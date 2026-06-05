Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Karhukorpi Energia Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimalan rakentamista Viitasaaren kaupungin pohjoisosaan. Kaupungin keskusta sijaitsee noin 9 kilometrin päässä hankealueesta etelään. Pihtiputaan keskustaan on noin 19 kilometriä ja Keiteleen keskustaan noin 27 kilometriä. Pohjois-Savon maakunnanrajalle matkaa on lyhimmillään 18 kilometriä.

Noin 2 300 hehtaarin laajuiselle, pääosin ojitetusta suosta ja talousmetsästä koostuvalle alueelle suunnitellaan 16 tai 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hankealueelle rakennetaan tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelialueiden lisäksi huoltotiet, huoltorakennukset, sähköasema ja akkuvarastoalue.

Tarkempi kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista on esitetty arviointiselostuksessa.

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 17 lausuntoa ja 27 mielipidettä.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja osin myös luontoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat ihmisiin niin melun, välkkeen kuin maisemavaikutusten kautta. Etenkin maisemavaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle, ja alueen ilme muuttuu nykyistä teollisemmaksi. Meluun ja välkevaikutuksiin tulisi kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota, jotta hanke voitaisiin mahdollisimman hyvin yhteensovittaa alueelle. Luontovaikutuksista osin linnustovaikutukset ja vaikutukset Kolima–Keitele-koskireitin Natura-alueelle vaativat lieventäviä toimenpiteitä vaikutusten hallitsemiseksi.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/karhukorven-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA