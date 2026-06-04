Pikamaksamisen osuus tilisiirroista kasvoi vuonna 2025

Pikamaksuilla rahaa voi siirtää vastaanottajalle sekunneissa milloin tahansa päivästä riippumatta. Pikamaksujen kansallisia järjestelmiä on ollut käytössä useassa maassa. Eurooppalaisissa SEPA1-pikasiirroissa pikamaksuille on kuitenkin yhteiset säännöt ja standardit, joiden avulla pikamaksuja voi tehdä eri maiden välillä. Valtaosa suomalaisista pikamaksuista tehdään SEPA-pikasiirtoina.

SEPA-pikasiirrot ovat olleet käytössä jo vuodesta 20172, mutta niitä käytti aluksi vain rajattu joukko eurooppalaisia pankkeja. Vuonna 2025 vaiheittain voimaan tulleen pikamaksuasetuksen tavoitteena on tuoda pikamaksut laajemmin asiakkaiden käyttöön. Asetuksen tavoitteena on myös parantaa maksamisen turvallisuutta ja ehkäistä maksupetoksia3. Pankeille tuli lokakuussa 2025 velvoite tarjota palvelu maksunsaajan nimen varmistamiseksi. Asiakas onkin saanut pankiltaan viime lokakuusta lähtien varoituksen ennen tilisiirtoa, jos asiakkaan syöttämä vastaanottajan nimi on eri kuin pankkitilin haltijalla.

Lähetetyistä tilisiirroista aiempaa suurempi osa tehdään pikamaksuina. Suomeen ja ulkomaille tehtiin yhteensä 645 milj. tilisiirtoa vuoden 2025 toisella puoliskolla, ja niistä 79 milj. (12,3 %) tehtiin pikamaksuina. Pikamaksujen osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä vuoden 2024 toisesta puoliskosta. Tammikuusta 2025 lähtien kaikkien euroalueen pankkien on pitänyt vastaanottaa pikamaksuja, ja lokakuusta 2025 alkaen niiden kautta on pitänyt lähettää pikamaksuja. Sääntelyn muutos näkyy myös tilastojen luvuissa, ja lähetettyjen pikamaksujen osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä vuoden 2025 ensimmäiseltä puoliskolta toiselle. Lukumäärältään pikamaksuja tehtiin noin 20 milj. enemmän kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana.

Pikamaksujen euromääräinen osuus kaikista tilisiirroista on jäänyt vielä pieneksi, vaikka pikamaksuja tehdään aiempaa enemmän. Kotimaahan ja ulkomaille tehtyjen tilisiirtojen 1 898 mrd. euron kokonaissummasta 5,3 % lähetettiin pikamaksuna vuoden 2025 toisella puoliskolla. Osuus kasvoi prosenttiyksikön verran ensimmäisestä puoliskosta. Suomalaisista pankeista tehtiin 401 mrd. euron edestä tilisiirtoja ulkomaille, ja näistä vain 8 mrd. euroa eli 2,1 prosentin osuus oli pikamaksuja.

Alun perin pikamaksuna pystyi siirtämään kerralla alle 100 000 euroa, mutta nykyisin sääntelyssä ei ole euromääräistä rajaa. Maksupalveluntarjoajat ja asiakkaat voivat kuitenkin itse asettaa haluamansa rajan.

Osa tässä tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu maksuliiketilastojen puolivuosittaisessa dashboardissa.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2925, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava maksuliiketilastojen puolivuosittainen tiedote julkaistaan 10.12.2026 klo 10.

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1 Single euro payments area (SEPA) eli yhtenäinen euromaksualue.

2 Lisätietoja pikamaksamisen historiasta: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer.

3 Lisätietoa vähittäismaksamisesta Euroopassa: Miten eurooppalaisen vähittäismaksamisen autonomiaa tulisi parantaa? – Euro & talous.