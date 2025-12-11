KHO:n ennakkopäätös: Taloyhtiö ei ollut yhdenvertaisuuslain mukainen palveluntarjoaja eikä syyllistynyt syrjintään
3.6.2026 13:02:04 EEST | Kiinteistöliitto Uusimaa ry | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksellään KHO 2026:35 (26.5.2026) kumonnut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen ja vahvistanut Helsingin hallinto-oikeuden tuomion. KHO hylkäsi väitteet sekä suorasta syrjinnästä (yhdenvertaisuuslain 8 §) että välillisestä syrjinnästä (13 §) taloyhtiön käsitellessä osakkeenomistajan muutostyölupahakemusta. Kiinteistöliitto Uusimaa hoiti valitusprosessia taloyhtiön lukuun edunvalvontatoimena.
Asia käynnistyi, kun Kiinteistöliitto Uusimaan espoolainen jäsentaloyhtiö otti yhteyttä puhelinneuvontaan selvittääkseen velvollisuuksiaan, kun osakas oli tehnyt muutostyöilmoituksen esteettömyyttä parantavasta muutostyöstä. Kysymys oli kulkuluiskan asentamisesta huoneiston ulko-oven yhteyteen ja käsijohteesta huoneistoon. Yhtiö menetteli asiassa annettujen ohjeiden ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Osakkeenomistaja katsoi, että yhtiön muutostyölle asettamat ehdot osakkaan kustannus- ja kunnossapitovastuusta loukkasivat hänen oikeuksiaan ja vei asian Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaistavaksi. Lautakunta katsoi taloyhtiön evänneen osakkaan oikeuden yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuihin, kohtuullisiin mukautuksiin ja siten syrjineen hakijaa yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Helsingin hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen.
KHO: Asunto-osakeyhtiö ei ollut palvelujen tarjoaja
Keskeinen oikeuskysymys koski sitä, onko asunto-osakeyhtiö yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettu palvelujen tarjoaja, jolla on velvollisuus tehdä kohtuulliset mukautukset osakkeenomistajan hyväksi. KHO katsoi, ettei asunto-osakeyhtiötä voida tässä yhteydessä pitää tahona, joka ammattimaisesti tarjoaa tavaroita tai palveluja yleisesti saataville (yhdenvertaisuuslain 4 §:n 4 momentti). Asunto-osakeyhtiö on lähtökohtaisesti väline osakkaiden omakustanteisen yhteisomistuksen järjestämiseen, eikä sen toiminta ulotu etukäteen rajatun henkilöpiirin ulkopuolelle – ellei yhtiö tarjoa tilojaan myös ulkopuolisille vuokralle.
Kohtuullisten mukautusten velvoitetta ei KHO:n näkemyksen mukaan seurannut myöskään YK:n vammaisyleissopimuksesta, sillä kyseisen asunto-osakeyhtiön tilat eivät ole sopimuksessa tarkoitettuja yleisölle avoimia tiloja.
KHO korosti lisäksi, että asunto-osakeyhtiöissä tehtäviä muutostöitä sekä niihin liittyviä menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sääntelee asunto-osakeyhtiölaki, jonka velvoitteet on otettava huomioon myös yhdenvertaisuuslain mukaista arviointia tehtäessä.
Kiinteistöliitto Uusimaa hoiti edunvalvonnallisesti valitusprosessia, miksi näin?
”Kyse oli jäsentaloyhtiöstämme ja katsoimme, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös oli niin räikeästi vastoin asunto-osakeyhtiölain säännöksiä koskien osakkeenomistajan muutostyöoikeutta ja kunnossapitovastuuta, että päätöksen jääminen voimaan olisi vaikeuttanut asunto- osakeyhtiölain ja yhdenvertaisuuslain yhteensovittamista ja jäsentaloyhtiöiden neuvontaa jatkossa. Siksi oli tärkeää saada tuomioistuimen linjaus yhdenvertaisuuslain 15 §:n soveltumisesta taloyhtiöihin ja kysymykseen, katsotaanko taloyhtiö ko. lain säännöksen tarkoittamaksi palveluntarjoajaksi, jolla olisi velvollisuus ns. kohtuullisiin mukautuksiin”, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan lakiasiainjohtaja Mia Pujals.
Lisätiedot:
lakiasiainjohtaja Mia Pujals, puh. 09 1667 6761, mia.pujals@ukl.fi
lakimies Niklas Lindberg, puh. 09 1667 6761, niklas.lindberg@ukl.fi
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Yhteyshenkilöt
Mia PujalsKiinteistöliitto UusimaaPuh:09 1667 6761mia.pujals@ukl.fi
Niklas LindbergKiinteistöliitto UusimaaPuh:09 1667 6761niklas.lindberg@ukl.fi
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