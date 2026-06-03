Vaasan hovioikeus 250 vuotta -juhlavuosi näkyy luentona Pohjanmaan museossa
3.6.2026 13:39:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlavuoteen liittyy luento hovioikeuksien perustamisesta ja kehityksestä 1600-luvulta nykypäivään. Luento järjestetään keskiviikkona 10.6.2026 klo 16–17 Pohjanmaan museon Terranova-auditoriossa. Luennoitsijana toimii hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen.
Esityksessään hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen käsittelee hovioikeuksien perustamista ja kehitystä vuosina 1614–2014 sekä niiden merkitystä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä.
Luento tarjoaa näkökulmia siihen, miksi hovioikeuksia alun perin perustettiin ja millainen vaikutus niillä on ollut yhteiskunnan kehitykseen. Luento Pohjanmaan museon Terranova-auditoriossa on suomeksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Näyttely esillä Vanhan Vaasan museossa
Luento liittyy Vanhan Vaasan museossa esillä olevaan näyttelyyn Vaasan hovioikeus 250 vuotta, joka on avoinna kesän ajan. Näyttely esittelee hovioikeuden vaiheita 1700-luvulta aina 1800-luvun puoliväliin saakka.
Vaasan hovioikeus perustettiin kuningas Kustaa III:n päätöksellä vuonna 1775 ja se aloitti toimintansa Vanhassa Vaasassa vuonna 1776. Näyttelyssä tutustutaan muun muassa hovioikeuden perustamiseen liittyneisiin seremonioihin ja vallankäyttöön, ensimmäisen oikeustalon suunnitteluun ja rakentamiseen sekä hovioikeuden virkamiesten ja heidän perheidensä arkeen. Esillä on myös pienoismalleja, kuvallista aineistoa sekä kertomuksia hovioikeuden arjesta, oikeudenkäytöstä ja hallinnosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennustutkija Outi Orhanen, Vaasan museot, p. +358405313918, outi.orhanen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Jubileumsåret Vasa hovrätt 250 år uppmärksammas med en föreläsning på Österbottens museum3.6.2026 13:40:01 EEST | Pressmeddelande
Till jubileumsåret Vasa hovrätt 250 år hör en föreläsning om grundandet av hovrätterna och deras utveckling från 1600-talet till nutid. Föreläsningen hålls onsdag 10.6.2026 kl. 16–17 i Terranova-auditoriet på Österbottens museum. Föreläsare är presidenten för hovrätten Sakari Laukkanen.
Utvärderingsberättelsen för 2025 tar upp ekonomi, rapportering och välbefinnande3.6.2026 10:21:02 EEST | Pressmeddelande
Utvärderingsberättelsen för 2025 är klar och behandlas i stadsfullmäktige den 8 juni. Revisionsnämnden granskade i sin berättelse bland annat Vasa stads ekonomi, rapporteringen av resultat, koncernsammanslutningarna och välfärdsservicen.
Vuoden 2025 arviointikertomus tarkastelee taloutta, raportointia ja hyvinvointia3.6.2026 10:20:54 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut ja se käsitellään kaupunginvaltuustossa 8. kesäkuuta. Tarkastuslautakunta tarkasteli kertomuksessaan muun muassa Vaasan kaupungin taloutta, tulosten raportointia, konserniyhteisöjä sekä hyvinvointipalveluita.
Stadsorkestern spelar två gratiskonserter på Strömsö3.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Vasa stadsorkesters höstsäsong har publicerats och biljetterna är till salu, men ni behöver inte vänta ända till hösten för att få komma på konsert! Vi bjuder på både klassisk och lätt musik under våra gratiskonserter vid Strömsö den 14.7. och 16.7.
Kaupunginorkesteri soittaa kaksi ilmaiskonserttia Strömsössä3.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesterin syyskausi on julkaistu ja liput ovat myynnissä, mutta syksyyn asti ei tarvitse odottaa konsertteihin pääsyä. Klassista sekä viihdemusiikkia on tarjolla perinteisissä kesäkonserteissamme 14.7. ja 16.7. Strömsössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme