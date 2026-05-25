Asemakaavojen läpimenoaika noin 19 kuukautta – uusi seurantamalli paljastaa asemakaavoituksen ja lupien kestot
4.6.2026 09:40:00 EEST | Rakli | Tiedote
Suomen suurimpien kaupunkien asemakaavojen läpimenoaika on keskimäärin noin 19 kuukautta. Rakentamislupien käsittely etenee taas keskimäärin noin 1,8 kuukaudessa. Juuri julkaistu, vuosien 2021-2025 aineistoon perustava seurantamalli tuo ensimmäistä kertaa vertailukelpoista tietoa asemakaavoituksen ja rakentamislupien kestoista useissa kaupungeissa. Seurantamallissa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Turku, Vaasa ja Vantaa.
Seurantamallin mukaan asemakaavojen läpimenoajat ovat kasvaneet aiempiin selvityksiin verrattuna. Useissa kaupungeissa asemakaavoitus kestää nykyisin noin 19 kuukautta tai enemmän. Tarkasteltujen kaupunkien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja: nopeimmillaan mediaani on 12 kuukautta, hitaimmillaan 25 kuukautta.
Seurantamallilla voidaan vertailla myös sitä, miten asemakaavan hyväksymistapa vaikuttaa prosessin kestoon. Osa asemakaavoista hyväksytään kaupunginvaltuustossa, kun taas osa voidaan hyväksyä lautakunnassa. Tulokset osoittavat, että läpimenoajoissa on eroja hyväksyntätavan mukaan. Lautakuntakaavojen mediaani on 6,1:stä 12 kuukauteen ja valtuustokaavojen mediaani 14,4:stä 38,8 kuukauteen.
Tulokset haastavat myös oletusta siitä, että maankäyttösopimukset hidastaisivat kaavoitusta automaattisesti. Maankäyttösopimuksissa kaupunki ja maanomistaja sopivat esimerkiksi kaavan toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Seurantamallin perusteella sopimuksen laatiminen kaavan yhteydessä ei yksin selitä asemakaavaprosessin kestoa.
”Asemakaavoituksen kestoon vaikuttavat monet tekijät, kuten hankkeiden sijaintiin liittyvät olosuhteet, selvitysten määrä, markkinatilanne ja yhteistyö eri osapuolten välillä. Siten myös yhdessä kaupungissa voi vuosien välillä olla suurta vaihtelua. Seurantamalli tekee kaavoituksesta läpinäkyvämpää ja auttaa tunnistamaan, miten prosesseja voisi kehittää”, kertoo Kimmo Kurunmäki Raklista.
Haastava markkinatilanne näkyy rakentamisluvissa
Rakentamisluvissa seurantamallin keskiarvo lupahakemuksen jätöstä luvan myöntämispäätökseen on keskimäärin 1,8 kuukautta. Yksittäisissä kaupungeissa mediaani on jopa alle yhden kuukauden. Suhteellisesti erot kaupunkien välillä ovat suuremmat rakentamisluvissa kuin asemakaavoissa.
Eniten lupia on myönnetty vuosina 2021–2022. Lupien määrät ovat laskeneet mallin tarkastelujaksolla, mikä heijastaa rakentamisen heikentynyttä suhdannetilannetta viime vuosina.
Tämän vuoden alussa voimaan tuli rakentamisluvan käsittelyaikatakuu, joka velvoittaa kuntia käsittelemään kuudessa kuukaudessa poikkeuksellisen tai erityisen vaativat hankkeet ja kolmen kuukauden aikana muut hankkeet.
”Lainsäädäntö tulee vaikuttamaan siihen, että lupahakemusten valmisteluun panostetaan aikaisempaa enemmän, jotta varmistetaan varsinaisen lupakäsittelyn sujuva eteneminen”, Kurunmäki arvioi.
Valitukset voivat pidentää prosesseja merkittävästi
Vaikka valituksia tehdään seurantamallin mukaan suhteellisen vähän, niin niiden vaikutus yksittäisten hankkeiden kestoon voi olla suuri. Asemakaavojen valitusprosessin mediaani on noin 16,6 kuukautta ja rakentamislupien valitusprosessin noin 6,2 kuukautta.
”Seurantamalli osoittaa, että valituksia on yleisesti ottaen vähän, mutta niillä voi yksittäistapauksissa olla merkittävä vaikutus hankkeiden kokonaiskestoon. Myös erilaiset selvitykset voivat viivästyttää hankkeita, joten niiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tulisi harkita huolella”, toteaa Kurunmäki.
Raklin seurantamalli:
- Seurantamallissa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Turku, Vaasa ja Vantaa
- Seuranta kattaa vuosina 2021–2025 hyväksytyt tai voimaantulleet asemakaavat sekä rakentamisluvat
- Asemakaavojen keskimääräinen läpimenoaika on noin 19 kuukautta
- Rakentamislupien keskimääräinen käsittelyaika on noin 1,8 kuukautta
- Rakentamisluvissa kaupunkien väliset suhteelliset erot ovat suuremmat kuin asemakaavoissa
- Tarkoituksena on päivittää tulokset vuosittain ja laajentaa seurattavien kuntien joukkoa
- Tutustu seurantamallin tarkempiin tuloksiin ja seurantamalliimme
Yhteyshenkilöt
Kimmo KurunmäkiJohtaja, yhdyskunta ja infraPuh:0503736144kimmo.kurunmaki@rakli.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
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