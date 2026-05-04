Malmin jäähalli muuttui Jurassic Worldiksi – miljoonista LEGO®-palikoista rakennettu hittinäyttely avautuu lauantaina

Syyskuuhun asti jatkuvan näyttelyn kohokohtiin kuuluvat muun muassa Jurassic Worldin ikoniset portit, yli 1,8 tonnia painava LEGO-brachiosaurus sekä täysikokoinen LEGO-palikoista rakennettu Jeep, joka toimii yhtenä näyttelyn näyttävimmistä kuvauspaikoista. Näyttelyssä ei kuitenkaan tarvitse vain katsella valmiita rakennelmia, vaan kävijät pääsevät myös suunnittelemaan ja rakentamaan itse. Rakentamista varten näyttelyssä on käytössä 2,5 miljoonaa LEGO-palikkaa.

Näin miljoonien palikoiden kiertonäyttely rakennetaan Suomeen

Kiertävä näyttely on kerännyt maailmalla jo yli 1,2 miljoonaa kävijää. Sen ovat luoneet sertifioitu LEGO-ammattilainen ja LEGO Masters Australia -ohjelman päätuomari Ryan “Brickman” McNaught tiimeineen.

Kansainvälisen kiertonäyttelyn tuominen Suomeen on mittava tuotanto. The Brickman -tiimin taitavat LEGO-rakentajat asentavat ja viimeistelevät parhaillaan suuria rakennelmia ja eriteemaisia näyttelyalueita Malmin jäähallissa. Työ vaatii huolellisuutta, jotta koko näyttelykokemus saadaan valmiiksi ennen kuin ovet avataan yleisölle.

“LEGO Jurassic World: The Exhibition on suunniteltu kansainväliseksi kiertonäyttelyksi, mutta jokainen uusi kaupunki tarvitsee silti ammattitaitoa vaativan asennusprosessin. Sen sijaan, että ainoastaan pystyttäisimme näyttelyrakenteita, rakennamme huolellisesti toiminnallista ja elämyksellistä kokemusta, joka tempaa kävijät suoraan ikonisen elokuvasarjan ytimeen. Näiden suurten ja monimutkaisten kokonaisuuksien sekä rakenteiden hienosäätö vaatii uskomatonta tarkkuutta. Haluamme varmistaa, että jokainen palikka on täydellisesti paikoillaan ja luo hämmästyksen tunteen heti, kun kävijät astuvat porteista sisälle”, kertoo Ryan “Brickman” McNaught.

Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtisen mukaan Malmin jäähalliin rakentuva näyttely tuo suljettuun halliin poikkeuksellisen uuden käyttövaiheen.

“Tilojen monipuolinen käyttö on yksi elävän kaupunkikulttuurin kulmakivistä. Tämä konkretisoituu Malmilla, kun halliin rakentuu miljoonista LEGO-palikoista tehty Jurassic World, joka muuttaa tilan muutamaksi kuukaudeksi koko perheen kansainväliseksi elämykseksi. Kokemus on kokonaisvaltainen, koska upeiden ja vaikuttavien näyttelyrakennelmien lisäksi kävijät pääsevät itse rakentamaan ja osallistumaan monilla eri tavoin”, Tähtinen sanoo.

Näyttely kiinnostaa myös aikuisia LEGO-faneja – ensimmäinen K18-ilta testiin

LEGO-rakentelu puhuttelee eri-ikäisiä kävijöitä, ja Suomessa on myös aktiivinen aikuisten LEGO-faniyhteisö. Tämän vuoksi näyttelyssä kokeillaan ensimmäistä aikuisille suunnattua K18-iltaa perjantaina 12. kesäkuuta.



“LEGO on monelle aikuiselle paljon enemmän kuin nostalgiaa: se on harrastus, keräilykohde, luova väline ja osa popkulttuuria. Olemme saaneet kyselyitä myös aikuisille suunnatuista vierailuajoista, joten päätimme testata ensimmäistä K18-iltaa heti näyttelyn alkuvaiheessa. Se tarjoaa aikuisille faneille mahdollisuuden kokea näyttely rauhallisemmassa ilta-ajassa ja jakaa kokemus muiden samanhenkisten kävijöiden kanssa”, Tähtinen kertoo.



LEGO JURASSIC WORLD: THE EXHIBITION

6. kesäkuuta – 6. syyskuuta 2026

Helsinki, Malmin jäähalli

Liput:

Alk. 14,90 € + tilausmaksu

Tilausmaksu alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta (lippu.fi)