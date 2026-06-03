Siltojen korjaustyöt käynnistyvät Ulvilassa ja Huittisissa
3.6.2026 13:27:26 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Ulvilassa maantiellä 2553 (Suosmerentie) sijaitsevan Harjunpään sillan ja Huittisissa valtatiellä 12 sijaitsevan Pappilanniemen risteyssillan korjaustyöt kesäkuussa ja niiden on tavoitteena valmistua lokakuun loppuun mennessä. Korjaustöistä aiheutuu jonkin verran liikennehaittoja, vaikka niitä on pyritty liikennejärjestelyillä minimoimaan. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa haittaa tienkäyttäjille.
Korjaustöiden on tarkoitus käynnistyä Harjunpään sillalla vko:lla 24 (8.6. alkava viikko) ja Pappilanniemen risteyssillalla vko:lla 26 (22.6. alkava viikko). Korjaustyöt Harjunpään siltakohteella valmistuvat lokakuun puoliväliin mennessä ja Pappilanniemen risteyssiltakohteella heinäkuun loppuun mennessä.
Harjunpään sillan korjaustyöt ja liikennejärjestelyt
Harjunpään sillan korjaustöiden aikana sillan reunapalkit uusitaan, betonikansi kunnostetaan ja pintarakenteet sekä varusteita uusitaan. Lisäksi sillalla tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Liikenne joudutaan rajoittamaan töiden aikana yhdelle ajokaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua lyhyeen odotusaikaan. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaiden kohdalla 30 km:iin tunnissa. Sillan tulopenkereiden painumisen ehkäisemiseksi vaihdetaan tien rakennekerroksia kantavaan sekä kivimursketta kevyempään vaahtolasimateriaaliin. Työvaiheen ajaksi joudutaan liikenne maantiellä 2553 sulkemaan. Katkoaika on arvioitu olevan noin viisi päivää. Kiertoreitin pituus on noin 24 km. Elinvoimakeskus tiedottaa myöhemmin tarkemmin katkoajasta ja kiertoreitistä.
Liikennemäärä Harjunpään sillalla on noin 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Pappilanniemen risteyssillan korjaustyöt ja liikennejärjestelyt
Pappilanniemen risteyssillalla kunnostetaan sillan pilareita ja korjataan pengerkaiteita. Pilareiden kunnostustyöt kohdistuvat sillan alapuolelle. Korjaustöillä on tällöin liikenteellinen vaikutus kunnan katuverkon Kirkkotiehen. Valtatie 12 osalta korjaustyöt kohdistuvat pengerkaiteiden uusimiseen. Sillan alapuolisilla töillä on myös vaikutuksia valtatie 12 liikennejärjestelyihin. Yhden huonokuntoisen välitukipilarin korjauksen ajaksi on sillan ajoneuvoliikenteen aiheuttama kuormitus siirrettävä 2,5 metrin päähän pilarin keskilinjasta. Tästä syystä liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevalojen lyhyeen odotusaikaan sekä ajoittaiseen liikenteen jonoutumiseen. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaiden kohdalla 30 km:iin tunnissa. Liikennevalojen tarve ja liikenteen kaventaminen yhdelle kaistalle on arvioitu kestävän noin kaksi viikkoa.
Liikennemäärä Pappilanniemen risteyssillalla on noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaiden kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.
Urakoitsijana siltakohteissa toimii Oteran Oy.
Harjunpään siltapaikka Google Mapsissa
Pappilanniemen risteyssiltapaikka Google Mapsissa
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
- Oteran Oy: työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 5732 813
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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