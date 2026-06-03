Vaasan hovioikeus 250 vuotta -juhlavuosi näkyy luentona Pohjanmaan museossa

Esityksessään hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen käsittelee hovioikeuksien perustamista ja kehitystä vuosina 1614–2014 sekä niiden merkitystä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä.

Luento tarjoaa näkökulmia siihen, miksi hovioikeuksia alun perin perustettiin ja millainen vaikutus niillä on ollut yhteiskunnan kehitykseen. Luento Pohjanmaan museon Terranova-auditoriossa on suomeksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Näyttely esillä Vanhan Vaasan museossa

Luento liittyy Vanhan Vaasan museossa esillä olevaan näyttelyyn Vaasan hovioikeus 250 vuotta, joka on avoinna kesän ajan. Näyttely esittelee hovioikeuden vaiheita 1700-luvulta aina 1800-luvun puoliväliin saakka.

Vaasan hovioikeus perustettiin kuningas Kustaa III:n päätöksellä vuonna 1775 ja se aloitti toimintansa Vanhassa Vaasassa vuonna 1776. Näyttelyssä tutustutaan muun muassa hovioikeuden perustamiseen liittyneisiin seremonioihin ja vallankäyttöön, ensimmäisen oikeustalon suunnitteluun ja rakentamiseen sekä hovioikeuden virkamiesten ja heidän perheidensä arkeen. Esillä on myös pienoismalleja, kuvallista aineistoa sekä kertomuksia hovioikeuden arjesta, oikeudenkäytöstä ja hallinnosta.