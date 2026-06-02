Vihreiden Hanna Holopaisen viesti sisäministeri Mari Rantaselle EU-neuvottelupöytiin: päätös tilapäisen suojelun jatkamisesta ukrainalaisille tulee tehdä pikaisesti

Yle uutisoi 1.6. ukrainalaisesta 28-vuotiaasta lääkäristä, joka ihastui Mäntyharjuun, muttei tiedä, saako jäädä. Nuori, koulutettu ja kielitaitoinen lääkäri olisi kunnalle suorastaan ”kultakimpale”. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mielestä Suomen kannattaisi pitää tiukasti kiinni koulutetuista henkilöistä, jotka haluavat tänne asettua.

“EU:n tilapäinen suojelu ukrainalaisille loppuu ensi vuoden maaliskuussa. EU:n pitäisi pikimmiten päättää tilapäisen suojelun jatkamisesta. Epävarmuus luo ukrainalaisille stressiä ja vaikeuttaa tulevaisuuden suunnitelmien tekoa. Lisäksi meidän pitäisi Suomessa miettiä, miten voimme parhaalla tavalla auttaa tänne kotoutuneita ja sitoutuneita ihmisiä,” kertoo Holopainen.

Holopainen kritisoi hallituksen leikkauksia kotoutumispalveluihin, mistä ukrainalaisetkin ovat joutuneet kärsimään.

“Orpon hallitus on leikannut kotoutumispalveluista, kieliopetuksesta sekä kotoutumista arjessa tukevilta järjestöiltä. Eli juuri siitä, mikä auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen ja osaksi yhteiskuntaamme. Olisi sekä henkilön itsensä että Suomen kansantalouden kannalta järkevää, että kieliopetukseen pääsee heti Suomeen tultuaan, eikä vasta puolentoista vuoden päästä,” kritisoi Hanna Holopainen.

Ukrainalaiset joutuvat odottamaan puolitoista vuotta pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kieliopintoihin, selviää Ylen jutusta. Holopaisen mielestä ei ole järkevää, että on oltava ensin vuosi vastaanottokeskuksessa kirjoilla ja vasta tämän jälkeen pääsee jonoon kotoutumiskoulutukseen eli vuoden pituiselle kielikurssille.

Holopainen on huolissaan miten käy, jos EU:n tilapäistä suojelua ei jatketakaan.

“Jos EU:n tilapäinen suojelu ukrainalaisille loppuu ja Suomessa ei ole kehitetty korvaavaa järjestelmää ukrainalaisille, on riski, että osa jää Suomeen laittomasti. Tämä ei ole kenenkään etu. Epävarmuus vahvistaa riskiä työperäiselle hyväksikäytölle, jopa ihmiskaupalle. Toivon EU:lta pikaista päätöstä tilapäisen suojelun jatkamisesta”, päättää Holopainen.

Huomenna torstaina EU-jäsenmaiden ministerit käyvät alustavan keskustelun siitä, jatketaanko ukrainalaisten tilapäistä suojelua ensi maaliskuun jälkeen ja jos, niin miten. Tilapäisen suojelun direktiivi antaa Ukrainasta sotaa paenneille oikeuden oleskella EU-maassa. Järjestely on voimassa 4. maaliskuuta 2027 asti.