtaisia, myös keskeisiä koko Euroopan tulevaisuuden kannalta”, korostaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.
CEMR:n 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi huippukokous toimii korkean tason poliittisena foorumina, jossa muovataan yhteisiä eurooppalaisia toimintatapoja, vahvistetaan resilienssiä ja varmistetaan, että paikallis- ja aluehallintojen keskeinen rooli demokratian ja julkisten palvelujen turvaamisessa epävarmoina aikoina säilyy.
"On kunnia saada koolle Euroopan johtavia kuntapäättäjiä ja huippupuhujia Rovaniemelle, arktiseen pääkaupunkiin. Arktisella alueella on tärkeää varautua monenlaisiin uhkiin: ilmastonmuutoksesta kyberuhkiin ja kiristyvään turvallisuustilanteeseen. Varautumisessa keskeistä on kasvattaa paikallisten asukkaiden resilienssiä. On hienoa, että pääsemme jakamaan kokemuksia varautumisesta eurooppalaisten kollegojen kanssa”, iloitsee Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eemeli Kajula.
Kaksipäiväinen ohjelma keskittyy varautumiseen, investointeihin ja globaaliin yhteistyöhön
Huippukokous käsittelee kolmea strategista painopistettä kahden päivän aikana:
Varautuminen ja ennakointi paikallishallinnossa
Paikallisjohtajat keskustelevat siitä, miten kaupungit, kunnat ja alueet voivat paremmin ennakoida riskejä ja vahvistaa resilienssiään ilmastopaineiden, väestömuutosten, taloudellisen epävarmuuden ja hybridiuhkien edessä. Tarkastelu pyritään ulottamaan perinteistä kriisinhallintaa pidemmälle: pitkäjänteiseen suunnitteluun, julkisen luottamuksen rakentamiseen sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen.
Tuleva EU-budjetti ja paikallishallintojen rooli (monivuotinen rahoituskehys 2028–2034)
Paikallisjohtajat vaihtavat näkemyksiä käynnissä olevista EU-neuvotteluista. Keskustelussa korostuu tarve tunnustaa kunnat ja alueet välttämättömiksi kumppaneiksi EU-investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että tulevat investoinnit vastaavat todellisiin paikallisiin tarpeisiin.
Paikallisjohtajuuden kansainvälinen ulottuvuus
Keskusteluissa katsotaan myös globaalille tasolle ja tarkastellaan esimerkiksi CEMR:n roolia Yhdistyneiden kaupunkien ja paikallishallintojen (UCLG) puitteissa. Kansainvälisen yhteistyön, solidaarisuuden ja vertaisoppimisen merkitys korostuvat.
Merkittävä hetki paikalliselle demokratialle
Rovaniemen huippukokous rakentuu CEMR:n 75-vuotisen historian perustalle. Järjestö on tukenut kaupunkeja, kuntia ja alueita suurten muutosten läpi sodanjälkeisestä jälleenrakennuksesta nykypäivän ilmastokysymyksiin ja yhteiskunnallisiin siirtymiin.
"Aikana, jolloin epävarmuudesta on tulossa uusi normaali, paikallis- ja aluehallintojen on oltava etulinjassa suojelemassa yhteisöjä, tuottamassa välttämättömiä palveluja ja ylläpitämässä demokratiaa. Huippukokous tähtää siihen, että paikalliset johtajat vahvistavat ennakointikykyään, kumppanuuksiaan ja poliittista painoarvoaan. Niin he voivat rakentaa Euroopan tulevaisuutta omista kaupungeistaan ja alueistaan käsin”, sanoo CEMR:n pääsihteeri Fabrizio Rossi.
"CEMR:n huippukokouksen tuominen Rovaniemelle on erinomainen tilaisuus suomalaisille kaupungeille, kunnille ja alueille esitellä osaamistaan ja vaikuttaa poliittiseen keskusteluun eurooppalaisella paikallis- ja aluetasolla. Kuntaliitolle tapahtuma vahvistaa Suomen näkyvyyttä ja roolia aktiivisena toimijana eurooppalaisissa verkostoissa”, kertoo Kuntaliiton kansainvälisten asioiden johtaja Laura Parsama.
CEMR on Euroopan ensimmäinen ja laaja-alaisin paikallis- ja aluehallintojen liitto. Vuodesta 1951 lähtien CEMR on vahvistanut suurten kaupunkien, pienten kuntien ja syrjäisten maaseutualueiden toimintaedellytyksiä. CEMR varmistaa, että jäsenmaiden johtajat ovat valmiita edistämään alueidensa kestävää siirtymää ja työskentelemään yhdessä yhteisöjensä kanssa globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuntaliitto:
Kansainvälisten asioiden johtaja Laura Parsama, laura.parsama@kuntaliitto.fi, 050 478 2170
Rovaniemen kaupunki:
Strategia- ja kehittämispäällikkö Pirkko Sivonen, pirkko.sivonen@rovaniemi.fi, 040 669 7305
CEMR:
Viestintäpäällikkö Meritxell Parramon Vila, meritxell.parramonvila@ccre-cemr.org
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