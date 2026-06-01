Vuoden uusyrittäjäkilpailun finalistit valittu – yleisöäänestys käynnissä
3.6.2026 10:35:10 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
YritysLohja on valinnut Vuoden uusyrittäjäkilpailun finalistit. Kilpailussa nostetaan esiin alueen uusia yrityksiä, jotka ovat osoittaneet rohkeutta, osaamista ja menestymisen edellytyksiä yritystoimintansa alkuvaiheessa.
Kilpailuun valitut yritykset ovat kaikki hyödyntäneet YritysLohjan uusyrityspalveluja yrityksen perustamisen yhteydessä. Finalistit edustavat monipuolisesti eri toimialoja ja osoittavat, kuinka vahvaa yrittäjyysosaamista Lohjan seudulla syntyy vuosittain.
Kilpailun tavoitteena on tehdä näkyväksi uusia yrittäjiä ja kannustaa paikallisia asukkaita, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita tutustumaan alueen kasvaviin yrityksiin. Voittajan valinnassa yleisöllä on merkittävä rooli, sillä omaa suosikkiaan voi äänestää verkossa. Äänestysaika on 1.6-9.8.2026.
Yleisöäänestys on avoinna kilpailusivulla, jossa esitellään kaikki finalistiyritykset ja niiden tarinat. Äänestämällä voi samalla osoittaa arvostusta paikallista yrittäjyyttä kohtaan sekä tukea uusia yrityksiä niiden kasvun ja kehityksen alkuvaiheessa.
Kilpailun voittaja julkistetaan äänestyksen päätyttyä. Voittajayritys ehdotetaan myös valtakunnalliseen Vuoden Uusyrittäjä -kilpailuun, jonka järjestää Suomen Uusyrityskeskukset ry. Valtakunnallisessa kilpailussa palkitaan vuosittain menestyksekkäitä yrityksiä, jotka ovat saaneet tukea Uusyrityskeskusten palveluista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HämeenniemiElinkeinopalvelut yksikön päällikkö, YrityspalvelupäällikköPuh:+ 358447674923mika.hameenniemi@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Onko sinulla muistoja Eeva Joenpellosta? Osallistu kirjailijaa koskevaan tiedonkeruuseen 31.8. mennessä1.6.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunki järjestää Eeva Joenpeltoa koskevan tiedonkeruun 1.6.-31.8.2026 välisenä aikana.
Lohjan kaupungin tiedotuslehden vuoden 2026 ensimmäinen numero ilmestyi 27.5.28.5.2026 09:51:22 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 ensimmäinen Lohja-lehti jaettiin kaikkiin lohjalaisiin kotitalouksiin keskiviikkona 27.5.2026 mainosjakelun mukana. Tarkistathan siis mainospostisi, ettei lehti jää huomaamatta.
Aurlahden kontin kilpailutus on käynnissä21.5.2026 09:38:37 EEST | Tiedote
Lohjan kaupungin tilakeskus pyytää tarjouksia Aurlahden rannassa sijaitsevan kontin vuokrauksesta kaudelle 18.6.2026-31.8.2027. Vuokraukseen sisältyy optiokaudet 1 (1.9.2027-31.8.2028) ja 2 (1.9.2028-31.8.2029), joista päätetään erikseen kausi kerrallaan.
Sibeliuksen satu Harjulassa15.5.2026 11:14:51 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri esittää Jean Sibeliuksen teoksen "Satu" alkuperäisversion nonettisovituksen Jussi-Matti Haavistolta Harjulan Kanerva-salissa 28. toukokuuta 2026 klo 19. Konsertissa kuullaan myös Beethovenin Jousikvartetto cis-molli op.131. Liput NetTicketistä alkaen 16,50 €.
Yleisö saa äänestää suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista13.5.2026 14:08:14 EEST | Tiedote
Yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista. Eniten ääniä saanut kirja palkitaan Eeva Joenpelto -palkinnon rinnalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme