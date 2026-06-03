Inka Hopsu: Hallitus valitsi oikeusturvan ja perusoikeuksien sijaan kiireen EU:n turvapaikkapaktin toimeenpanossa

Hopsun mukaan hallitus on valinnut toimeenpanna EU:n turvapaikkapaktin kiirehtien ja kohtuuttoman kireästi, toimien jopa paktin tavoitteita vastaan, mikä heikentää jatkossa Suomesta turvapaikkaa hakevien oikeusturvaa.

– Hallitus painottaa menettelyjen nopeuttamista oikeusturvan, lapsen edun ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien kustannuksella. EU-pakti heikentää jo itsessään turvapaikanhakijoiden oikeuksia, mutta hallitus on heikentämässä niitä vielä enemmän kuin mitä pakti edellyttäisi, Hopsu suree.

– Hallituksen keskittyminen prosessien nopeuttamiseen yhdessä oikeusturvan heikentämisen kanssa voi johtaa virheellisiin päätöksiin, kansainvälisen suojelun tarpeen tunnistamisen viivästymiseen, johtaa ihmisen palauttamiseen vaaralliseen tilanteeseen vastoin palautuskieltoa tai vaihtoehtoisesti lisätä paperittomuutta, Hopsu muistuttaa.

Hopsun mukaan erityisesti rajamenettelyyn liittyy riskejä, jos viranomaisille ei varmisteta riittävää koulutusta erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tunnistamiseksi.

– Käsittelyjen kiirehtiminen uhkaa johtaa siihen, ettemme tunnista erityisen haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita, kuten ihmiskaupan uhreja ja kykene tarjoamaan heille riittävää suojaa ja tukea prosessien aikana. Nyt hallitus sysää vastuun erityisesti rajamenettelyssä yksittäisille rajavartioille, varoittaa Hopsu.

Hopsun mukaan esitys heikentää erityisesti turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia saada oikeudellista apua, mistä myös ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet.

– Paktin tavoitteissa maksuton ryhmämuotoinen oikeudellinen neuvonta on tarkoitettu oikeusapua täydentäväksi oikeudeksi, tasapainottamaan paktin ihmisoikeuksia heikentäviä vaikutuksia. Sitä ei ole tarkoitettu oikeusavun korvaajaksi. Näimme jo vuonna 2016, miten silloin oikeusapuun tehdyt rajaukset tuottivat virheellisiä päätöksiä ja kuormittivat tuomioistuimia. Nyt hallitus on toistamassa samoja virheitä, Hopsu painottaa.

Turvapaikkapaktin toimeenpano asettuu osaksi Orpon hallituksen maahanmuuttopoliittisia heikennyksiä sekä ulkomaalaislain tiukennuksia, joiden kokonaisvaikutusten arviointia ei ole tehty.

– Useat peräkkäiset esitykset ovat sisältäneet mittavan määrän kiristyksiä, joilla on vaikeutettu ennen kaikkea kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien asemaa. Hallitus on tehnyt myös muilla perusteilla Suomeen pyrkivien tai muuttaneiden elämästä ja Suomeen asettumisesta yhä haastavampaa. Hätiköinti ja rikotut prosessit ovat omiaan heikentämään mielikuvia Suomesta ihmisoikeuksien mallimaana ja mahdollisena uutena kotimaana ihan kelle tahansa maahanmuuttajalle, Hopsu muistuttaa.