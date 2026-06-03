Teknologisen suvereniteetin paketti: digitaalisesti riippumaton ja kriisinkestävä Eurooppa
3.6.2026 15:18:46 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään Euroopan teknologista suvereniteettia koskevan paketin, jolla vahvistetaan Euroopan valmiuksia puolijohteissa, tekoälyssä, pilvipalveluissa ja avoimessa lähdekoodissa.
Pakettiin sisältyy kaksi lainsäädäntöehdotusta: sirusäädös 2.0 sekä pilvipalveluja ja tekoälyä edistävä säädös. Lisäksi siihen kuuluvat avoimen lähdekoodin strategia sekä energia-alan digitalisaatiota ja tekoälyä koskeva strateginen etenemissuunnitelma.
Yhdessä nämä tukevat Euroopan tavoitetta kehittyä tekoälyn ykkösmaanosaksi, vahvistavat sen digitaalista riippumattomuutta ja rakentavat kestävämpää digitaalista tulevaisuutta. Ne myös auttavat monipuolistamaan EU:n yritysten, kansalaisten ja julkishallintojen käytettävissä olevia keskeisiä teknologiaratkaisuja.
Eurooppa on edelleen erittäin riippuvainen EU:n ulkopuolisista keskeisten digitaaliteknologioiden toimittajista, ja laskentakapasiteetin kysyntä kasvaa jyrkästi tekoälyn käytön yleistymisen myötä. Paketin tarkoituksena onkin vähentää rakenteellisia riippuvuuksia ja varmistaa, että Euroopassa voidaan kehittää, hyödyntää ja turvata eurooppalaisten tarvitsemia teknologioita. Kyseessä on merkittävä muutos EU:n teknologiapolitiikassa.
Vankka puolijohdeteollisuuden perusta edistää Euroopan tekoälytavoitteita
Tekoäly ja eurooppalaisten arjessaan hyödyntämät teknologiat tarvitsevat puolijohteita. EU reagoi puolijohteiden maailmanlaajuisen toimitusketjun kriittisiin haavoittuvuuksiin sirusäädöksellä, joka tuli voimaan vuonna 2023. Kun kyse on kehittyneestä tuotannosta ja sirujen suunnittelusta, Eurooppa on kuitenkin edelleen vahvasti riippuvainen EU:n ulkopuolisista maista. Tekoälyyn liittyvien komponenttien odotetaan kiihdyttävän kasvua ja muodostavan yli 70 prosenttia puolijohdemarkkinoista vuoteen 2030 mennessä.
Sirusäädös 2.0 perustuu Euroopan vahvuuksiin – myös perinteisten sirujen saralla. Tavoitteena on kasvattaa tekoälysovelluksissa tarvittavien huippuluokan puolijohdeteknologioiden tuotantokapasiteettia.
Säädöksellä otetaan käyttöön tunnus, joka voidaan myöntää vahvoille Euroopan puolijohdealueille. Säädöksen ekosysteemilähestymistapa tuo eurooppalaiset siruvalmistajat lähemmäs asiakkaitaan ja hyödyntää datakeskusten, pilvipalvelujen ja tekoälyn gigatehtaiden kaltaisten kasvualojen kysyntää. Lisäksi säädöksellä tuetaan investointeja ja strategisia hankkeita sekä esitetään ratkaisuja tarjonnan haavoittuvuuksiin.
Lisää pilvipalvelu- ja tekoälykyvykkyyttä Eurooppaan
Pilvipalveluja ja tekoälyä edistävä säädös on keskeinen osa komission tekoälyn maanosa -toimintasuunnitelmaa. Sen tavoitteena on kolminkertaistaa datakeskusten kapasiteetti Euroopassa seuraavien 5–7 vuoden aikana ja vahvistaa tekoälyn soveltamisstrategian roolia.
Säädöksellä tuetaan huipputason ja kestävien teknologioiden tutkimusta ja innovointia sekä etsitään tasapainoa tekoälyyn liittyvien tavoitteiden ja ilmastositoumusten välillä. Sillä yksinkertaistetaan datakeskusten käyttöönoton edellytyksiä kaikkialla EU:ssa. Erityisesti painotetaan erittäin kestäviä ja innovatiivisia laitoksia vihreän ja digitaalisen siirtymän tarpeisiin. Säädöksellä suojataan kriittisiä sovelluksia ja arkaluonteisia tietoja sekä helpotetaan kehittyneiden pilvi- ja tekoälyteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Digitaalista riippumattomuutta avoimen lähdekoodin avulla
Euroopassa on yli kolme miljoonaa avoimen lähdekoodin kehittäjää. Kehitetyt digitaaliset ratkaisut ovat eurooppalaisia, tehty eurooppalaisia varten ja perustuvat eurooppalaisiin periaatteisiin ja arvoihin.
Avoimen lähdekoodin strategian tavoitteena on hyödyntää tätä ja kehittää lisää suvereeneja ratkaisuja. Strategia lisää avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja ensisijaisilla aloilla, kuten pilvipalveluissa, tekoälyssä, internet-teknologioissa, kyberturvallisuudessa ja puolijohteissa. Sillä edistetään myös vahvempaa avoimen lähdekoodin ekosysteemiä investoimalla osaamiseen, tukemalla avoimen lähdekoodin startup-yrityksiä ja parantamalla Euroopan avoimen lähdekoodin digitaalisen infrastruktuurin ylläpitoa ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Lisäksi strategialla pyritään lisäämään avoimen lähdekoodin käyttöä julkishallinnoissa.
Euroopan energiajärjestelmä digitalisoidaan kestävästi
Euroopan energia-alan digitalisointi on ajankohtaisempaa kuin koskaan, koska korkeat energian hinnat rasittavat teollisuuden kilpailukykyä ja kotitalouksien maksukykyä. Samaan aikaan on nähtävissä, että digitaalisen infrastruktuurin kasvu ympäri Eurooppaa lisää sähkön kysyntää. Energia-alan digitalisaatiota ja tekoälyä koskevassa strategisessa etenemissuunnitelmassa käsitellään molempia näkökohtia ja esitetään, miten digitaalinen infrastruktuuri voidaan integroida energiajärjestelmäämme kestävästi tekoälyn ja muiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Etenemissuunnitelmalla varmistetaan, että datakeskukset integroidaan energiajärjestelmäämme kestävällä ja avoimella tavalla.
”Tässä maailmanajassa geopolitiikka ja teknologia ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Teknologisten innovaatioiden kehittäjät määrittävät tulevaisuutemme suunnan. Meidän on varmistettava, että Eurooppa on tässä etujoukoissa. Tänään esitelty paketti osoittaa, että Euroopan lähestymistapa teknologiseen suvereniteettiin on muuttunut merkittävästi. Euroopan on aika hallita dataansa, toimitusketjujaan ja tulevaisuuttaan puhtaalla ja kestävällä tavalla. Vahvistamme Euroopan digitaalista riippumattomuutta ja kriisinsietokykyä sekä pidämme taloutemme avoimena kumppaneillemme kaikkialla maailmassa”, toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1187
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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