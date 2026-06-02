Schneider Electric mukana turvaamassa Korkeasaaren sähkönjakelun käyttöönottoa
4.6.2026 08:11:00 EEST | Schneider Electric | Tiedote
- Schneider Electric oli mukana projektissa, jossa uudistettiin Korkeasaaren sähköistystä.
- Schneider Electricin avulla asiakkaat saavat laadukkaan huolto- ja käyttöönottopalvelun, jonka Schneiderin sertifioidut huoltoinsinöörit toteuttavat.
- Huolloista asiakas saa aina myös kattavat ja selkeät raportit, joiden avulla tulevien huoltojen ja ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu on helpompaa.
Korkeasaaren eläintarha on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde helsinkiläisille ja eri puolilta Suomea ja maailmaa tuleville matkailijoille. Korkeasaaren tehtävänä on suojella uhanalaisia eläimiä ja tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Schneider Electricin huoltoinsinöörit olivat mukana uudistamassa saaren sähkönjakelua.
Huoltopalveluiden tarkoituksena on varmistaa, että sähkönjakelu toimii joka päivä kaikissa tilanteissa ja että mahdolliset riskit ennakoidaan jo ennen kuin ne muuttuvat ongelmiksi. Uudistusprojektin avulla Korkeasaaren sähköjärjestelmien käytettävyys, kestävyys ja turvallisuus saadaan jatkossa pidettyä korkealla tasolla.
– Täällä elää kymmeniä uhanalaisia eläinlajeja, joiden hyvinvointi riippuu luotettavasta sähköstä, valaistuksesta, lämmityksestä ja elintärkeistä järjestelmistä. Sähkökatko ei ole vaihtoehto, kun kyse on eläinten turvallisuudesta, kertoo kiinteistöjohtaja Joonas Pursiainen Korkeasaaren eläintarhasta.
Apua päivittäisiin toimintoihin ja huollon ennakointiin
Schneider Electricin huoltopalveluiden toimintamalli perustuu selkeyteen ja luotettavuuteen. Asiantuntevien huoltoinsinöörien toteuttamat käyttöönotot ja testaukset osana projektia varmistavat Korkeasaaren sähkönjakelun turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan.
– Osaamisemme kattaa laitteiden koko elinkaaren aina käyttöönotosta testaukseen, huoltoon ja kierrätykseen asti. Autamme hallitsemaan vanhaan laitteistoon liittyviä kustannuksia ja parantamaan suorituskykyä modernisoimalla sähkönjakelua ja automaatiojärjestelmiä tämän päivän vaatimuksiin, kertoo Secure Power & Service Sales Director Juho Huusko Schneider Electriciltä.
Schneider Electricin asiantuntijoilla on käytössään markkinoiden parasta teknologiaa, joka tuottaa selkeää dataa laitteiston tilasta.
– Raportit tarjoavat asiakkaalle luotettavaa dokumentaatiota, jonka pohjalta on helpompi tehdä oikeita päätöksiä huolloista, investoinneista ja ennakoivista toimenpiteistä. Hyvällä varautumisella monet ongelmat voidaan ratkaista jo ennen kuin ne syntyvät, Huusko muistuttaa.
Katso video: Schneider Electric varmistaa Korkeasaaren luotettavan sähkönjakelun
Lisätietoja:
Juho Huusko, Secure Power & Service Sales Director, Schneider Electric
juho.huusko@se.com, +358400243456
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
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Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
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