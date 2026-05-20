Startup-exitit näkyvät myös työntekijöiden tuloissa

Analyysi perustuu 161 startup-exitiin ja 3 801 työntekijän rekisteriaineistoon Suomessa. Tarkastelussa seurattiin startup-työntekijöiden tulokehitystä ennen exit-tapahtumaa ja sen jälkeen. Perustajat rajattiin aineiston ulkopuolelle.

Analyysin mukaan startup-työntekijöiden veronalaiset tulot kasvavat voimakkaasti startupin enemmistöosuuden myynnin jälkeen. Vaikutus näkyy erityisesti keskituloissa ja jatkuu vielä vuosia exitin jälkeen. Mediaanitulojen maltillisempi kehitys viittaa siihen, että suurimmat taloudelliset hyödyt keskittyvät pienemmälle joukolle työntekijöitä.

– Startupit eivät välttämättä pysty maksamaan alkuvaiheessa kilpailukykyisiä palkkoja. Mahdollisuus hyötyä yrityksen arvonnoususta onkin monille työntekijöille tärkeä osa startup-työn houkuttelevuutta, sanoo tutkija Youssef Zad Suomen startup-yhteisöstä.

Optioilla merkittävä rooli startupien houkuttelevuudessa

Analyysin mukaan vaikutukset eivät rajoitu vain exit-vuoteen, vaan työntekijöiden tulokehitys jatkuu keskimäärin vahvana myös myöhempinä vuosina. Samalla tulokset osoittavat, että suurimmat hyödyt keskittyvät pienemmälle joukolle työntekijöitä.

Startupeissa työntekijöiden tulot eivät koostu pelkästään palkasta. Suomen startup-yhteisön aiemman analyysin mukaan lähes neljännes startup-työntekijöiden keskimääräisistä kokonaistuloista muodostui pääomatuloista vuonna 2022.

Tulokset korostavat optioiden ja omistuspohjaisen palkitsemisen merkitystä startupien työmarkkinoilla. Kasvuyritykset eivät usein pysty kilpailemaan alkuvaiheessa korkeimmilla palkoilla, jolloin mahdollisuus hyötyä yrityksen arvonnoususta on tärkeä osa startupien houkuttelevuutta työnantajina.

– Startupien palkkamalli on usein osittain takapainotteinen. Taloudellinen hyöty ei välttämättä näy työntekijälle korkeana palkkana alkuvaiheessa, vaan voi realisoitua myöhemmin yrityksen arvonnousun kautta, Zad sanoo.

Onnistuneet exitit voivat vahvistaa myös startup-ekosysteemiä laajemmin, kun osa työntekijöistä siirtyy myöhemmin perustajiksi, sijoittajiksi tai uusiin kasvuyrityksiin.

Analyysi perustuu Tilastokeskuksen rekisteriaineistoon startup-työntekijöistä. Tarkastelu seuraa työntekijöiden tulokehitystä viisi vuotta ennen exitiä ja kahdeksan vuotta sen jälkeen. Analyysi on kuvaileva eikä yksinään osoita, että exit olisi kaikkien havaittujen tulomuutosten suora syy.