Pirkkalan Lidl on remontoitu – uudistetun myymälän avajaisia vietetään 4.6.

– Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta. Olemme miettineet, miten voimme tehdä Lidlissä asioinnin entistäkin sujuvammaksi. Keskeisenä tässä on tuotteiden sijoittelu ja esillepano myymälöissä, myyntipäällikkö Samu Rouvali kertoo.

Jo sisääntulossa on vastassa muutos: hedelmille ja vihanneksille rakentuu kokonainen alue pelkän käytävän sijaan.

Tuorelihat siirtyvät altaista kaappeihin ja pakasteiden paikka puolestaan siirtyy myymälän perältä lähemmäs asiakaskierron loppua. Makeiset, jotka ovat aiemmin sijainneet ympäri myymälää, ovat uudessa järjestyksessä samalla alueella – nyt samasta paikasta löytyvät niin irtokarkit, suklaat ja muut makeiset. Myös monet kuivatuotteet vaihtavat muutoksessa paikkaa.

– Muutoksilla saadaan lisää tilaa tuotevalikoiman kasvulle. Esimerkiksi kuivatavaralle tulee kalustemuutoksien ansiosta lisää hyllytilaa. Esillepanomuutosten ohella myymälän yleisilmettä raikastetaan uusimalla esimerkiksi valaistusta, Rouvali kertoo.

Helppoutta ja nopeutta on mietitty koko asiakaskokemuksen kautta. Uudessa myymälässä on käytössä myös Scan & Go, jonka avulla asiakas voi halutessaan itse skannata ostokset Lidl Plus -sovelluksessa ja kerätä ne suoraan ostoskassiin. Loppusumma maksetaan lähtiessä pikakassalla tai perinteisellä kassalla. Pullonpalautuksessa on käytössä uusi automaatti, jonne voi kaataa tölkit suoraan pussista kerralla sen sijaan, että ne pitäisi tölkki ja pullo kerrallaan. Pullonpalautuskuitin saa halutessaan digitaalisena.

Uudistetun myymälän avajaisia vietetään 4.6.

– Mahtavaa päästä näyttämään uusi myymälä asiakkaillemme, tervetuloa tutustumaan! Työntekijämme auttavat mielellään, jos uusi järjestys aiheuttaa aluksi hämmennystä, mutta se tulee varmasti nopeasti taas kaikille tutuksi, Rouvali kertoo.