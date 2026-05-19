Automaailman legendat kurvaavat ensimmäistä kertaa Turun Vartiovuorenpuistoon
4.6.2026 08:43:48 EEST | Idea Group | Tiedote
Lauantaina 13. kesäkuuta järjestettävä Concours d'Elegance Finland kokoaa Vartiovuorenpuistoon kymmenittäin harvinaisia sporttisia klassikkoautoja, niiden omistajia sekä kävijöitä eri puolilta Suomea. Kohta 30-vuotias koko perheen autotapahtuma tunnetaan ainutlaatuisena yhdistelmänä historiaa, lifestylea ja kesäistä kaupunkitunnelmaa.
Turussa vuonna 1997 perustettu Concours d'Elegance Finland on kasvanut vuosien aikana yhdeksi Pohjoismaiden arvostetuimmista ja suurimmista autotapahtumista. Nyt klassikkosportit kurvaavat ensimmäistä kertaa Harjattulan kartanomaisemista Turun keskustaan.
Uutena näyttämönä toimii Vartiovuorenpuisto, jonka kulttuurihistoriallinen miljöö ja mäkiset maastot tarjoavat näyttävät tapahtumaraamit automaailman legendoille.
– Olemme jo useamman vuoden ajan pohtineet, miten voisimme tuoda tapahtuman lähemmäs kaupunkilaisia. Vartiovuorella klassikkoautot ovat samanaikaisesti sekä Turun sydämessä, helposti saavutettavissa että esillä osana ympäröivää kesäelämää. Olen varma, että uusi ympäristö aivan Turun ydinkeskustassa tekee tapahtumasta entistäkin elämyksellisemmän niin osallistujille kuin yleisölle, kertoo tapahtuman perustaja Antti Wihanto.
Automaailman tähdistö tarjoilee kisattavaa ja koettavaa kesäjuhlan mitalla
Concours d'Elegance Finland tunnetaan tapahtumana, jossa sporttiset klassikkoautot ovat keskiössä, mutta eivät se ainoa syy saapua paikalle. Moni auton omistaja esimerkiksi pukeutuu ajoneuvonsa aikakauden hengessä, mikä tuo tapahtumaan oman tunnistettavan ilmeensä.
Mukana on myös Marjo Sjöroosin ja Fashion Teamin muotinäytös yhteistyössä suomalaisten suunnittelijoiden kanssa.
– Tapahtuma on kunnianosoitus autojen muotoilulle, tekniselle kehitykselle ja historian säilyttämiselle tuleville sukupolville. On hienoa päästä tuomaan tämä kulttuuri tänä kesänä näkyvästi keskelle Turkua. Ihmiset tulevat nauttimaan kauniista autoista, niiden tarinoista, hyvästä seurasta, livemusiikista ja muodista. Siksi tapahtuma kiinnostaa yhtä lailla autoharrastajia, designin ystäviä, perheitä kuin kaupunkilaisiakin, Wihanto sanoo.
Tapahtumaan odotetaan jälleen korkeatasoista kattausta klassikkoautoja eri vuosikymmeniltä. Mukana nähdään sekä alkuperäiskuntoisia harvinaisuuksia että huolellisesti entisöityjä yksilöitä. Kilpailussa asiantuntijatuomaristo arvioi autojen kuntoa, alkuperäisyyttä, yksityiskohtia ja kokonaisvaikutelmaa.
Vuonna 2026 tapahtumassa palkitaan parhaat avo- ja umpimalliset autot sekä jaetaan koko tapahtuman arvostetuin tunnustus, Best of Show. Automaailman merkkipaaluista esiin nousevia teemoja ovat tänä vuonna muun muassa Lancia 120 vuotta ja Mercedes-Benzin 100-vuotisjuhlavuosi.
Info
– Lauantaina 13.6. Vartiovuorenpuistossa
– Yleisinfo ja liput etukäteen: www.concours.fi
– Aikuisten lippu 27 e (portilla 29,50 e), opiskelijat 18 e (portilla 22 e) ja alle 12-vuotiaat lapset veloituksetta.
– Pysäköinti 2-ovisella urheilu- tai GT-autolla sisältyy lipun hintaan näyttelykentällä.
Lisätietoja:
Antti Wihanto, antti@wihanto.com, p. 040 551 9841
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