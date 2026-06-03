Lidl tänäkin kesänä Suomen halutuin kesätyöpaikka – ilmoitukselle huimat 200 000 lukukertaa
3.6.2026 11:34:14 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidlin kesätyöpaikat ovat herättäneet tänäkin vuonna valtaisaa kiinnostusta. Duunitorin tilastojen mukaan Lidlin rekrytointi-ilmoitus oli koko Suomen ylivoimaisesti luetuin kesätyöilmoitus.* Lidlin hakuilmoitus keräsi poikkeukselliset yli 200 000 lukukertaa, mikä takasi ykkössijan viime vuoden tapaan. Lidlillä panostetaan valtavasti hyvään rekrytointiin ja työntekijöiden kattavaan perehdytykseen.
Lidl on suuri työllistäjä Suomessa, ja erityisesti Lidl tunnetaan merkittävänä nuorten työnantajana. Vaikka kesätyöilmoitusten määrä laski Suomessa kaiken kaikkiaan 15 prosenttia, niin Lidlin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä ei laskenut: Lidl tarjosi myös tänä vuonna kesätyön noin tuhannelle ympäri Suomen. Näiden lisäksi Lidlille tulee tänä kesänä noin 800 palkallista Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijaa.
– Olemme valtavan iloisia, että Lidl nähdään näin kiinnostavana työpaikkana. Hienoa olla tässä asiassa Suomen ykkönen! Teemme paljon töitä sen eteen, että meillä on hyvä rekrytointiprosessi sekä perehdytys ja että meillä on kivaa olla töissä. Esimerkiksi rekrytoinnissa panostamme siihen, että kohtaamme jokaisen hakijan arvokkaasti ja että hakija tietää jokaisessa vaiheessa, missä mennään. Panostamme uusien työntekijöiden perehdytykseen ja jokaisella työntekijällä on oma Lidl-kummi, jotta työn aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa. Me olemmekin monelle se ensimmäinen työpaikka, kertoo Lidlin henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.
Lidlille tuli tänä kesänä yli 36 000 kesätyöhakemusta sekä yli 12 000 Tutustu työelämään ja tienaa -hakemusta.
– Meillä suureen osaan kesätöistä ei tarvitse aiempaa kokemusta. Tärkeintä on reipas asenne, halu oppia uutta sekä palvella asiakkaita iloisesti. Meillä pääsee tekemään vaihtelevasti erilaisia työtehtäviä, ja meillä on hyvä meininki, Hassinen-Biberger kertoo.
Ammattimainen rekrytointiviestintä saa kiitosta – kesätyöntekijät mahdollistavat tärkeässä sesongissa onnistumisen
Asiantuntija-arvioissa kehuttiin Lidlin erinomaista ja kohderyhmää puhuttelevaa rekrytointiviestintää. Erityistä kiitosta saivat selkeä viestintä, rentous ja persoonallisuus sekä avoimuus palkkauksesta. Duunitorilla julkaistuissa kesätyöilmoituksissa vain kahdeksassa prosentissa kerrotaan palkka suoraan euroina.
– Mahtavaa, että olemme onnistuneet puhuttelemaan sitä meille tärkeää kohderyhmää. Keväällä saimme tunnustusta työnantajabrändistämme: voitimme Best Employer Brand -kampanjan sekä Grand Prix -palkinnon Magnet Awardseissa. Onnistuneella rekrytointiviestinnällä on iso vaikutus siihen, että herätämme kiinnostuksen ja tavoitamme potentiaaliset hakijat, Hassinen-Biberger sanoo.
Nyt kesä on jo alkanut ja myös suurin osa kesätyöntekijöistä on aloittanut työskentelyn Lidlillä.
– Kesä on meille ruokakauppana tärkeä sesonki, ja kesätyöntekijät ovat avainasemassa siinä onnistumisessa. Kesätyöntekijät ovat meille hirmu tärkeitä myös työyhteisön jäseninä ja työkavereina. Ikinä ei myöskään tiedä, mihin kesätyö Lidlillä johtaa. Meilläkin on monia työntekijöitä, joiden ura on alkanut Lidlin myymälästä ja edennyt mitä erilaisimpiin tehtäviin pääkonttorille ja jakelukeskuksiin, Hassinen-Biberger kertoo.
*Duunitori 3.6.2026: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72098701/nama-20-kesatyopaikkaa-kiinnostivat-hakijoita-eniten-suosituimmalla-yli-200-000-lukukertaa?publisherId=69818499&lang=fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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