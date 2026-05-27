Suomessa käynnistyy uusi kansallinen FINACCESS-tutkimus – tavoitteena parantaa uusien syöpälääkkeiden saatavuutta suomalaisille potilaille

FINACCESS-tutkimuksessa mukana olevat syöpälääkkeet ovat kliinisen kehityksen myöhäisvaiheessa tai hyväksyttyjä, jolloin niiden tehoa ja turvallisuutta on jo laajalti tutkittu, mutta lääkkeillä ei vielä ole myyntilupaa tai korvattavuutta Euroopassa.

FINACCESS-tutkimuksessa yhdistyvät potilaiden hoidon tarve ja reaaliaikainen tieteellinen tiedonkeruu. Tämän kaltaiset lääketutkimukset voivat tuottaa tärkeää näyttöä tulevaisuuden hoitopäätösten tueksi ja edistävät uusien lääkehoitojen hallittua käyttöönottoa.

“Tutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että potilaat saavat mahdollisuuden uusiin hoitoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa samalla kun keräämme tietoa niiden vaikuttavuudesta käytännön kliinisessä työssä,” sanoo HUSin Syöpäkeskuksen lääketutkimusyksikön ylilääkäri Katriina Jalkanen.

Laajan tutkimusohjelman ensimmäinen lääkehoito keuhkosyöpään

FINACCESS-tutkimuksessa jokainen lääke muodostaa oman kohortin eli tutkimuspotilaiden joukon, joiden hoitotulokset arvioidaan erikseen. Monivuotiseen tutkimusohjelmaan odotetaan lähivuosina uusia lääkehoitoja useisiin eri syöpätauteihin. Ensimmäisellä tutkimuslääkkeellä hoidetaan levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää, jossa on todettu HER-2-proteiinin geenivirhe.

“FINACCESS täydentää hienosti käynnissä olevaa kansallista yksilöllisen syövänhoidon tutkimusohjelmaa. Erityisesti tilanteissa, joissa satunnaistetut tutkimukset eivät kata esimerkiksi harvinaisempia potilasryhmiä, FINACCESS mahdollistaa tarvittavan näytön keräämisen”, toteaa Eteläisen syöpäkeskuksen johtaja Mika Mustonen.

”Tämän tyyppinen tutkimusasetelma hyödyttää oivallisesti niin potilasta, sairaalaa kuin lääkealan yritystä. Yritys antaa sairaalassa tutkittavan uuden lääkkeen ilmaiseksi potilaiden hoitoon, potilaat saavat uusimmat syöpälääkkeet viiveettä käyttöön ja yritykset saavat arvokasta dataa lääkkeen vaikuttavuudesta”, kertoo HUSin Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson.

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