Lohjan kaupunki

Vuoden uusyrittäjäkilpailun finalistit valittu – yleisöäänestys käynnissä

3.6.2026 10:35:10 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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YritysLohja on valinnut Vuoden uusyrittäjäkilpailun finalistit. Kilpailussa nostetaan esiin alueen uusia yrityksiä, jotka ovat osoittaneet rohkeutta, osaamista ja menestymisen edellytyksiä yritystoimintansa alkuvaiheessa.

Kilpailuun valitut yritykset ovat kaikki hyödyntäneet YritysLohjan uusyrityspalveluja yrityksen perustamisen yhteydessä. Finalistit edustavat monipuolisesti eri toimialoja ja osoittavat, kuinka vahvaa yrittäjyysosaamista Lohjan seudulla syntyy vuosittain.

Kilpailun tavoitteena on tehdä näkyväksi uusia yrittäjiä ja kannustaa paikallisia asukkaita, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita tutustumaan alueen kasvaviin yrityksiin. Voittajan valinnassa yleisöllä on merkittävä rooli, sillä omaa suosikkiaan voi äänestää verkossa. Äänestysaika on 1.6-9.8.2026.

Yleisöäänestys on avoinna kilpailusivulla, jossa esitellään kaikki finalistiyritykset ja niiden tarinat. Äänestämällä voi samalla osoittaa arvostusta paikallista yrittäjyyttä kohtaan sekä tukea uusia yrityksiä niiden kasvun ja kehityksen alkuvaiheessa.

Kilpailun voittaja julkistetaan äänestyksen päätyttyä. Voittajayritys ehdotetaan myös valtakunnalliseen Vuoden Uusyrittäjä -kilpailuun, jonka järjestää Suomen Uusyrityskeskukset ry. Valtakunnallisessa kilpailussa palkitaan vuosittain menestyksekkäitä yrityksiä, jotka ovat saaneet tukea Uusyrityskeskusten palveluista.

Tutustu kilpailijoihin ja äänestä suosikkiasi.

Avainsanat

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