Hammashoidon ajan voi Oulussa nyt perua tai siirtää heti, ilman takaisinsoiton odottamista

Täysi-ikäinen asiakas voi siirtää tai perua oman vastaanottoaikansa puhelimitse heti, ilman jonottamista tai takaisinsoiton odottamista. Palvelu on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tavallisesti ajanvarausasioissa otetaan yhteyttä takaisinsoittopalvelun kautta, jolloin soittoa joutuu odottamaan. Tekoälyapurin kanssa oman ajan perumisen tai siirron voi hoitaa saman puhelun aikana. Puheluita tulee paljon etenkin alkuviikosta, mutta nyt asian voi hoitaa vaikka jo viikonloppuna, eikä asian hoitamisen vuoksi tarvitse jäädä odottamaan maanantaiaamua. Palvelussa asioidaan tavallisella puheella, eikä se vaadi teknistä osaamista.

Omat ajanvarausasiat hoituvat turvallisesti

Palvelussa voi hoitaa vain omia ajanvarausasioita, joten lasten asioita tai toisen henkilön puolesta asiointia ei toistaiseksi voi hoitaa tekoälyapurin kautta. Palvelu pyytää alussa tunnistetiedot. Henkilötunnusta kysytään luotettavaa tunnistamista varten, kuten puhelinpalvelussa muutenkin. Keskustelu käydään vain asiakkaan ja palvelun välillä, eikä keskustelun sisältöjä käytetä tekoälyn kouluttamiseen. Jos tekoälyapuri ei pysty hoitamaan asiaa, puhelu ohjautuu Pohteen ammattilaiselle.

”Ajan peruminen tai siirto on yksinkertainen asia, jonka pitäisi hoitua nopeasti. Tekoälyapurin kanssa sen voi tehdä heti, eikä takaisinsoittoa tarvitse jäädä odottamaan. Toivottavasti palvelu helpottaa monen asukkaan arkea”, sanoo Pohteen asiantuntijahammaslääkäri Aappo Keränen.

Palvelu on osa Sitran rahoittamaa UusiAika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa muihin tehtäviin. Pohde seuraa palvelun toimivuutta jatkuvasti ja kerää palautetta, ja käyttöönottoa ja vaikutuksia tutkitaan väitöskirjatutkimuksessa. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo suun terveydenhuollon asiointiin tekoälypohjaisen puhelinpalvelun."