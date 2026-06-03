Nuoret kuluttavat paljon energiajuomia ja moni tunnistaa jo olevansa niistä riippuvainen – THL:n mukaan myynti alle 18-vuotiaille tulisi kieltää
4.6.2026 00:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL:n toteuttaman Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan 12–20-vuotiaista nuorista 67 prosenttia kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42 prosenttia vähintään kerran viikossa, 15 prosenttia 3–5 kertaa viikossa ja 6 prosenttia päivittäin tai lähes päivittäin. Käyttö oli samanlaista niin tytöillä kuin pojilla. Energiajuomia käyttävistä nuorista moni kokee riippuvuutta tai kokee muuten juovansa niitä liikaa.
Energiajuomia käytettiin vuorokauden eri aikoina, mutta käyttö painottui erityisesti iltapäivään ja alkuillan tunteihin. Etenkin pojat joivat energiajuomia myös ilta-aikaan.
”Nuoret perustelevat energiajuomien käyttöä vireystilan kohentamisella, mutta runsas, erityisesti iltaan painottuva käyttö voi toimia päinvastoin eli heikentää unta ja lisätä väsymystä”, kertoo tutkimuspäällikkö Sari Niinistö.
”Jos energiajuomat korvaavat aterioita, esimerkiksi aamupalan tai koululounaan, ruokavalion laatu heikkenee, mikä puolestaan heijastuu jaksamiseen ja keskittymiseen”, hän jatkaa.
Energiajuomista haittaa nuorten terveydelle
Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämentykytystä, hammasterveyden ongelmia, unihäiriöitä, erilaisia psyykkisiä oireita sekä heikentynyttä koettua terveyttä.
Energiajuomien käyttö on nuorilla yhteydessä myös muun muassa päänsärkyyn, vatsakipuihin ja stressiin. Unihäiriöt aiheuttavat keskittymisvaikeuksia ja haasteita oppimisessa.
Haitallisten terveysvaikutusten taustalla on energiajuomien sisältämä runsas määrä kofeiinia ja happoja sekä joissakin energiajuomissa oleva runsas sokerin määrä.
Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan alle 18-vuotiailla energiajuomien käyttäjillä 78 prosenttia kofeiinista tuli energiajuomista.
Kofeiinin turvallisena päivittäisenä saantina alle 18-vuotiailla pidetään alle 3 mg/kg. Nuorten ravitsemustutkimuksessa tämän rajan ylitti 9 prosenttia energiajuomia käyttävistä alle 18-vuotiaista tytöistä ja 17 prosenttia pojista, kun huomioitiin kofeiinin saanti myös muista juomista.
Iso osa energiajuomia käyttävistä nuorista koki oman kulutuksensa liialliseksi tai koki jonkinasteista riippuvuutta. Energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista 24 prosenttia koki juovansa liikaa energiajuomia. Lisäksi 70 prosenttia kertoi kokevansa riippuvuutta energiajuomista.
”Tulokset herättävät huolta ja osoittavat, että tarvitaan ennaltaehkäisyä ja nuorille suunnattua tietoa kofeiinin vaikutuksista ja käyttöön liittyvistä riskeistä. Tehokkaan ennaltaehkäisyn perustaksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät energiajuomien käyttöä”, toteaa tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
THL kannattaa energiajuomien myynnin kieltämistä alle 18-vuotiaille
Energiajuomien käyttöön vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden ohella tuotteiden saatavuus, hinnoittelu ja annoskoot sekä tuotteiden myyntiä koskevat ohjeet ja käytännöt.
THL on suositellut jo yli 10 vuotta sitten energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. Tämän ja muiden suomalaistutkimusten mukaan se ei ole riittänyt hillitsemään nuorten kasvavaa energiajuomien kulutusta.
THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Lisäksi on tarve rajoittaa lapsiin ja nuoriin kohdentuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Nämä tukisivat yhdessä lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti.
THL:n toteutti Nuorten ravitsemustutkimuksen kouluissa ja oppilaitoksissa lukuvuonna 2024–2025. Tutkimukseen osallistui 22 kuntaa eri puolilta Suomea. Nuoret rekrytoitiin tutkimukseen luokka- tai ryhmäkohtaisesti peruskoulun 7.–9.-luokalta ja toisen asteen 1.–2.-vuosikurssilta.
Ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia selvittävään tutkimukseen kuului taustakysely ja kaksi ruoankäyttöhaastattelua. Haastatteluihin osallistui yhteensä 1975 nuorta (33 % kutsutuista) ja taustakyselyyn 1839 nuorta (31 % kutsutuista).
Julkaisemme ensimmäisiä Nuorten ravitsemustutkimuksen tuloksia kesän ja syksyn aikana.
Lähde:
Raulio S, Haario P, Takkinen H-M, Ahonen S, Hulshof I, Virtanen SM, Niinistö S. (2026) Nuorten energiajuomien käyttö ja kofeiinin saanti – tuloksia Nuorten ravitsemustutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 18/2026. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Lisätietoja:
Susanna Raulio
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 8574
etunimi.sukunimi@thl.fi
Sari Niinistö
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7249
etunimi.sukunimi@thl.fi
Peppi Haario
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7672
etunimi.sukunimi@thl.fi
THL:n hallitusohjelmaratkaisut: Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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